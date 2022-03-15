心繫基輔親人，在新加坡開俄羅斯餐廳的烏克蘭人捐營收助母國

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭，大批人民流離失所。在新加坡經營餐廳的烏克蘭人心繫遠在基輔的親戚，決定捐出部分營收提供母國人道援助。許多消費者以行動支持，餐廳人氣瞬間暴漲。

俄羅斯攻打烏克蘭已持續逾2週，俄軍正逼近烏克蘭首都基輔。除了歐美國家提供烏克蘭軍援，新加坡政府也捐贈10萬美元協助烏國人道援助行動，台灣外交部成立賑濟烏克蘭專戶，接受民眾捐款。

旅居新加坡18年的烏克蘭人祖博夫斯基（Mark Zubovskyy）接受中央社記者專訪時表示，他的親戚都住在烏克蘭，且大部分在基輔。疫情前，他大概一年會回烏克蘭一到兩次。

「現在基輔的情況很艱困」，他說，當地隨時可能遭受攻擊，在基輔的親人早上回到家裡吃東西、洗澡，之後為了安全起見，就會回到地鐵站或防空洞避難。

他指出，目前還是可以透過即時通訊軟體WhatsApp或打電話與在烏克蘭的親人聯絡。

身為烏克蘭人，祖博夫斯基坦言，原本不認為俄羅斯會入侵烏克蘭，當這一切發生後，「當然感到很震驚」。看到網路流傳烏克蘭遭轟炸的影片、民眾不幸喪生，讓他「難以承受」。

「很慶幸我的親人目前都還好」，他也希望不要再有任何傷亡發生。

現年20歲的祖博夫斯基2004年隨父母移居新加坡至今，目前協助父母經營一家俄羅斯餐廳。

「我們經營的是俄羅斯餐廳」，他表示，很多民眾不知道餐廳的經營者其實來自烏克蘭，因此，當俄羅斯開始攻打烏克蘭後，網路也出現一些攻擊餐廳的言論。

「因著這些負面評論，加上我們有親人在烏克蘭，我們想要盡可能地協助烏克蘭」，祖博夫斯基說，他們決定要捐出餐廳外送營收的10%，提供烏克蘭人道援助。

這項消息透過社群媒體發出後，隨即吸引許多網友發文支持，餐廳人氣跟著暴漲，外送量、內用人數都增加不少，甚至經常爆滿。

「看到這麼多人支持我們，覺得很暖心」，祖博夫斯基估計，最近餐廳顧客人數比先前大增300%甚至更多。有些人還特地跑到店裡，只為了說聲「謝謝我們所做的事」。

祖博夫斯基父母經營的餐廳號稱新加坡唯一專賣俄羅斯菜的餐廳，餃子是店內必點菜餚之一。

他說，很多人以為烏克蘭和俄羅斯的食物可能很不同，但其實兩者過去都是蘇聯成員，彼此食物很接近。例如，烏克蘭與俄羅斯都有餃子，只是內餡不太一樣，俄國餃子主要包肉餡，而烏克蘭餃子的餡料是馬鈴薯，形狀也稍有不同。

看到烏克蘭近期情勢，祖博夫斯基直言，「我們能做的不多」，但捐款會有很大的幫助。他鼓勵民眾踴躍捐款協助烏克蘭人，用以提供衣物、食物及其他當地缺乏的物資。

他說，現在烏克蘭遭逢武力攻擊，食物很難進口，「所以捐款會有很大的幫助」。

Photo Credit：中央社 俄羅斯入侵烏克蘭後，新加坡一家由烏克蘭人經營的餐廳決定捐出部分營收提供母國人道援助，消息一出，吸引許多消費者到店支持。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範