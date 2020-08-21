美國民主黨4天代表大會落幕，誰的表現最驚奇？哪個時刻最感人

美國民主黨自當地時間17日起舉行為期4天的黨員代表大會，前副總統拜登（Joe Biden）於20日大會最後一天正式接受角逐總統提名。本次黨員大會受疫情影響而延後舉行，並改以視訊方式呈現；眾多知名民主黨人物出面發言，連高齡95歲的前總統卡特（Jimmy Carter）也錄音參與，更有數名共和黨人表態支持。

《美聯社》報導，拜登在演說中對選民表示：

「如果您將總統一職託付給我，我將以我們最佳的一面為基礎以構築未來，而非沉淪於最差的一面；我會是光明的盟友，不與黑暗同流合汙。別懷疑，只要團結，我們可以、也將會克服美國此刻正經歷的黑暗時代。」

展現團結，即是黨員大會的功用之一，因此在這4天之中，拜登黨內初選時的競爭對手佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、印第安那州南灣前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等人皆有發言，以示認可拜登；再加上前總統歐巴馬夫婦、前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊、現任國會眾議院議長裴洛西等重量級人物，黨員大會可說是政治圈版的星光大道。

眾多與會者和大會節目橋段中，有幾個值得注意的亮點：

最感人時刻

已故的共和黨前資深參議員馬侃（John McCain）曾於2008年參選總統，最後敗給歐巴馬；馬侃生前德高望重，曾參加越戰被俘，遭遇虐待後生還歸來，被認為是戰爭英雄。但川普對於馬侃極不尊重，譏笑他是戰俘、不足以稱為英勇；馬侃2018年因腦癌逝世，享壽81歲，家屬拒絕川普參與葬禮。

馬侃遺孀辛蒂（Cindy McCain）出現在民主黨大會第2夜的影片，講述馬侃和拜登生前跨越黨派的情誼。《Politico》報導，拜登仍是特拉瓦州參議員時，與擔任參議院海軍事務聯絡員的馬侃認識，兩人成為朋友，即使日後在國會殿堂激辯，兩家人仍會在拜登家後院野餐，「看他們坐在那裡開玩笑，就像在看喜劇一樣」。

過去共和黨在反對歐巴馬的全民醫療保險法案時，馬侃盡力協調；這項努力在本次民主黨大會中成為助力，提醒選民勿忘全民醫保的重要性，而這是川普政府亟欲削減的社會政策之一。

馬侃遺孀的出現，雖不代表她會將票投給拜登，但勢必有精神號召作用。共和黨不少傳統保守派對於川普積怨已久，出席本次民主黨大會的共和黨員還有前俄亥俄州州長凱西克（John Kasich）、前紐澤西州州長惠特曼（Christine Todd Whitman）、前國務卿鮑爾（Colin Powell）等人。

此外，《紐約時報》報導，共和黨的倒戈團還可能包含前總統小布希（George W. Bush）、猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）、阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）、前眾院議長保羅萊恩（Paul Ryan）、前白宮幕僚長凱利（John Kelly）、重量級前參議員弗萊克（Jeff Flake）等人。

最尷尬獎

第42任總統柯林頓（Bill Clinton）出現在第2天的黨員大會聲援拜登。然而，柯林頓過去因為與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）有染，差點遭國會彈劾。在近年反性騷擾的#MeToo運動興起後，柯林頓的現身格外尷尬。

Photo Credit：AP / 達志影像 前總統柯林頓發生醜聞後名聲已大幅下滑。

《CNN》評論指出，柯林頓是一支「枯竭的政治勢力」，在民主黨年輕勢力崛起之下，柯林頓看起來似乎有點像個「令人尷尬的阿伯」，不過在批判川普上面仍能有點作用。

最佳自嘲獎

2016年代表民主黨參選總統的希拉蕊（Hilary Clinton）在大會第3夜登場。希拉蕊的出現，是提醒不希望川普當選的選民一定要出來投票；希拉蕊在上屆大選比川普多拿300萬張普選票，但由於美國「勝者全拿」的選舉人團制度，希拉蕊輸掉搖擺州和3個工業州，最終敗選。

《華盛頓郵報》報導，希拉蕊告訴選民：

「別忘了，拜登和賀錦麗即使多拿300萬張票，還是可能輸掉大選，所以我們需要壓倒性的多數票。」

最佳突破獎

《華盛頓郵報》指出，歐巴馬向來溫和，或許太過於溫和，在2016年政權轉換時，甚至稱讚川普勝選後的發言精彩、鼓舞人心。歐巴馬卸任後很少對政事明確發表意見，雖然對於川普的不認同言論漸多，但仍有限度，直到這次黨員大會第3晚，歐巴馬終於突破老好人形象。

歐巴馬直言：「近4年來，他對總統這份職務沒有展現興致，沒興趣尋求共同的立足點；沒興趣利用總統大權幫助任何人，除了滿足他自己和他的朋黨；對待總統一職如同只是另一場實境秀，就像他過去刷存在感的方式一樣。」

歐巴馬指出，川普不用事實、科學和邏輯處理方式，偏愛捏造訊息，將執法權當成政治籌碼，這甚至也不是保守派或共和黨的原則。

專研究歷屆總統的歷史學家與政治評論員拜許羅斯（Michael Beschloss）指出，過去從來沒有卸任總統批評繼任者時的火力像歐巴馬這般強大。

最佳帶貨獎

前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬在大會第1天登場時，戴著一條寫有「投票」（VOTE）字母的項鍊；不到一小時，這條項鍊相關字詞登上Google熱搜冠軍。《今日美國》報導，這條項鍊由洛杉磯非裔設計師Chari Cuthbert設計，售價295美元。

Photo Credit：AP / 達志影像 蜜雪兒的項鍊引發熱議。

最倒楣黑鍋獎

美國眾議院史上最年輕眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在1分鐘發言時間內，強調民主黨主張開放進步，能夠修復種族分裂、性別歧視、恐同症等社會傷痕，在言論結尾表示，「我在此支持提名佛蒙特州參議員桑德斯代表出選美國總統」。

歐加修-寇蒂茲並沒有口誤，也並非存心分裂政黨。《美國廣播公司》報導，這是民主黨大會傳統，必須有人負責推舉通過所有初選門檻的參選人，因此她接受大會委託，提名另一位參選人桑德斯。歐加修-寇蒂茲是由桑德斯陣營發跡，可說是師承桑德斯，由她負責這個任務也無可厚非。

然而，即使她在個人推特上已說明這一點，媒體也早就知道這項安排，仍有媒體抹黑炒作。《國家廣播公司》（NBC）在新聞標題刻意渲染，稱歐加修-寇蒂茲「在黨員大會上不支持拜登」，稱她發言中甚至沒提到拜登的名字；《NBC》遭歐加修-寇蒂茲砲轟之後，已將新聞下架，但其他媒體如《國會山莊報》已記錄了原委。

最佳驚奇獎

可以頒給拜登本人。《CNN》評論稱，選民對於拜登最大的擔憂即是年齡和口條，拜登在先前的辯論和演講之中不時顯露出遲緩，令人憂慮他的生理狀況是否能擔任總統。

但在這次演說中，拜登不僅做到口語清晰，也精準管理了語言中的意識形態，呼籲全美人民共同面對這個時刻，這比批判式的言論更能拉攏中間選民。

Photo Credit：AP / 達志影像 拜登在黨員大會表現出乎眾人意料地優秀。

《華盛頓郵報》指出，拜登在這將近25分鐘的演說中，一次都沒有提到川普的名字，全文只出現7次「這位總統」或「現任總統」，其餘時間都記得將重點放在美國人民與自己身上。

《美聯社》認為，這次演說是拜登這名資深老將讓人們再次認識他的一次機會。年輕選民可能不知道，拜登從小有口吃，經常遭遇嘲弄；30歲時第1任妻子和襁褓中的女兒死於車禍，長子在5年前因癌症過世。這些遭遇讓拜登富有同情心，也是從政理念之一，拜登在演說中表示：

「我知道人生有時會很厭世、殘酷、不公平。我發現度過痛苦、失落和悲傷的最佳方法，就是找到目標。」

《美聯社》報導稱，在美國面臨疫情、失業、種族分裂之際，拜登這番演說和盟友展現的支持，能夠為國人增添擺脫危機的信心。對於這次大選，拜登最後表示，「若我們選擇憤怒、失望、分裂之路，這條路將會充滿陰影和疑慮；或者我們可以選擇另一條路，一起抓住治癒的機會。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範