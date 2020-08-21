豪華遊艇上被捕：川普前首席策士班農涉募款詐騙，郭文貴發文切割

美國總統川普（港譯「特朗普」）的前競選顧問、白宮前首席策略長班農（Steve Bannon），被控與其他3人以美墨邊境築牆為由，發起「我們來築牆」（We Build the Wall）網路募款，涉嫌詐騙吸金，數十萬人上當，班農本人則於20日被捕。

《CNN》報導，班農隨後於紐約南區聯邦法院透過視訊應訊時，稱自己無罪。法官則裁定班農以500萬美元的債券獲得保釋，其中擔保金為175萬美元的現金或房產，附帶條件是未經法院許可，禁止他乘私人飛機，遊艇或輪船旅行，也不得跟其他「我們來築牆」組織被告聯繫。

班農做了什麼？《BBC中文網》報導，紐約南區代理聯邦檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）說，班農等4人利用數十萬捐贈者對於在邊境築牆的興趣，募得2500萬美元，謊稱所有資金都會用於修牆上，卻疑似中飽私囊。

美國司法部表示，班農透過一家他控制的非盈利組織至少挪用100萬美元（約合新台幣3000萬元），並將其中數十萬美元用於個人開支。

在郭文貴的豪華遊艇上被捕

《路透社》根據一位執法部門人士的消息指出，班農是在一艘豪華遊艇上被逮補，這艘價值2800萬美元（約合新台幣8億2369萬元）、45公尺長的「LADY MAY號」屬於中國商人郭文貴所有。班農與郭文貴有過合作關係，然而隨後郭文貴發表聲明表示自己與此事無關。

郭文貴表示，兩人在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但與班農被起訴的事件沒有關係，暫時不做評論。他同時表示，班農將因為這項調查而無法再擔任旗下GTV媒體的董事會成員。郭文貴聲明最後提到，美國政府與中共政權不同，有無罪推定、公平審判與公正的法官。

外媒指郭文貴跟班農疑涉吸金遭調查

《華爾街日報》引述熟悉內情人士獨家披露，班農與郭文貴今年替媒體公司GTV Media募得超過3億美元，如今遭美國聯邦和地方單位徹查。消息人士指出，調查人員要釐清GTV Media或郭文貴的商業夥伴，是否有在私募活動觸犯《證券法》；知情人士還透露，紐約州檢察官辦公室同樣也在了解案情。

郭文貴曾是富商，如今淪為中國通緝要犯。《中央社》報導指出，郭文貴2014年逃亡，被中國當局指控賄賂、詐騙和洗錢，但他一概否認，並在美國申請庇護。最近幾年則和班農走得頗近，兩人聯手批評中共，近期網路還有影片顯示兩人在郭文貴的遊艇上消磨不少時光。

川普稱對此「一無所知」

今年66歲的班農曾是川普競選的重要操盤手，幫他打造「美國優先」的競選宣言，外界認為他是川普2016年勝選的功臣之一。川普當選後，班農曾出任白宮首席策略長，他於2017年8月被解職。

在班農被捕後數小時，川普於白宮受訪表示對此感到「難過」。川普說很長時間沒有與班農打交道。川普稱自己對於「我們來築牆」網路募款一無所知。

《CNN》報導，川普表示「築牆應該是為了政府，而不是為私人」，他批評這些人是在作秀，並說不認為自己曾見過其他三位被起訴者。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範