泛黃扉頁煉成金：從法蘭克福古書博覽會，看稀有古籍交易生態

文：張維晏

它們起初是泛黃扉頁，幾世紀後被歷史冶煉成金子！紙本氾濫的世代，我們很難以藝術品的眼光看待一本「書」。然而，當書成為歷史，其藝術價值卻可能超越一幅名畫。古籍買賣從不單是銀貨兩訖之事，它們的客群集中一小部分人身上，買、賣家皆需眼光獨到、充沛鑑賞知識，最好還有萬貫家財。

當它們被納進國際書展脈絡下，收藏、展示及市場機制的三位一體特性匯聚，耀眼的藝術光環，恰恰滋潤了這塊渺小客群耕耘的沃土。

Photo Credit: 張維晏攝影 2018德國法蘭克福國際書展古書博覽會

德國法蘭克福古書博覽會（The Frankfurt Antiquarian Book Fair），自2005年起一直是法蘭克福國際書展（Frankfurt Book Fair）重要一環。現代法蘭克福國際書展機制在1949年被確立，但其歷史卻可溯源15世紀成形的當地書商市集，很難想像它如今已是世上規模最大的國際圖書博覽會。

起初，「古書博覽會」僅是作為國際書展中一項「特別活動」（sub-event）。現在，每年平均約有50至60個收藏單位（含個人收藏家、古書商等）參與，現場除了古董書籍，還包含了藝術品、西洋版畫、地圖、歷史照片或相冊，成套、單件或散賣品，琳瑯滿目。內容範疇甚廣，舉凡醫學、動植物學、聖經或手抄書、藝術家畫片、手稿、古典時裝、首版書、絕版書等，它們大多是1900年之前的文化遺產。

參與法蘭克福國際書展古書博覽會的書商，多數是國際古書商聯合會（International League of Antiquarian Booksellers，簡稱ILAB）成員。ILAB是目前世界最大的古籍非營利性行業組織，總部位於瑞士日內瓦，許多成員早在1947年ILAB成立時，就已是知名的古書商或協會性單位了，而ILAB則是統合這些單位，並促進各國書商交流的組織。策動ILAB的主要五大力量，是來自英國、法國、丹麥、瑞典與荷蘭的古董書商。一開始，促成ILAB的理念純然為了「世界和平」，現今其會員遍及全球。[1]

Photo Credit: 張維晏攝影 2018德國法蘭克福國際書展古書博覽會

ILAB的創始人，猶太裔荷蘭古董商Menno Hertzberger（1897-1982），曾在二戰中為躲避納粹的迫害而遠走，後來他為了重新集結因戰爭而離散的同行，興起創立聯合會的理想。1947年，根據Menno Hertzberger的建議，ILAB在阿姆斯特丹舉行籌備會議後正式成立，此後定期集會。他曾說：

5年漫長歲月，已在各國間架起額外的隔閡，他們無法進行溝通聯繫。這格外強化了沙文主義，甚至更糟糕的，是仇恨。是否可能對人與人之間的關係做些什麼，讓各國更加團結？這是我的夢想，但它如何實現呢？唯有建立在共同立場上，以及共同利益上，因此，對一個古董書商而言，便是通過他的愛，書（THE BOOK）！[2]

Menno點出重要的弦外之音，「收藏古書」（共同立場）與「買賣交易」（共同利益）是架接古書商彼此的橋樑。他提出反思：我們的買賣，是否並未淪為普遍所說僅是商業行為，或者我們該去意識到我們是在操作進一步的文化學習材料？

Photo Credit: 張維晏攝影 2018德國法蘭克福國際書展古書博覽會

以法蘭克福國際書展為例，單就出版商的年度版權交易盛會來看，獨闢出來的古書博覽會區塊略顯突兀，因為它並非在現代出版產業鏈中，然而兼具國際產業文化交流之展示特性，卻正好讓古書博覽會成為世界遺產展示交易活動的亮點。

這些古書既是商品，也是整體人類文明的表徵，它們有先賢巨匠的豐富知識、精雕細琢的裝幀工藝，蘊含無可取代的歷史文獻價值，更重要的是它們還可能增值！古書博覽會展出的內容無疑是藝術史的一部分。往年以來，古書博覽會區塊與藝術專區被規劃在展館同一層樓，明顯地，它們本是同根生。

藝術區塊展出者涵蓋廣義的美術範疇，包含：現代藝術、平面視覺或數位、錄像與多媒材、應用美術商品、印刷工作坊等，此外，高端美術書籍或復刻手抄書更是展會的靈魂。

古書博覽會與書展各專區一樣對外開放參觀，儘管進入該區前需經警衛把關檢查，但大量觀者好奇如狂瀾般湧入。古書商們大多本身是優秀鑑賞家，文物以細小紙籤標識品項價格，或長串字句描述品名、尺寸、頁數或圖版數，以及品項來源或說明。

價格不定，一般而言幾百歐起跳只能算小資，千歐以上則悉數平常。通常還有零散小件，大多是從某些古籍上拆解而來的散裝頁面，如單張版畫、手抄頁等。少數散件標出處或基本年代、作者、價格，但多數資訊不全，相對價格也便宜，一幀版畫甚至可用15歐購得，而它們的客群則包含一般參觀民眾。

Photo Credit: 張維晏攝影

古書被翻開至特定頁面，尤其是圖版，並運用黃銅製書夾固定便於展示，反映一個事實：在市場運作下，有心購藏者多數受書中圖版吸引，進而影響其購買判定。類似實例不在話下，一本古籍圖版多寡、圖像尺寸與品質，大大影響市場價值。著名古書專家Matthew Haley表示，一些晚期出版的稀有古籍（Rare Books）「更加搶手，乃是因為它們有更多的信息和插圖。」此外，博覽會上的文物是古書商們精挑出來的，表徵他們的藏品實力。

古書博覽會促進了古籍市場交易與書商交流，同時被納入現當代出版產業工藝成就一環，原本圍繞小範疇市場朝向社會大眾公開，這是法蘭克福國際書展所賦予的多重內涵。有關收藏、展示與藝術市場機制，牽涉甚廣，值得陸續細究。

附註

[1]有關ILAB成立歷史，尚可參閱ILAB官方網站，「ILAB History」(Published on 17th July 2013)

[2]引自Menno Hertzberger, “The Origin of the International League of Antiquarian Booksellers and Its First Few Years”，見「ILAB History: Menno Hertzberger」(Published on 8th March 2011)。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航