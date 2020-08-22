土耳其在黑海發現3200億立方公尺天然氣，與鄰國緊張關係恐再升溫

（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）21日宣布，鑽井船征服者號在黑海發現3200億立方公尺天然氣儲量，目標於2023年開始對巿場供應黑海天然氣。

艾爾多安19日出席太陽能板工廠揭幕儀式時預告21日會有「好消息」宣布。他當時沒有進一步說明，但表示，將會開創土耳其的「新紀元」。

他21日下午在伊斯坦堡歷史性建築多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）宣布，鑽井船征服者號（Fatih）在黑海發現天然氣，初步估計儲量達3200億立方公尺。

艾爾多安表示，土耳其將於2023年開始使用黑海天然氣，而相關數據顯示，在黑海發現其他天然氣資源的可能性非常高。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）引述艾爾多安說：「我們希望地中海也儘快出現類似的好消息，我們會加速在當地作業……繼續鑽探活動。」

艾爾多安的女婿、國庫和財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）先前表示，此一發現將翻轉土耳其經濟，使它遠離赤字，出現盈餘。

征服者號7月底開始在黑海西部距離土耳其北部海岸約100海里、代號Tuna-1的鑽探區作業。

包括能源部長唐梅茲（Fatih Donmez）在內的官員都沒有針對上述「好消息」提供進一步細節，強調將由艾爾多安詳細說明。

土耳其能源需求幾乎完全仰賴進口，已分別在黑海和東地中海進行油氣探勘，其中在東地中海爭議水域的行動引發希臘和賽普勒斯共和國抗議。

如果黑海天然氣儲量規模獲得證實，這無疑將是重大發現。不過分析認為，未來天然氣生產打入巿場時，土耳其恐將面臨額外基礎設施成本。

土耳其去（2019）年耗資410億美元從諸如俄羅斯和伊朗等國進口能源，這個額度降低不但可以提振政府財政，也有助舒緩經常對里拉匯率造成壓力的長期經常帳赤字。

除黑海探測，土耳其亦在東地中海探石油引起紛爭

埃及和希臘宣布達成劃設專屬經濟海域的協議，並表示土耳其計劃進行的地質研究侵犯專屬權利。土耳其則以在東地中海恢復鑽探作業加以反制。

土、希對東地中海油氣資源的主張重疊，雙方常有齟齬。土耳其週期性地派鑽探船開赴賽普勒斯外海探勘，導致與希臘爭議多年。

安卡拉7月下旬宣布將派地質探勘船赴南部海岸外靠近希臘島嶼的海域鑽探，還發布航行警告電傳（NAVTEX），引發希臘海軍警戒。據報兩國當時都準備派軍艦，區域緊張情勢瞬間升溫。

各國海軍進行海上訓練和演習前會通過NAVTEX系統警告勿進入相關海域。

不過，土耳其總統艾爾多安7月底下令暫停在東地中海進行與油氣探勘有關的地質研究活動，降低緊張。土耳其總統府當時並表示，願意「不設條件地」與希臘談判。

但是艾爾多安對媒體表示：「我們已經重新開始鑽探作業。對相關海上管轄區沒有權利的人，我們不覺得應該跟他們進行談判。」

他並表示，已派地質考察船紅鬍子海雷丁上將號（Barbaros Hayreddin Pasa）前往東地中海執行任務。紅鬍子海雷丁上將號7月底就在賽普勒斯島外海。

土耳其之所以「髮夾彎」，是因為埃及和希臘外長蘇克里（Sameh Shoukry）、鄧迪亞斯（Nikos Dendias）6日在開羅宣布兩國達成劃設專屬經濟海域的協議。埃及還表示，土耳其計劃進行的地質研究侵犯其專屬權利。

雅典的外交官指出，與開羅達成的協議使得土耳其去年跟獲國際承認的利比亞政府達成的協議「無法律效力」。土耳其拒絕承認希、埃間的上述協議，同樣用「不具法律效力」的說辭加以反制。

艾爾多安強調，安卡拉會「果斷地」維護與利比亞的協議。

土耳其和另一個北大西洋公約組織（NATO）盟國法國的關係也日益緊繃，雙方在利比亞內戰、敘利亞危機、東地中海能源探勘等議題上都存在矛盾。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6月下旬批評土耳其進行「危險遊戲」，強調「不會忍受土耳其在利比亞所扮演的角色」。法國並於7月初退出北約一項地中海任務，指責土耳其「挑釁意味十足地」干擾法國海軍行動。土耳其和希臘6月中旬在東地中海也有過類似敵對遭遇。

北約盟國曾相互承諾提供安全保障，但是西方國家認為土耳其日益執拗、專斷而且野心勃勃，已經變成北約的「燙手山芋」。

東地中海緊張升高，艾爾多安：盼希臘開啟對話管道

土耳其總統艾爾多安19日表示，土耳其希望希臘採取行動開啟對話管道，以確保東地中海爭端獲和平解決。但他重申，安卡拉決心確保在區域油氣資源上的權利。

艾爾多安在安卡拉出席土耳其首家太陽能板工廠開幕儀式時指出：「我們支持談判，而不是製造緊張，我們支持降低衝突，而不是升級。我們衷心期盼對方採取行動打開對話管道，不要採取升高緊張的行動。」

親政府的「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾多安沒有講明「對方」是誰，但顯然是指希臘，因為這兩個鄰國對地中海大陸棚的主張重疊。

艾爾多安表達期盼兩國和平解決爭端的同時，也強調安卡拉不會放棄在區域的權利和利益。

土耳其在利比亞和東地中海等不同議題上與區域國家存在矛盾。艾爾多安強調：「沒有任何殖民勢力可以剝奪我們對估計藏量豐富區域油氣資源的權利。」

希臘、賽普勒斯共和國（南賽）、以色列、埃及、巴勒斯坦、義大利、約旦去年成立商討東地中海天然氣資源的平台，將土耳其及其支持的北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）排除在相關區域合作之外。

土耳其一再表示，希臘和南賽無視於土耳其和北賽的利益，對地中海大陸棚的權利主張範圍過大，違反國際法。

艾爾多安7月底曾下令暫停在東地中海進行與油氣探勘有關的地質研究活動，試圖降低區域緊張。但在希臘和埃及簽署海上劃界協議後，土耳其於上週宣布恢復鑽探作業。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範