《每個人的商學院・個人基礎》：生產創新靈感的「減法策略」＆形式為先、功能次之的「除法策略」

文：劉潤

啟動亮點：創新恰恰源於對思想的制約，而非放任。

【減法策略：靈感就在盒子裡】

二○一六年七月，我帶領二十多位企業家去「創業的國度」以色列遊學，參訪了很多著名的企業，並在有「中東哈佛」之稱的希伯來大學學習了四天，這段經歷讓我深受震撼。

以色列的國土面積比不上一座哈爾濱市，人口數量也不如保定多，但其創新綜合實力卻在全球排名第二，上市公司數量比中、日、韓三國加起來還多。這是個真正的「大眾創業，萬眾創新」的國家。可是，為什麼一個彈丸之地，能有如此大的創新能量？如果說創新源自靈感閃現的話，是上帝給了他們更多的靈感嗎？

靈感，確實是創新的源泉。在過去，人們傾向於把靈感神祕化、偶然化，甚至擬人化。但是，以色列創新研究院常務理事阿姆農．列瓦夫（Amnon Levav）不這麼認為。他說：創新可以複製，靈感可以生產。他與夥伴們一起提出了著名的「系統創新思維」（systematic inventive thinking）。

很多人一提到創新， 就會想到「跳出框架的思考」（out-of-box thinking）。而系統創新思維認為，創新恰恰源於對思想的制約，而非放任。限定一個框架，然後在框架內尋找答案，遠比漫無目的地發散思維或靜候靈感降臨更有效。

美國創新專家德魯．博依（Drew Boyd）把系統創新思維的理論寫成了一本書Inside the Box。這本書的簡體中文版翻譯為《微創新》（繁體中文版譯為《盒內思考》），其實不太準確，也許叫「框架內創新」更傳神，因為「靈感就在盒子裡」，不用到外面去瞎找。

有一家叫Vitco的洗衣精公司想研發創新產品，擴充自己的生產線。可是，創新的靈感從哪裡來呢？等著蘋果砸到頭上嗎？不，他們不打算把創新交給偶然，而是決定使用系統創新思維五大策略中的「減法策略」，來「生產」靈感。

第一步，列出產品的組成部分。洗衣精的組成部分有三樣：用來去汙的活性成分、香精和增加黏性的黏著液。

第二步，刪除其中一種成分，最好是基礎成分。還有什麼比用來去汙的活性成分更基礎的呢？那就減去活性成分吧。

第三步，想像這樣做的結果。洗衣精中只剩香精和黏著液了，這樣的洗衣精能洗乾凈衣物嗎？難道這就是減法策略生產出來的靈感？

第四步，明確這種產品的優勢和市場定位。員工們努力不讓「不可能」三個字脫口而出，開始集思廣益。有人想到，活性成分雖然能洗凈衣物，但也會損傷衣物，導致掉色，所以去掉活性成分後，衣服的使用壽命會延長！有的衣服其實並不髒，清洗的目的只是為了讓衣服看上去更新。有這種需求的人，可能會是新產品的目標受眾。可是，按照行業規定，洗衣精必須含有最少劑量的活性成分，怎麼辦？Vitco的總裁靈機一動：那就不叫洗衣精，新產品叫「衣物清新劑」吧！

至此，Vitco公司創造了一款就算最狂野的腦力激盪也未必能想出來的創新產品：沒有去汙成分的洗衣精——衣物清新劑。後來，僅寶僑一家公司，每年從衣物清新劑中的獲利就超過十億美元。

手機的創新靈感可以用減法策略嗎？比如，手機的組成部分包括：螢幕、鍵盤、電路板和電池。如果把鍵盤減掉會如何？摩托羅拉用減法策略，發明了沒有鍵盤的手機Mango，也就是兒童手機，只能接聽，不能撥打。Mango成為當年最具創意的十二個行銷策略之一。

錄音機的創新靈感可以用減法策略嗎？錄音機的組成部分包括：磁帶盒、錄音模組、播音模組和喇叭。井深大（索尼創始人之一）要求索尼公司開發一款減掉錄音模組和喇叭、不能錄音的錄音機。一開始，大家心裡都沒有底，覺得能賣五千臺就不錯了。誰也沒料到，新產品推出兩個月就賣了五萬臺，之後的全球銷量甚至超過了兩億臺。這款劃時代的產品就是Walkman（隨身碟）。

減法策略：減法策略是系統創新思維的五大策略之一。運用減法策略的方法是：第一，列出產品的組成部分；第二，刪除其中一種成分，最好是基礎成分；第三，想像這樣做的結果；第四，明確這種產品的優勢和市場定位。

啟動亮點：理解如何用方法打破固有思維框架，才能從方法論的表面下沉到底層邏輯。

【除法策略：形式為先，功能次之】

減法策略是系統創新思維的五大策略之一，是通過去掉框架內的一個基礎成分來獲得靈感、產生創新的方法。它的第一性原理，是用方法打破固有思維框架。

系統創新思維的第二個策略是除法策略。德魯．博依在《微創新》一書中寫到一個案例：有一次，德魯給奇異做關於系統創新思維的演講。奇異的精英們並不接受「創新方法」的說法，於是發起挑戰，讓德魯「生產」一個冰箱創新的靈感。德魯並不瞭解冰箱的生產製造，但是有方法啊！他決定用除法策略，帶領大家試試看。

第一步，和減法策略一樣，列出產品的組成部分。冰箱的主要物理組成部分包括：門、隔板、燈泡、製冰盒和壓縮機。

第二步，用功能型除法、物理型除法或保留型除法，分解產品。比如「壓縮機」這個部分，如果不放在「冰箱」這個框架裡，還能放在什麼別的框架裡嗎？這個想法雖然很顛覆，但是，強大的固有思維框架會被方法打破，靈感產生了。

第三步，重新組合產品。那些原本對「創新方法」不屑一顧的人開始陷入思考。「要是把壓縮機放到屋子外面呢？」於是，一種新的產品形態出現了。

第四步，和減法策略一樣，明確這種產品的優勢和市場定位。「把壓縮機放到室外，屋裡會安靜得多」、「屋裡的熱量會減少」、「維修方便」、「冰箱內部容量會變大」、「可以用一臺外置的壓縮機，冷卻不同位置的、冰箱之外的東西」、「可以把抽屜變成存放雞蛋的冰格」、「還可以有單獨的蔬菜櫃和飲料架」、「甚至可以對廚房做個性化訂製」……一個簡單的方法就能打破固有思維框架，一個小小的靈感就能點燃如此多激情澎湃的創新。

第五步，有沒有可行性，如何提高可行性？幾年後，市場上真的出現了脫離冰箱主體的獨立冰鎮抽屜，其中包括奇異Hotpoint（家電品牌）系列的抽屜型電器。

這就是系統創新思維的除法策略。除法策略就是把產品分解成多個部分，再把這些部分重新組合，產生新的形式。根據「形式為先，功能次之」的邏輯，接著分析這種新形式帶來的好處，倒推出功能。它和減法策略一樣，能夠生產靈感，激發創新。

那麼，除法策略有哪些具體的用法呢？

第一，功能型除法

空調有哪幾個功能？恆溫器、控制器、風扇和製冷系統。如果把這四種功能分解，並重新組合呢？恆溫器，掛在客廳牆壁上，自動調節溫度；控制器，做成遙控器App，裝在手機裡；風扇，掛在牆上或者裝進吊頂裡，隱藏起來；製冷系統，掛在室外，甚至和冰箱共用一臺壓縮機。這樣，家裡就有了一套「看不見」的空調。到了冬天，冰箱的散熱還能給客廳供暖。

第二，物理型除法

飲料有哪幾個物理部分？水和食用香精。如果把這兩個功能分解並重新組合呢？比如，水依然裝在飲料瓶子裡，而把食用香精放在吸管裡呢？這樣就可以通過不同的吸管，喝到草莓味、巧克力味等不同口味的飲料了。

第三，保留型除法

能不能保留原產品的功能和特性，把產品按原樣縮小呢？比如，從空間上縮小。把電腦的存儲空間縮小，再縮小，就得到了隨身攜帶的隨身碟。如果從時間上縮小，把酒店的收益權分成五十二週，人們可以購買其中一份，自用或者出租都行，於是就有了「分時酒店」。

除法策略：除法策略，就是把產品分解成多個部分，再把這些部分重新組合，產生新的形式，根據「形式為先，功能次之」的邏輯，接著分析這種新形式帶來的好處，倒推出功能。用除法策略生產靈感的方法有五步：第一步，列出產品的組成部分；第二步，用功能型除法、物理型除法或者保留型除法，分解產品；第三步，重新組合產品；第四步，明確產品的優勢和市場定位；第五步，解決可行性問題。

相關書摘 ►《每個人的商學院・個人進階》：結構化表達工具「SCQA架構」＆以你為核心的「一對一會議」

書籍介紹

本文摘錄自《每個人的商學院・個人基礎：強化自我領導力，建構超群思維格局》，寶鼎出版

作者：劉潤

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反向操作靈感發想，在思考中運用數學邏輯分解產品

→用「減法策略」拆解物品後倒推新功能，再明確新產品市場定位，找到創新價值。

Sony用減法策略，研發出劃時代隨身聽產品，就是在思考中將物件重新排列組合，創造出意想不到的市場機會。

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本書特色

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Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬