【圖輯】我們真的很想留下來：因疫情被迫回中國的留學生情侶

來到雪梨展開為期兩年居住計畫的幾個月後，中國籍的大學生張同學和男友顧同學一起坐下來，寫出了一張關於留在澳洲生活的「利弊」清單。

這份清單的問題，很快就出現了。從正面的角度來看，留在雪梨大學完成商業碩士學位，可以讓這對在澳洲相識的情侶繼續在一起。

但抵銷這些好處的負面因素，幾乎都是由武漢肺炎引起。他們的大學課程已經轉由線上教學，使得學習更加困難、互動性更差，許多朋友已經回到了家鄉，雪梨相對較高的生活成本，也給他們很大的壓力。

張同學（左）與顧同學（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我們真的很想留下來，所以這是一個艱難的決定。」本月在澳大利亞的最後一天，張同學收著行李這麼說。

這兩人是澳洲大批國際學生中的一員，其中大部分來自中國，這令澳洲官員感到擔憂。澳洲以教育為第四大「出口」產業。

由於澳洲已經陷入近一個世紀以來最嚴重的經濟衰退，教育部官員估計，國際學生的消失將造成數十億美元的損失。今（2020）年國際學生離境的資料還沒有公佈，但是關於離校與新入學人數的資料，勾勒出一幅令人擔憂的畫面。

打包行李的張同學｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

國際學生的新入學人數在過去兩年平均增長了10％，他們平均占澳洲所有大學生的20％。

但今年上半年的增長微乎其微，因為今年3月，澳洲因疫情爆發而禁止所有外籍人士入境。

澳洲官員表示，外國學生入學率下降意味著澳洲的大學今年總收入將減少31億澳元到48億澳元（22－35億美元）之間。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

另根據政府資料顯示，今年上半年中國的新生入學人數下降了8% ，而2019年則增加了4% 。

澳洲大學的前景似乎顯得黯淡，中國最近呼籲，前往海外的留學生若選擇澳洲，一定要好好考慮，並強調當地在疫情蔓延期間，針對亞洲人的種族主義事件接連發生。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在4月份曾告訴外國學生，如果他們在疫情爆發期間無法在經濟上自給自足，那就得回到自己的國家，澳洲政府不會提供任何福利。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

張同學跟顧同學去（2019）年在一次課堂輔導中相識，他們表示，中澳的外交緊張局勢並不是他們決定離開的因素，主要是孤立無援及澳洲社會對他們的觀感影響。

「不能參加實體課程有點令人沮喪。」張同學如是說。「你不能和教授交談，也不能結識新朋友。當然，所有的教程都是線上的。這樣毫無互動或參與感，我認為這不是學校該有的樣子。」

今年7月從雪梨大學公共關係學系畢業的鮑同學，拼命在9月份學生簽證到期前，能找到一份固定的長期工作。

剛畢業的鮑同學（左5）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「這是一場與時間的賽跑，我的大多數朋友都回家了，但我真的很想留在這裡。」鮑同學說，他目前在一個學生組織做兼職工作。「我已經把履歷寫得更豐富了，也丟了好幾份申請出去，但迄今為止還沒有成功。只要我能留在這裡，我甚至願意做無償實習。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

如果恢復實體教學，張同學和顧同學明（2021）年打算回到澳洲，完成他們的最後一個學期課程。

「網路教學已經失去了出國留學的真正意義，」顧同學在廣州透過微信表示，在張同學回到家鄉武漢之前，他們倆一起被隔離了兩週。

「我當然希望2021年一切正常。我和我的家人都期待著參加我在澳洲的畢業典禮。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航