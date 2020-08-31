《一分鐘大歷史》：1963年美國的披頭四狂熱＆總統甘迺迪遇刺

文：珊卓拉．勞倫斯（Sandra Lawrence）

【披頭四狂熱（Beatlemania）】

1963年，四名來自利物浦的年輕男子樂團廣受歌迷崇拜，就連波比短襪派（bobby-soxer）的法蘭克．辛納屈（Frank Sinatra）和有搖滾樂之王美稱的貓王艾維斯．普里斯萊，在此團面前都黯然失色。

叱吒風雲的四人

約翰．藍儂（John Lennon）

吉他手、主唱、主要作曲人

保羅．麥卡尼（Paul McCartney）

貝斯吉他手、主唱、主要作曲人

喬治．哈里森（George Harrison）

吉他手、主唱、作曲人

林哥．史達（Ringo Starr）

鼓手、主唱、作曲人

1960年，披頭四在利物浦組成樂團，早期的音樂作品吸引青少年歌迷，粉絲崇拜的程度近乎痴狂。

披頭四狂熱時間軸

1962年10月：披頭四（the Beatles）首支單曲〈愛我吧〉（Love Me Do）為排行榜第17名。

1963年1月：樂團首支冠軍單曲〈換妳哄哄我〉（Please Please Me）發行。

1963年11月：首張百萬銷售專輯《與披頭同行》（With the Beatles）發行。

1964年2月：樂團到《艾德蘇利文秀》（Ed Sullivan Show）巡迴演出後，披頭四瘋席捲整座大西洋。

1964年7月：樂團首部電影《一夜狂歡》（A Hard Day’s Night）上映。

1964年12月：第四張專輯一釋出後，即竄升至排行榜首位。

1966年8月：樂團最後一場正式演唱會辦於舊金山。

狂熱仰慕

之所以會有「披頭四狂熱」一詞， 是因為1963年該樂團在英國電視節目《倫敦帕拉丁劇院週日業》（Sunday Night at the London Palladium）拍攝現場演出時， 引起一片瘋狂叫聲，《鏡報》（Mirror） 記者唐恩．秀特（Don Short） 見狀而創出這種講法。

實驗性質

一方面為了要避免尖叫聲，披頭四改成至唱片公司錄音。隨著他們的音樂變更純熟，一些極致追星行為也緩和下來。

有些歌迷伴隨偶像成長， 但《橡膠靈魂》（Rubber Soul）、《左輪手槍》（Revolver）、《花椒軍曹與寂寞芳心俱樂部》（Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band） 等專輯，也帶來新的歌迷。

此樂團最後一場表演辦於1969年1月， 歌手盡可能拉開和歌迷的距離，在倫敦蘋果唱片公司（Apple Corps）的屋頂上演奏。

1970年4月10日，官方正式向全世界宣布披頭四解散。

英雄崇拜釀禍

多數披頭四歌迷沒有攻擊性，但在1980年12月8日當天，馬克．大衛．查普曼（Mark DavidChapman）開槍射殺他所迷戀的約翰．藍儂。

【美國總統甘迺迪遇刺（Assassination of JFK）】

1963年11月22日，約翰．甘迺迪總統參與一場車隊遊行，途經德州達拉斯（Dallas）的心臟地帶。

下午12點半時，車隊抵達剛出市區的迪利廣場（Dealey Plaza），隨後傳來了槍響。

傷亡者？

甘迺迪背部和喉嚨重中彈，頭部則受到致命傷。

坐在甘迺迪正前方的州長約翰．康納利（John Connally）分別在肋骨、手腕和大腿三處中彈。

Photo Credit: 創意市集出版

釀禍者

射出子彈的位置是德州教科書倉庫（Texas School Book Depository）的6樓。在該處查獲「狙擊手的巢穴」和步槍，以及3管已使用過的槍匣。

李．哈維．奧斯華（Lee Harvey Oswald）在該倉庫擔任臨時工。

甘迺迪受到槍擊後不出90分鐘，奧斯華於一間電影院遭捕，因殺害甘迺迪和名為約翰．蒂皮特（John Tippit）的警員受起訴。

在將奧斯華從市立監獄移送至達拉斯縣立監獄時，奧斯華被夜總會老闆傑克．魯比（Jack Ruby）槍殺。

1979 年，美國眾議院特別委員會調查發現：「甘迺迪可能是因一場陰謀而遭暗殺」，且除了奧斯華外，「相當可能」還有另一名殺手朝甘迺迪開槍。

事件後續

11月24日，在甘迺迪夫人要求下，喪禮隊伍從白宮行至國會大樓，沿用亞伯拉罕．林肯總統的葬禮儀式。

250000人前來奠儀。

11月25日，甘迺迪安葬於阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）。超過100國家的弔唁者參與此場喪禮。

1963年11月29日，詹森（Johnson）總統下令籌組甘迺迪遇刺事件總統調查委員會，又稱華倫委員會（Warren Commission）。

時間軸

12:30 甘迺迪總統和康納利州長中槍。

12:34 新聞台首次播報槍擊事件。

12:38 甘迺迪夫人抱著先生的身體， 衣物染上血漬， 口中說道：「他們殺害了我丈夫。」

13:00 帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital） 的醫師宣告甘迺迪死亡。

13:26 甘迺迪屍首送返至空軍一號（Air Force One ）座機。

13:30 正式對外發表死亡宣告。

14:38 副總統林登．詹森（Lyndon B. Johnson）做出宣誓並繼任為總統；他堅持讓身上仍血跡斑斑的第一夫人賈姬（Jackie）站在身旁參加典禮。

Photo Credit: AP / 達志影像

書籍介紹

本文摘錄自《一分鐘大歷史：從地理大發現、世紀瘟疫到車諾比核災，160個改變世界的關鍵事件完全圖解》，創意市集出版

作者：珊卓拉．勞倫斯（Sandra Lawrence）

譯者：陳依萍

從地理大發現到登陸月球、從環歐壯遊到經濟大蕭條

從文藝復興到迷你裙風潮、從啟蒙運動到有聲電影問世

從第一次世界大戰到911恐攻、從黑死病大流行到器官移植成功

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Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰