韓國新疫情快速擴散：三星、LG都爆確診，愛第一教會相關病例累計732例
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首爾市政府宣布今天起禁止10人以上集會，但隨著確診數激增，當局已著手討論提升防疫強度至第三階段的可能性。
韓國爆發新一波疫情，以首爾市城北區愛第一教會為中心擴散。教會牧師帶頭違反規定，沒戴口罩就上台，專家擔心重演「新天地教會」事件。
（中央社）韓國最新單日新增確診破300例，除濟州道外所有一級行政區都出現確診。三星、LG等大企業接連出現案例，人潮眾多的地鐵2號線上站點也有站務人員確診，新一波疫情快速擴散。
韓國中央防疫對策本部通報，截至今（21）日凌晨零時，確診感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）新增324例，多達315例為社區感染，包括首爾125例、京畿道102例、仁川17例、忠清南道11例、江原道9例、釜山8例，大田、全羅南道、慶尚北道各6例，光州、全羅北道各5例，大邱、慶尚南道各4例，世宗市、忠清北道各3例，蔚山1例。
新一波疫情以首爾市城北區愛第一教會為中心擴散，除教會信徒及相關接觸者確診外，教會牧師在15日光復節當天帶頭違反隔離規定，參加集會活動，當天參加人數多、也有不少外地民眾到首爾集會，導致疫情往各地方擴散。
據防疫當局統計，愛第一教會相關病例至今天中午12時累計達732例，確診者出現的相關場所達168處。
首爾今起全境禁止10人以上集會
韓國政府本週宣布將首爾、仁川、京畿道等首都圈地區社交距離規範提升至第二階段，首爾市政府昨天也宣布今天起禁止10人以上集會，但隨著確診數激增，當局已著手討論提升防疫強度至第三階段的可能性。
不僅教會、餐廳、電話客服中心等高感染風險場所，知名企業三星、LG位於首都圈的辦公設施也接連傳出確診案例。三星電子位於京畿道龍仁市的LED技術中心一名30多歲男性研究員確診；LG電子也有一名研發中心員工確診。
人潮眾多的地鐵環狀線2號線上的首爾大學入口站站長及一名清潔工今天也確診染疫。首爾交通公社表示，收到通報後已立即進行全站消毒，並關閉站務室及清潔工休息室，並要求曾接觸過確診者的23名站務員及社會服務志工回家隔離。
先前被認為是疫情隱憂的境外移入案例則下降至單日9例。韓國至今累計確診1萬6670例，309例死亡。
「愛第一教會」不受控，專家憂再爆發嚴重群聚
《台視新聞》18日報導，「愛第一教會」牧師全光焄無視政府防疫禁令，15日照常舉辦大型聚會禮拜。牧師也沒戴口罩就上台，病毒因此散播開來，牧師本人和妻子以及秘書也一起確診。18日凌晨「愛第一教會」更出現防疫破口，1名確診的教友，從京畿道隔離治療的「坡州醫院」開溜，還把手機關機躲避追蹤，警方和檢疫單位鍥而不捨，掌握「落跑」的確診者逃到首爾，正展開追捕。
報導指出，今年2月大邱「新天地教會」爆發嚴重群聚，5200多名信徒確診，「愛第一教會」一樣不受控，大量確診，專家擔心可能重演「新天地教會」事件，確診案例像滾雪球爆發開來。擁有56萬信徒的「汝矣島純福音教會」也傳出多起病例，也有信徒確診逃跑；另外「我們第一」教會也累計確診破百例。教會群聚連環爆，能否守住抗疫防線，韓國當局面臨巨大考驗。
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責任編輯：陳怡君
核稿編輯：楊士範