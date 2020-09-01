謝哲青《永恆的凝望》：吉伯提打造「天堂之門」，人類文明跨入偉大的文藝復興紀元

文：謝哲青

吉伯提與布魯內列斯基的終極對決

洛倫佐・吉伯提（Lorenzo Ghiberti）是位極具手段與心機的年輕匠師。他稚嫩、沒沒無名，沒接過重大委託，甚至連雕刻與金匠公會也沒有吉伯提的正式會籍。洛倫佐的父親巴托路奇歐・吉伯提（Bartoluccio Ghiberti）是當時小有名氣的金匠。

金匠可說是中世紀工匠裡的貴族，能提供的服務相當多樣化，舉凡用金箔裝飾手稿、鑲嵌寶石、製作琺瑯、鐫刻器具、鑄造塑像，還能接受客製化的訂單，製作神龕、聖物櫃、墓碑等各式各樣的物品。

佛羅倫斯人才輩出，藝術菁英如維洛奇歐（Andrea del Verrocchio）、羅比亞（Andrea della Robbia）、多那太羅、烏切羅（Paolo Uccello）、吉蘭達約、達文西與切里尼等，都是從金匠工坊裡受訓出來的。

當小吉伯提年紀稍長，父親便要求他到工坊實習製作金飾耳環、項鍊、鈕釦等小配件。看似簡單的工作，卻是吉伯提最重要的藝術養成。

西元一四○○年，黑死病爆發，吉伯提早一步離開佛羅倫斯，前往氣候宜人、景致如詩的亞得里亞海港市里米尼（Rimini）。在這裡，吉伯提反而成為一名溼壁畫畫家，承接了當地最有權勢的貴族卡羅・馬拉泰斯塔（Carlo I Malatesta）城堡壁畫。隔年春天，吉伯提就接到父親要他回到佛羅倫斯參加競標案的訊息：「只要能贏得這次比賽，這輩子就等著吃香喝辣了。」

另一位決選參賽者是菲利波・布魯內列斯基（Filippo Brunelleschi），他的父親瑟爾是一位事業有成、交遊廣闊的公證人。在當時公證人是份有地位、有尊嚴的職業。不過，布魯內列斯基對擔任公僕卻沒有太大的意願，反而對機械裝置有過人的直覺與天賦。

我認為，布魯內列斯基大概是受到離家不遠、尚未完成的大教堂工地所啟發。這類工地總是有許多異想天開的奇怪裝置，雲梯、起重機、吊臂、機動式工作檯，每一樣都讓少年布魯內列斯基流連忘返，激發他無限的想像。因此，當布魯內列斯基十五歲時，瑟爾尊重孩子的選擇，讓他到金匠工坊當學徒。

五百年前，金匠的收入雖然不錯，但每一分都是血汗錢。首先，在準備材料時，為了要熔化金、銀和青銅，光是爐子就要燒個好幾天，金匠們被迫待在高溫悶熱的環境裡工作，而在鐫刻及製模的過程中，不時會燃燒出有毒的硫化物及鉛。長時間下來，對健康有很大的影響。

此外，金匠工坊的所在又常設於娼妓、乞丐、貧民與外邦難民龍蛇混雜的聖十字區。雨季來臨時，附近的亞諾河往往氾濫成災，淹水往往高達兩、三公尺。中世紀的金匠們常在這種惡劣、不舒服的環境下工作與生活。

雖然布魯內列斯基與吉伯提年紀差不多，專業也相去不遠。不過事實證明，吉伯提是比較有心眼的那個人。在競賽期間，吉伯提積極地與評議會裡的藝術家及雕刻家拉好關係，並邀請這些評審到自己工作的工場觀摩，徵詢他們對模型粗胚的意見，無論吉伯提手邊的工作進行到什麼地步，只要評審們有意見，他會二話不說，立即打掉從頭再來。甚至還請教聖十字區住民的看法。慢慢地，吉伯提的作品就在眾人的意見中成形了。

反觀布魯內列斯基總是沉默，孤軍奮戰是他一生的寫照。他不僅不善與人溝通，甚至覺得沒有必要交談，不論是在什麼工作之中。不過這也讓布魯內列斯基獨占許多專利權，像是製作運輸貨船、起重機、吊車等各種專利設計（西元一四二一年，人類史上第一項專利就是由布魯內列斯基申請的）。即使是最親近的人，他也是三緘其口。

這種不輕信人的性格是發明家的共同特質，因為在文藝復興之前，發明家的設計及構想都是以密碼的形式編寫，目的就是防止他人抄襲。不幸的是，布魯內列斯基所擔心的事，日後都成真。不過這是另外一個故事了。

終於到了決選的日子，佛羅倫斯的市民之間展開了激烈討論。首先是布魯內列斯基的嵌板，他所設計的場景以中心為主，分割成上下兩個部分，故事的重心集中在上層，天使自左方降臨，人物形態古拙，有國際哥德風格的影子。吉伯提的人物舉手投足則更為流暢、優美，質地明亮，細部處理細膩而真實，吉伯提把繪畫中渲染的技巧帶入構圖，利用浮雕的凹凸深淺及透視法，重現人物的關係位置、視覺深度，營造出空間的錯視感，讓人物與背景達到完美的協調。

布魯內列斯基的創作，是捕捉靜止的瞬間。而吉伯提追求的，則是驚心動魄的戲劇張力。更重要的是，吉伯提使用的材料比較少，而且鑄造的方式是一體成型的，與布魯內列斯基分別鑄造再組裝的方式很不一樣。

最後這三十四位評審的決議很有意思。藝術史的研究有兩種不太一樣的說法。第一個是「全體毫無異議」地一致贊成，吉伯提贏得這項委託。第二個則稍稍複雜，因為評審們沒辦法定奪誰的作品比較優秀，再加上委託案的預算與規模太過龐大，兩位藝術家的年紀太輕，使市政府建議讓布魯內列斯基與吉伯提合作。

不過，布魯內列斯基嚴正拒絕了合作的提議，並要求由他個人統籌獨包。就在這項要求被駁回後，布魯內列斯基退出比賽，將案子讓給了吉伯提，而自己終其一生再也不碰青銅雕塑。心碎的布魯內列斯基離開佛羅倫斯，輾轉流浪到羅馬，除了在廢墟之間徘徊留連、做點研究筆記之外，只靠打零工餬口維生，一直到十五年後，布魯內列斯基的人生才會面臨另一項挑戰：完成佛羅倫斯聖母百花大教堂的圓頂，名留青史。

而吉伯提在接下來的二十二年成立了工作坊，全心全意投入洗禮堂青銅大門的製作。如此浩大的工程，自然需要許多助手與學徒的協助，包括多那太羅（Donatello）、馬薩里諾（Masolino）、米開羅佐（Michelozzo）、烏切洛（Paolo Uccello）、波萊烏羅（Antonio del Pollaiolo）……這些日後成為藝術大師的人們，都曾經當過吉伯提的學徒。

吉伯提也重新發現了古羅馬工匠廣泛使用的脫蠟法（Cire Perdute），並創作了許多的青銅作品。不過因為這些青銅作品的厚度大於三公釐（也就是藝術史家說的大於刀口！），利於武器製作。而久經戰禍的義大利半島，在武器物資極度缺乏的年代，人們往往會把青銅雕塑熔掉，製成大砲或槍枝，這也是為什麼吉伯提能夠傳世的作品如此稀少。

無論如何，總重量為十公噸，由吉伯提所完成的聖喬凡尼洗禮堂東門，是十五世紀初期最偉大的藝術傑作！每天在正午之前，陽光會直射這以特殊手法處理的大門，讓它在有「光」的情境下，映照出榮耀明亮的光芒，彷彿這道門的後面，就是流著蜜與奶的應許之地。

也難怪百年以後，米開朗基羅站在前面，也不禁要讚歎它是「Porta del Paradiso」，意思是「天堂之門」。吉伯提的天堂之門，不僅僅是昭告新藝術形式的誕生，更重要的是，開啟這道門後，人類文明就此跨入一個偉大的紀元：文藝復興。

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書籍介紹

本文摘錄自《永恆的凝望：天才閃耀的時代》，皇冠文化出版

作者：謝哲青

完美的是藝術，不完美的是人。

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謝哲青寫作生涯的起點，感知美學的原點！

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文藝復興，一場以「人」為核心的思想再造運動，這場運動重新詮釋了美學的意涵，並對文學、神學與科學帶來了全方位的影響，也是形塑現代世界的精神動能所在。

而文藝復興時期的佛羅倫斯，更是「藝」與「術」的伸展台，同時也是充滿心機與算計的名利場，藝術家之間的明爭暗鬥，即使是被後世稱為「文藝復興三傑」的達文西、米開朗基羅與拉斐爾，也無法例外。

1504年，一場「天才對決」在佛羅倫斯上演。一個是天啟的藝術先知，一個是肉體雕塑的大家，另一個則是在旁「觀摩」，醞釀理想美的代表。他們不盲信神的權威，只篤定人的覺醒，並透過近乎日常的平凡，透析生命的虛空，作為面對永恆時的自我觀照。

他們的出現，向世人宣告：天才主宰的時代已經來臨。他們的精神將化為永恆，讓我們明白：美，就存在於日常的每個角落。只要打開心靈之眼，重新看見世界，世界將以無限的姿態，回應生命的轉變！

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航