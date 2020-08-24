新鮮人找工作除了看薪資和福利，更重要的是可以帶到未來職涯的「職場品味」

文：公關人生相談室

隨著暑期實習開始，或是畢業生初入職場，有很多人找工作的方式跟找餐廳一樣，往往太過看重網路上的評價，或是過度在意工作職缺的品牌、薪水或福利，而忽略很重要的一件事——一開始一起工作的主管、同儕、工作環境所形塑的習慣，往往會跟著自己走上之後的職涯路，而成為個人職場品味的一部分。

我們或許都知道，自己的生活、飲食習慣和金錢觀，很多都是從原生家庭培養或形塑出來，而一旦定型了，就必須要花更多的意志力與時間，才有辦法扭轉或至少產生些可見的改變。職場習慣的培養也同此理，環繞著自己身邊的人、事、物，就是決定長期職場品味的要素，特別是在初入職場的幾年最為關鍵。

記得剛開始進入公關產業，最基本的文書處理（文件種類、樣式、格式還有字體選擇與字型大小）、溝通/電話禮儀（跟客戶、跟媒體、跟廠商），還有對於細節的掌握程度（場勘用檢核表確保場地該看的細節都有看到、提案用常用架構確保細節不遺漏、客戶與媒體背景跟個人偏好），每一樣都是不可或缺的學習環節。

那時，有幸有比較資深的同事手把手帶著、處理這些需要高度執行力跟細節掌握度的基礎工作，也有總監帶著了解產業的動態還有客戶產品的背景與技術資訊。一直要到自己開始帶人或接觸到更多的客戶，才真的了解，原來要培養良好的工作習慣，不是職場人隨著時間必然培養出來的標準配備技能，而是需要長期刻意練習的一項功課。

你在工作上或許碰過以下類型的人：

對於時間成本沒概念的人：會議半小時前打電話給你，希望你半小時後人就出現在會議室內；或是在週末發送連環索命信只是要你改一些，他自己其實就可以動手改的東西 對於人力成本沒概念的人：以為長約客戶就是像買網路吃到飽一樣，可以隨意使用、讓公關公司（廠商）隨叩隨到 對於專業分界沒概念的人：過於在意要把廠商或客戶當朋友，忘了自己的專業職責，其實是達到公司的業務目標，把公司給的資源拿去做自己的人情 對於工作品質沒概念的人：有人說「你不會知道你不知道的事」（You don’t know what you don’t know）。如果一開始沒有好的模範可以學習，小至寫E-mail、待人接物，大至跟主管、客戶簡報或跟新客戶提案，磕磕碰碰抓不到要領是常有的事情

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

那又該如何打造良好的工作習慣，進而培養出職場品味呢？或許可以從加強以下面向的權重，挑選你要進入的企業與從事的工作。

看重腦中會增加的東西，大過可以吃的東西（學習＞福利）：如果公司明列有提供學習資源或是海外學習的機會，無論是實體或數位的資源，給予的權重應該都要大於公司旅遊或是免費點心這樣的福利 看重你身邊會環繞的人，大過公司有多大的名氣（職場模範＞企業品牌）：如果你調查到的企業文化是開放多元、鼓勵不同的特性和特質、有內部師徒制（面試時去參加企業大廳、走廊或面試的會議室，觀察員工彼此間的互動可以知其一二），也不會事事監督、層層匯報，你將共事的主管的管理風格、能力或是背景（主管的能力與眼界，會是初階職場人的學習天花板）也是你可以學習的，這樣的團隊的評分應該要大於企業品牌的知名度 看重團隊合作，大過個人拔尖的企業文化（團隊＞個人）：在面試時，可以多問一些即將加入的團隊與其他部門的共事方式，盡量選擇有團隊合作氛圍、教學相長與給予學習空間的工作，畢竟職場新人最需要的就是有識途老馬引路或是給予方向，若是到了各人自掃門前雪的地方，再怎麼有潛力的新人，都很有可能因為水土不服、失去方向感而提前陣亡

趁著在職場初期，找到良好的職場模範（無論是主管、同儕、客戶還是廠商）可以學習，無論是專業能力、待人處事、產業知識、業務能力，才有機會讓自己開眼界，定錨良好的工作品質標準。在職場初期若能建立良好的工作習慣，將有助於職場新鮮人打好基礎，不但團隊可以受惠，也能培養出可以帶到未來職涯的職場品味。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航