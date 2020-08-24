泰國越僑記事（上）究竟誰是暹羅人口中的「元人」？

文：法蘭克 （南洋誌）

華文世界讀者對於泰國的華人元素應該不陌生，尤其泰國飲食文化很大部分受到中國南方潮州移民的影響，讓「粿條」（ก๋วยเตี๋ยว，kuay tiaw）、「薄皮」（ปอเปี๊ยะ，po piah）和「餃」（เกี๊ยว， kiaw）一類的菜式成為泰式料理一部分，再加上吞武里王朝的達信（ตากสิน， Taksin）大帝以及當今卻克里王朝開國君主拉瑪一世都有華裔血統，並且冠上中文姓名，華人文化可以說已經和泰國融合在一起。

Photo Credit：Frank 「黎明寺」位於昭披耶河右岸的吞武里，為的是紀念達信大帝，因此該寺廟又稱「鄭王廟」。

大家可能都聽過達信大帝在1767年建立吞武里王朝後，曾以「鄭信」之名向清朝乾隆皇帝請求冊封，但你可能不知道達信精通越南語，甚至還取了越南名「鄭國英」（Trịnh Quốc Anh）；在那個年代學習外語的人，多半是為了商業和政治目的，以達信大帝年輕時學習越南語的經歷來看，不難推測當年的暹羅土地上應該住著不少來自當時稱為「安南」國度的人民。

16世紀安南人的離散（Diaspora）

就像華人移居海外一樣，安南人前往暹羅也有推力和拉力。16世紀中葉以後，越南後黎朝（nhà Hậu Lê）國力日衰，朝臣弄權和地方勢力割據更使朝廷控制力不斷下降，直到19世紀初阮福映（Nguyễn Phúc Ánh）統一全境成立阮朝（nhà Nguyễn）以前，這片土地長年處在南北分裂以及農民起義的動亂之中，以致不少安南人向海外避難。

Photo Credit：Frank 1802年阮福映統一全境，定都順化，建立越南最後一個王朝。圖為阮朝首都順化皇城的入口午門。

除了國內動亂因素外，國際上，16世紀的歐洲人正醉心地理大發現，順道開拓海上貿易路線，除了運回東南亞的香料之外，也從中國買回歐洲貴族喜歡的青花瓷。從歐洲繞過非洲好望角，穿過馬六甲海峽前往澳門的海運貿易線上，暹羅的「大城」和安南的「會舖」（Faifo，今日越南會安【註】）都是重要的中繼站。尤其在明末清初斷斷續續的「海禁」政策下，安南的地位更加重要。譬如1717年清康熙皇帝頒布針對南洋的海禁政策下，只讓福建商人前往日本、琉球和安南三地通商，因此許多沿海商人藉口前往安南，實則航向暹羅或是巴達維亞。貿易和隨之而來的利潤，或許也是安南人離鄉背井的動力之一。

本圖攝於國立台灣歷史博物館。Photo Credit：Frank 16世紀以來的全球貿易體系中，安南及暹羅都是重要的轉運站，其中安南的「廣南國」因有地理位置上的優勢，安南商人也成為世界貿易的要角。

歐洲商人在世界各地尋找商機的同時，傳教士們也沒閒著。16世紀初，歐洲宗教改革如火如荼展開，除了「新教」出現外，原本的「舊教」也開始進行內部改革，舊教也就是今天通稱的天主教。天主教內部改革時，出現了著名的耶穌會，耶穌會的宗旨除了強調守貞原則和尊崇羅馬教皇之外，也試圖搭上葡萄牙與西班牙地理大發現的順風車，在美洲新大陸和神秘東方開拓廣大的「藍海市場」， 積極推動海外佈道。

法國的天主教社群不甘示弱，在1660年左右成立「巴黎外方傳教會」（Missions étrangères de Paris， MEP），成為天主教在安南及暹羅佈道的重要機構之一，MEP的創始人中，亞歷山大・德・羅德（Alexandre de Rhodes）、朗培・德拉莫特（Pierre Lambert de La Motte）和陸方濟（François Pallu）三人對這兩個中南半島的文明影響深遠。亞歷山大・德・羅德為了增加在安南傳教的效率，苦心研修越南語，今日越南語以拉丁字母為拼音基礎的「國語字」（chữ Quốc Ngữ），就是依據他所編纂的《越葡拉詞典》（Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum， Từ điển Việt–Bồ–La）所發展出來。

Photo Credit：Frank 第一排是越南人根據中文改造的「喃字」（chữ Nôm），第二排用法國及葡萄牙傳教士依據越南語發音創造的「國語字」來對應第一排「喃字」，第三排是用當代越南語註釋。這段文字出自「西山三傑」光中皇帝阮惠手筆；17世紀時，阮惠率領全國農民起義，到首都河內時，軍隊摧毀了當地重要古蹟文廟（Văn Miếu），推倒了刻著儒士大名的石碑。相傳文廟附近的農民集資請儒士用「喃字」寫一首批評阮惠沒能管好他的子弟兵，阮惠除了道歉之外，還承諾「今後重整家園，儀碑重豎萬間座上」（Nay mai dọn lại nhà nước, Bia Nghè lại dựng trên toà muôn gian ），答應重修文廟。

至於朗培・德拉莫特和陸方濟兩人，則前往暹羅奠定傳教基業，隨著暹羅的信徒逐漸增加，這兩位傳教士向暹羅當時的統治者那萊大帝（สมเด็จพระนารายณ์มหาราช， King Narai the Great）請求在大城設立一座天主教堂，那萊大帝也希望透過傳教士獲得西方知識及科技，便將大城南邊安南人社群的居住地圈出一塊給予朗培・德拉莫特和陸方濟，兩人便開始著手興建聖若瑟堂（วัดนักบุญยอแซฟ， St. Joseph Church），這座教堂在1669年成為暹羅宗座代牧區（Vicariat apostolique）的基地。兩位神父在暹羅完成任務之後，朗培・德拉莫特前往安南擔任主教，陸方濟則在1683年受命前往福建擔任中國教區主教，不幸在途中被明末統治台灣的鄭克塽海軍俘虜，陸方濟還在台灣待了幾個月後，才因為鄭氏出降而輾轉抵達福建。

Photo Credit：Frank 大城南邊的聖若瑟堂或許也曾經照看過居住在暹羅的安南移民。

雖然沒有詳細的文字記載安南人在大城王朝時期移居暹羅的紀錄，但是如果從上述16世紀的全球貿易路線和耶穌會士在亞洲地區的活動來看，他們一定都需要通譯或是船夫，從這樣的過程中，我們可以很合理的假設，安南人正是隨著這些留名青史的人物前往暹羅生活，甚至落腳生根。

安南王子的復仇@暹羅

安南人移居暹羅的歷史中，較值得一提的是本文前面提到創建阮氏王朝的阮福映，他其實是17世紀叱吒中越風雲的「廣南國」後裔。當時，安南統治君主雖然姓黎，但實際上朝廷被兩大宗氏把持，史稱鄭阮紛爭（Trịnh Nguyễn phân tranh），北方後黎朝君主是鄭主的魁儡，南方的阮主則統管今日廣南省和峴港一帶，雙方以中越淨江（sông Gianh）為界相互抗衡，前文提到的安南「會舖」控制權在南方阮主手中，具有國際貿易上的優勢，西方人多以「廣南國」稱阮主政權。

廣南國在17世紀和18世紀之交擴張領地，甚至和暹羅兵戎相向，爭奪柬埔寨王室的控制權，可說輝煌一時。然而後期政治腐敗，引發當時歸仁府西山邑的三位阮姓兄弟率領農民起義，史稱「西山三傑」，三位兄弟推翻廣南國和北邊鄭氏政權後，於1778年建立了「西山朝」（nhà Tây Sơn）。廣南國雖被西山朝推翻，但後人阮福映得已脫逃，最後前往暹羅，獲得達信大帝以及卻克里王朝開國君主拉瑪一世的庇護。

Photo Credit：Frank 廣福寺為安南移民在泰國最早興建的寺廟之一，此廟今日隱身在曼谷MRT捷運邦坡站附近的巷弄之中。

阮福映帶著舊部一行約莫三千人的隊伍前往卻克里王朝首都「望閣」（Vọng Các，舊時越南語對曼谷的稱呼），1783年獲得甫建立卻克里王朝的拉瑪一世安排，在今天曼谷皇城北方的邦坡（บางโพ， Bang Pho）落腳。也正是在這個時期，安南人將他們的大乘佛教信仰帶入了暹羅，直到今天，邦坡還有一間廣福寺（chùa Quảng Phước），便是當年安南移民所建立。廣福寺的泰文是อนัมนิกายราม（Annam Nikayaram），名中隱含著「安南」（Annam）字樣，那是卻克里王朝第四代君主所敕賜，特別以อนัมนิกายา（Annamnikaya）來稱安南人的大乘佛教信仰，同時也用來招撫從遠方作客的安南皇族，越南語譯為「安南宗」（An Nam tông）。

Photo Credit：Frank 拉瑪四世即位國王前曾出家27年，期間與安南寺廟「慶雲寺」（chùa Khánh Vân）住持「釋真興」（Thích Chân Hưng）交好，1851年拉瑪四世登基後敕封安南的大乘佛教為「安南宗」，釋真興成為安南宗第一代僧長。由於拉瑪五世也和慶雲寺關係密切，1878年時，敕封慶雲寺為（วัดอุภัยราชบำรุง， Wat U Phai Rat Bamrung），泰文字面意思為「皇恩庇蔭」。慶雲寺就坐落在今日曼谷華人區噠叻仔的石龍軍路上。

阮福映在曼谷養精蓄銳一段時間後，趁著西山朝內亂帶著暹羅和西式軍隊打回安南，在1802年統一全境建立阮朝，完成王子的復仇。阮福映的西式軍隊來自一位名叫「百多祿」（Bá Đa Lộc，原名Pierre Joseph Georges Pigneau，Pierre在葡萄牙文為Pedro，百多祿便是用葡萄牙文的諧音來取越南名）天主教士的幫忙，這位法國傳教士也是隸屬於MEP。藉著阮福映與法國天主教士的互動，一部分屬於天主教徒的安南人聚集到曼谷律實縣的「三盛」（สามเสน， Samsen）一帶。

Photo Credit：Frank 1847年經過法國傳教士改建，成為今日矗立在三盛區巷內的「曼谷聖母無染原罪堂」。

三盛早在大城王朝就已經是曼谷地區的天主教社群基地，那萊王在1674年同意葡萄牙教士修建教堂，當地人稱為「小教堂」，和法國人當時在大城建的聖若瑟堂遙望。阮福映的兒子阮福皎（Nguyễn Phúc Kiểu）在1820年繼位為「明命帝」（Minh Mạng）後不久，一反過去他父親對天主教親善的態度，展開嚴厲的禁教政策，被迫害的安南天主教徒因此大規模湧入三盛地區，聚集在「小教堂」周邊，安南移民曾在1834年翻修原本的「小教堂」，並且改名為「元村教堂」（โบสถ์บ้านญวน， Bot Ban Yuan）。

「元」（ญวน， Yuan）就是越南語「阮」（Nguyễn）的泰文諧音，由於當時從17世紀的廣南國，到18世紀農民起義的西山朝，甚至最後在19世紀建立的阮朝，統治者都姓阮，可能因此泰文用「元人」（ชาวญวน， Chao Yuan）來稱呼安南人。安南移民在此逐漸形成一股力量，1939年改地名以前，這區叫做「三盛元村」（บ้านญวนสามเสน， Ban Yuan Samsen），足見當年安南移民影響力。

Photo Credit：Frank 週日三盛路巷內販賣越南食材的小販，甚至還有經典的G7越式咖啡。

從今天三盛路11巷和13巷往裡走去，能看到高聳的「聖母無染原罪堂」（Conception Church），那是1847年從「元村教堂」改建的，巷弄裡的神學校和神父宿舍，構成天主教社區，每週日趁著望彌撒之際，越南風味的市集也會趁勢匯聚，雖然2020年因為新冠肺炎疫情的緣故而冷清不少，但仍能嗅到一絲絲「安南」的味道。

【註】越南語當時稱此地為會安舖（Hội An Phố），簡稱會舖（Hội Phố），歐洲人再稱為Faifo；雖然有些資料指出可能是歐洲人發音訛誤，但由於當時的「會舖」也聚集許多中國南方的潮州及廣東商人，Faifo可能來自南方華人對越南城市「會舖」的發音，值得進一步探究。

本文下篇見 泰國越僑記事（下）因貿易和宗教傳播來到暹羅，因國家戰亂而在泰越兩國游移

參考文獻：

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒