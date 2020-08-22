【國際大風吹】泰國年輕人為何大膽挑戰不可侵犯的王室？

文：李漢威

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泰國是東南亞最熱門的觀光勝地之一，但最近這個月來，當地的學運示威潮卻越鬧越大。8月16號有一萬多人集結上街，成為2014年軍事政變、軍政府上台以來的最大抗議場面。他們主要是學生和年輕人，除了高喊總理下台之外，還提出三大訴求，要軍政府立刻改進。但不只如此，抗議人士還要求修法限制泰國王室的權力，可以說是挑戰禁忌，畢竟泰國法律明文規定，批評王室可能會犯大不敬之罪，最多可以關到15年。到底國王在泰國政治中扮演什麼樣的角色？當地學生為什麼對現況這麼不滿呢？

年輕世代不滿泰國「舊政治」

其實這波示威潮從2月就開始了，導火線是在野黨、未來前進黨被裁定違法，必須解散。畢竟2014年，軍方發動政變取得政權之後，泰國就一直受到缺乏民意基礎的軍政府管理。好不容易等到2019年舉行大選，以結束軍政府統治為號召的未來前進黨，贏得年輕世代支持，表現亮眼，一舉成為國會第三大黨，沒想到還沒做事就被強制解散。由於憲法法庭的法官都是軍政府提名或留任的，加上這已經不是當局第一次透過解散政黨這招來打擊在野黨，因此2月份就已經有不少大學生串連抗議，還用電影飢餓遊戲中的反威權手勢表達不滿，後來是因為肺炎疫情升高才中斷。

Photo Credit: AP / 達志影像

不過到了6月份，一名流亡海外的異議人士萬查勒，傳出在柬埔寨遭到便衣人員綁架，疑似成為4年來第9位在海外失蹤的泰國流亡人士，再度讓泰國民主派群情激憤。

到了7月份，各校學生重新集結上街，提出解散國會、停止威脅異議人士、修正軍方制定的憲法等三大訴求，隨後8月份更進一步首度要求王室退出政治，讓泰國成為真正的君主立憲國家。各學生團體冒著被關進監牢的風險，列出10點改革事項，可說直接挑戰泰國國王的特殊地位，包括取消任何人不得控訴君主的憲法條文，取消「冒犯君主罪」的刑法條文、要求王室不得對政治發表公開意見，也不得支持政變行動等等。

跟英國、日本不同，泰國君主經常干政

世界上有王室的國家並不少，在一般的君主立憲國家，不論歐洲或日本，雖然都會規定國王或女王是國家元首，但基本上都是象徵性的領袖，絕對不會干預政治。像英國為了脫歐問題引發激烈內鬥，女王也不會出面表達意見，嚴守中立。但，泰國王室就不一樣。

1932年，泰國經過一場幾乎不流血的政變，正式頒佈憲法，結束長達800年的君主專制，邁入君主立憲的民主時代。理論上，王室應該退居幕後，由民選政府來運作國家，而軍隊應該國家化，由政府指揮，但實際上，國王卻私下與各方勢力結盟，左右政局，也逐漸跟軍方形成一種互利共生的關係。國王透過軍方發動政變的可能性，牽制民選政府，而軍方將領也透過擁護王室取得政治正當性，甚至在必要時發動政變，接管政局，而且不只是透過武力，前面提到的憲法法庭和國安單位，也成為維護這個利益團體的守門人。

如此一來，泰國民主就變得十分脆弱，如果民選政府威脅到寡頭政治的權力結構，那麼軍方就有可能在國王同意或默許的情況下發動政變，進入軍政時期，接著重新修法，再舉行大選，回歸民選政府執政。從1932年到現在，已經歷經13次政變，又頒佈過20個版本的憲法，但政局始終不穩。

Photo Credit： Wason Wanichakorn CC BY 2.0

新泰王魅力、手腕都不如父親，激化不滿

話又說回來，這樣的權力結構存在已久，為什麼以前沒有人直接挑戰王室的角色呢？

主要還是因為上一任泰王、在位長達70年的蒲美蓬，不只在政治危機的時候，多次扮演居中協調的角色，平衡各方利益，同時也非常勤勞且親民。除了出席各種重大慶典之外，也積極下鄉到偏遠地區，體察民意、發展農業，改善基礎建設等等。無私的形象贏得廣大民眾支持，也讓不太民主的政治現實，變得比較容易接受。

問題是，這樣極端仰賴個人魅力和政治手腕所維繫的「泰式民主」，到了蒲美蓬不得不交棒給現任國王瓦吉拉隆功的時候，就出現問題了。

相較於父親「勤政愛民」的招牌，瓦吉拉隆功早在40多年前被封為王儲的時候，形象就已經不太好，生活奢華、喜歡女色，有過三次婚姻，而且長住在德國，顯得跟一般泰國人非常遙遠。2019年登基之後，除了打破慣例，在王妃之外又冊封貴妃之外，還有很多實質上進一步鞏固王權的舉動，例如在2016年由現任軍政府主導的修憲案當中，把國王列為在國家進入緊急狀況的時候的最終決策者，還有推動修法，讓君主掌握握有數百億美元資產的「王室資產管理局」，同時，也強化自己對負責保護王室的禁衛軍指揮權，以及成立專門保護王室的特殊警察部門。

Photo Credit: AP / 達志影像

這些動作，有些是強化與軍方的聯繫，有些是鞏固國王本身的實權，但看在民主派和年輕是帶的眼中，都跟泰國民主背道而馳。再加上今年3月，防疫期間的緊張關頭，瓦吉拉隆功竟然沒有跟人民同甘共苦，而是帶著一批後宮佳麗住進德國一家飯店，使得「為什麼我們還需要國王」一度成為泰國推特的熱門標籤，再度重挫泰王形象。

當然，此刻上街的抗議人數並不多，除了學生和年輕人之外，似乎還沒有贏得更廣大民眾的支持。只是，破天荒的挑戰王權，已經是不小的警訊。泰國警方在19號表示，當局已經對6名呼籲改革王室的社運人士發出逮捕令，泰國民主能不能修正改進，突破不斷政變的循環，就只能繼續看下去了。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝後製：鄭宇軒、高丞澔

核稿編輯：李漢威