韓國新疫情快速擴散：三星、LG都爆確診，愛第一教會相關病例累計732例

韓國爆發新一波疫情，以首爾市城北區愛第一教會為中心擴散。教會牧師帶頭違反規定，沒戴口罩就上台，專家擔心重演「新天地教會」事件。

（中央社）韓國最新單日新增確診破300例，除濟州道外所有一級行政區都出現確診。三星、LG等大企業接連出現案例，人潮眾多的地鐵2號線上站點也有站務人員確診，新一波疫情快速擴散。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今（21）日凌晨零時，確診感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）新增324例，多達315例為社區感染，包括首爾125例、京畿道102例、仁川17例、忠清南道11例、江原道9例、釜山8例，大田、全羅南道、慶尚北道各6例，光州、全羅北道各5例，大邱、慶尚南道各4例，世宗市、忠清北道各3例，蔚山1例。

新一波疫情以首爾市城北區愛第一教會為中心擴散，除教會信徒及相關接觸者確診外，教會牧師在15日光復節當天帶頭違反隔離規定，參加集會活動，當天參加人數多、也有不少外地民眾到首爾集會，導致疫情往各地方擴散。

據防疫當局統計，愛第一教會相關病例至今天中午12時累計達732例，確診者出現的相關場所達168處。

Health officials in South Korea reported 279 new coronavirus cases on Sunday, warning of a resurgence of infections, many linked to a church that has vocally opposed President Moon Jae-in https://t.co/Pyv58kT2U0 — The New York Times (@nytimes) August 16, 2020

首爾今起全境禁止10人以上集會

韓國政府本週宣布將首爾、仁川、京畿道等首都圈地區社交距離規範提升至第二階段，首爾市政府昨天也宣布今天起禁止10人以上集會，但隨著確診數激增，當局已著手討論提升防疫強度至第三階段的可能性。

不僅教會、餐廳、電話客服中心等高感染風險場所，知名企業三星、LG位於首都圈的辦公設施也接連傳出確診案例。三星電子位於京畿道龍仁市的LED技術中心一名30多歲男性研究員確診；LG電子也有一名研發中心員工確診。

人潮眾多的地鐵環狀線2號線上的首爾大學入口站站長及一名清潔工今天也確診染疫。首爾交通公社表示，收到通報後已立即進行全站消毒，並關閉站務室及清潔工休息室，並要求曾接觸過確診者的23名站務員及社會服務志工回家隔離。

先前被認為是疫情隱憂的境外移入案例則下降至單日9例。韓國至今累計確診1萬6670例，309例死亡。

A member of the Sarang Jeil Presbyterian Church reportedly refused to get tested, so health officials visited her and asked her to go get tested. So the woman took her mask off, "Look I don't have symptoms", starting spitting and hugged officials.https://t.co/xKybgE2Z4M — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 20, 2020

「愛第一教會」不受控，專家憂再爆發嚴重群聚

《台視新聞》18日報導，「愛第一教會」牧師全光焄無視政府防疫禁令，15日照常舉辦大型聚會禮拜。牧師也沒戴口罩就上台，病毒因此散播開來，牧師本人和妻子以及秘書也一起確診。18日凌晨「愛第一教會」更出現防疫破口，1名確診的教友，從京畿道隔離治療的「坡州醫院」開溜，還把手機關機躲避追蹤，警方和檢疫單位鍥而不捨，掌握「落跑」的確診者逃到首爾，正展開追捕。

報導指出，今年2月大邱「新天地教會」爆發嚴重群聚，5200多名信徒確診，「愛第一教會」一樣不受控，大量確診，專家擔心可能重演「新天地教會」事件，確診案例像滾雪球爆發開來。擁有56萬信徒的「汝矣島純福音教會」也傳出多起病例，也有信徒確診逃跑；另外「我們第一」教會也累計確診破百例。教會群聚連環爆，能否守住抗疫防線，韓國當局面臨巨大考驗。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範