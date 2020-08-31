2020/08/31, 人文

《一分鐘大歷史》：1963年美國的披頭四狂熱＆總統甘迺迪遇刺

《一分鐘大歷史》：1963年美國的披頭四狂熱＆總統甘迺迪遇刺
披頭四在Ed Sullivan show上演出，這是他們首次在美國亮相。Photo Credit : AP/達志影像
我們想讓你知道的是

本書以「一頁介紹一項大事件」的方式，將近代七百年來的重要時刻一一蒐集統整，用最直覺的圖表重新詮釋編排，呈現世界之網千絲萬縷中的各條支線。

文：珊卓拉．勞倫斯（Sandra Lawrence）

【披頭四狂熱（Beatlemania）】

1963年，四名來自利物浦的年輕男子樂團廣受歌迷崇拜，就連波比短襪派（bobby-soxer）的法蘭克．辛納屈（Frank Sinatra）和有搖滾樂之王美稱的貓王艾維斯．普里斯萊，在此團面前都黯然失色。

叱吒風雲的四人

約翰．藍儂（John Lennon）
吉他手、主唱、主要作曲人

保羅．麥卡尼（Paul McCartney）
貝斯吉他手、主唱、主要作曲人

喬治．哈里森（George Harrison）
吉他手、主唱、作曲人

林哥．史達（Ringo Starr）
鼓手、主唱、作曲人

1960年，披頭四在利物浦組成樂團，早期的音樂作品吸引青少年歌迷，粉絲崇拜的程度近乎痴狂。

披頭四狂熱時間軸
  • 1962年10月：披頭四（the Beatles）首支單曲〈愛我吧〉（Love Me Do）為排行榜第17名。
  • 1963年1月：樂團首支冠軍單曲〈換妳哄哄我〉（Please Please Me）發行。
  • 1963年11月：首張百萬銷售專輯《與披頭同行》（With the Beatles）發行。
  • 1964年2月：樂團到《艾德蘇利文秀》（Ed Sullivan Show）巡迴演出後，披頭四瘋席捲整座大西洋。
  • 1964年7月：樂團首部電影《一夜狂歡》（A Hard Day’s Night）上映。
  • 1964年12月：第四張專輯一釋出後，即竄升至排行榜首位。
  • 1966年8月：樂團最後一場正式演唱會辦於舊金山。
狂熱仰慕

之所以會有「披頭四狂熱」一詞， 是因為1963年該樂團在英國電視節目《倫敦帕拉丁劇院週日業》（Sunday Night at the London Palladium）拍攝現場演出時， 引起一片瘋狂叫聲，《鏡報》（Mirror） 記者唐恩．秀特（Don Short） 見狀而創出這種講法。

實驗性質

一方面為了要避免尖叫聲，披頭四改成至唱片公司錄音。隨著他們的音樂變更純熟，一些極致追星行為也緩和下來。

有些歌迷伴隨偶像成長， 但《橡膠靈魂》（Rubber Soul）、《左輪手槍》（Revolver）、《花椒軍曹與寂寞芳心俱樂部》（Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band） 等專輯，也帶來新的歌迷。

此樂團最後一場表演辦於1969年1月， 歌手盡可能拉開和歌迷的距離，在倫敦蘋果唱片公司（Apple Corps）的屋頂上演奏。

1970年4月10日，官方正式向全世界宣布披頭四解散。

英雄崇拜釀禍

多數披頭四歌迷沒有攻擊性，但在1980年12月8日當天，馬克．大衛．查普曼（Mark DavidChapman）開槍射殺他所迷戀的約翰．藍儂。

【美國總統甘迺迪遇刺（Assassination of JFK）】

1963年11月22日，約翰．甘迺迪總統參與一場車隊遊行，途經德州達拉斯（Dallas）的心臟地帶。

下午12點半時，車隊抵達剛出市區的迪利廣場（Dealey Plaza），隨後傳來了槍響。

傷亡者？

甘迺迪背部和喉嚨重中彈，頭部則受到致命傷。

坐在甘迺迪正前方的州長約翰．康納利（John Connally）分別在肋骨、手腕和大腿三處中彈。

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Photo Credit: 創意市集出版
釀禍者

射出子彈的位置是德州教科書倉庫（Texas School Book Depository）的6樓。在該處查獲「狙擊手的巢穴」和步槍，以及3管已使用過的槍匣。

李．哈維．奧斯華（Lee Harvey Oswald）在該倉庫擔任臨時工。

甘迺迪受到槍擊後不出90分鐘，奧斯華於一間電影院遭捕，因殺害甘迺迪和名為約翰．蒂皮特（John Tippit）的警員受起訴。

在將奧斯華從市立監獄移送至達拉斯縣立監獄時，奧斯華被夜總會老闆傑克．魯比（Jack Ruby）槍殺。

1979 年，美國眾議院特別委員會調查發現：「甘迺迪可能是因一場陰謀而遭暗殺」，且除了奧斯華外，「相當可能」還有另一名殺手朝甘迺迪開槍。

事件後續

11月24日，在甘迺迪夫人要求下，喪禮隊伍從白宮行至國會大樓，沿用亞伯拉罕．林肯總統的葬禮儀式。

250000人前來奠儀。

11月25日，甘迺迪安葬於阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）。超過100國家的弔唁者參與此場喪禮。

1963年11月29日，詹森（Johnson）總統下令籌組甘迺迪遇刺事件總統調查委員會，又稱華倫委員會（Warren Commission）。

時間軸
  • 12:30 甘迺迪總統和康納利州長中槍。
  • 12:34 新聞台首次播報槍擊事件。
  • 12:38 甘迺迪夫人抱著先生的身體， 衣物染上血漬， 口中說道：「他們殺害了我丈夫。」
  • 13:00 帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital） 的醫師宣告甘迺迪死亡。
  • 13:26 甘迺迪屍首送返至空軍一號（Air Force One ）座機。
  • 13:30 正式對外發表死亡宣告。
  • 14:38 副總統林登．詹森（Lyndon B. Johnson）做出宣誓並繼任為總統；他堅持讓身上仍血跡斑斑的第一夫人賈姬（Jackie）站在身旁參加典禮。
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Photo Credit: AP / 達志影像
書籍介紹

本文摘錄自《一分鐘大歷史：從地理大發現、世紀瘟疫到車諾比核災，160個改變世界的關鍵事件完全圖解》，創意市集出版

作者：珊卓拉．勞倫斯（Sandra Lawrence）
譯者：陳依萍

從地理大發現到登陸月球、從環歐壯遊到經濟大蕭條
從文藝復興到迷你裙風潮、從啟蒙運動到有聲電影問世
從第一次世界大戰到911恐攻、從黑死病大流行到器官移植成功
從波士頓傾茶事件到馬丁路德‧金恩博士發表演講《我有一個夢》
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我們才能避免重蹈覆轍，為所有生命的未來，找到最正確的可能方向。

創意市集《一分鐘大歷史》立體書封
Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰