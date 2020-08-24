泰國越僑記事（下）因貿易和宗教傳播來到暹羅，因國家戰亂而在泰越兩國游移

文：法蘭克 （南洋誌）

聚首「甄本」

除了「望閣」（舊時越南語對曼谷的稱呼）以外，安南有很多先民都聚集在今天接近柬埔寨的莊他武里府。此地依山傍水，獲得各族群的喜愛。最初有「闖族」（Chong）的原住民居住，有些研究甚至認為是高棉帝國的先祖。闖族稱此地為（จันกะบูย， Chankabui），暹羅人以諧音「月城」（จันทบุรี， Chantaburi）命名，暹羅的達信大帝為了避免全軍覆滅，在緬甸大軍於1767年攻克大城之前，就先率兵前往莊他武里鞏固勢力，厲兵秣馬後才回師收復曼谷。1893年的法國與暹羅爆發「北欖海戰」時，法國軍隊也佔領此地，有鑑於此處不小的安南天主教社群，法國人便在1909年建造了「聖母無染原罪大教堂」（The Cathedral of the Immaculate Conception）。

Photo Credit：Frank 莊他武里府的「聖母無染原罪大教堂」為哥德式建築，可說是泰國規模最大的天主教堂之一。由於當地盛產寶石，教民特別以藍寶石和白寶石製作教堂前的聖母像。

不單是闖族、暹羅人和法國人喜歡這塊秘境，安南移民也是如此。根據有文字的紀錄顯示，信奉天主教的安南人可能在18世紀初移入莊他武里，並且在1711年建造第一間教堂。越南史籍則以「甄本」（Chân Bôn）稱莊他武里。如前所述，1820年代安南「明命帝」迫害天主教徒，其中一批天主教移民則前往「甄本」；到了1920年代法國殖民安南時期，反殖民政府革命人士來到此地避難；最後，1975年北越攻陷南越首都後，也有不少南越「船民」前往「甄本」定居。

「甄本」的安南社群日益茁壯，除了天主教勢力之外，大乘佛教信徒也相當可觀，尤其安南人和華人的宗教信仰相似，「安南宗」的寺廟有時和華人寺廟難以區辨。「甄本」有一座名為福田寺（chùa Phước Điền， Wat Khetnabunyaram）的安南宗廟宇，雖然牌坊上刻有越南語字樣，但寺內供奉關公、財神爺，顯示安南人及華人的信仰基本上相互通用。

Photo Credit：Frank 福田寺位於莊他武里府老街區，顯示當年此地安南移民數量可觀。

雖然華人跟安南人在暹羅的土地上相互依存融合，但是他們都飲水思源。拉瑪六世在1912年頒布《姓氏法》規定全國人民不論種族都要冠上泰文姓，我們熟知華裔移民會在泰文姓中暗藏玄機，像是Saewong這個姓就顯示他的祖先可能姓王或姓黃。安南人也一樣，泰文姓氏藏著祖先密碼，今天泰國人名字以Anam開頭的，像是Anamnart（อนามนาถ）或Anampong（อนามพงษ์）等姓，很有可能祖先輩就是來自安南。

自由國度裡的越南移民

1939年時，民族主義和世界大戰主宰全球人類的命運，暹羅將自己的國名改為「泰國」（ประเทศไทย， Prathet Thai），從字面上看，有「自由國度」之意，另一方面又將國家凝聚在「泰民族」的大纛之下。為了奪回曾經割讓給法國殖民政府的領土，泰國決定攻擊法國殖民政府，並且與軸心國日本結盟，正式參與世界大戰。中南半島的另一端，越南胡志明也正在四處奔走，希望趁著亂世完成越南民族獨立的希望。

Photo Credit：Frank 20世紀的民族主義讓泰國和越南各自找到了凝聚國家力量的手段，隨後的意識形態衝突則讓民族遷徙變成迫不得已的日常。

二戰結束後，躲藏在越南北部山區的胡志明率領越共勢力進逼河內，在巴亭廣場發表獨立宣言，宣告建立越南民主共和國（即北越）。獨立之後，胡志明深感外交的重要性，表示要「向世界打開一扇門」（Phải mở cho được một cửa ngõ ra thế giới）。1946年8月，北越政府成立後的第一個外交使節團派到了曼谷，名為「越南民主共和國政府駐東南亞代表團」（Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Đông Nam Á）。沒錯！越共建政後的第一個外交駐外單位就是在泰國，北越政府在蘇聯和中國這兩位老大哥的境內設立大使館，已經是1952年以後的事了。

Photo Credit：Frank 在「沙吞」路上的「越南民主共和國政府駐東南亞代表團」舊址，建築物本身仍散發出高雅氣息。

這個代表團後來改名「使節館」（Phái viên quán，漢越語為派員館），試圖逐步提升外交地位，並且把館舍搬到「沙吞」（สาทร， Sathorn）這條許多國家外交使館林立的大馬路上（遙想當年台灣駐泰國代表處也是在此區）。可惜，由於共產與資本主義的摩擦日益激烈，泰國政府在1950年承認南越保大皇帝政權，越共黨中央在1951年8月下令撤離「使節館」，北越的第一個駐外機構就此完成階段性任務。「使節館」舊址今天已成為知名泰國按摩連鎖店Health Land的沙通門市，但是還能從建築外觀一窺當年北越外交代表團的風采。

Photo Credit：Frank 「大使館」變成高級按摩會館，對當年曾經派駐在此的館員們來說，應該是不勝唏噓。

隨著越戰升溫，泰國政府擔心共產黨赤化意圖蔓延到境內，尤其當越共支持寮共「巴特寮」（Pathet Lao， ປະເທດລາວ）攻擊寮國皇室時，更坐實了泰國的擔憂，因此千方百計要將越南人趕回他們自己的家鄉；剛好，當時的北越政府也希望透過接回海外越僑來壯大共產勢力，並且在國際上宣傳北越才是代表越南人民的政府。兩國政府一拍即合，雖然沒有了「使節館」，但雙方透過紅十字會展開越南人「自願回鄉」（hồi hương tự nguyện）作業，名為自願回鄉，但其實也是半推半就。總之，從1960年到1962年，總共約有3萬5千名越南人從曼谷搭船通過海防港進入北越。到1964年時，美國為了執行轟炸北越任務而挑起了著名的「東京灣事件」（Gulf of Tonkin incident，越南稱北部灣事件），「自願回鄉」作業因此受到阻礙。

Photo Credit：Frank 美軍在越戰時會透過圖中左下角的泰國烏打拋（U Tapao）空軍基地前往北越進行轟炸任務，今日美軍從琉球起飛巡航南海的偵察機，依然會從烏打拋機場降落，只是事過境遷，美軍的敵對勢力已經換了一個。

對於南越政府來說，由於擔心越共趁機混入南越，所以泰國與南越的談判重點放在這些越僑該如何入籍泰國。根據越南文獻顯示，到1975年南北越統一時，共計約有8萬越南人定居泰國。

泰國血液中的越南基因

由於泰國的華人勢力龐大，而且漢字仍能在很多泰國的華人宗廟上看到，因此，華人文化影響泰國是一件很容易就能察覺到的現象。但如果我們攤開16到18世紀的國際貿易和宗教傳播歷史，其實安南人默默地隨著華人一起抵達暹羅這塊土地，共生共榮；近代的越南人則因為國家戰亂，無論是自願或被迫，他們在泰國及越南兩地不斷游移遷徙；進入21世紀，越泰通婚人口不少，加上許多越南人到泰國工作或開創事業。雖不明顯，但泰國的血液裡其實蘊含越南基因，只是必須從巷弄和細節中尋找越南的蛛絲馬跡。

參考文獻：

延伸閱讀：

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