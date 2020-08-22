馬英九批蔡「將台灣推到戰爭邊緣」，行政院回應：馬在推銷想像中的九二共識

（中央社）前總統馬英九今（22）日說，反對中共不放棄武力攻台，但同樣無法接受總統選擇錯誤的國家路線，將國家推到戰爭邊緣；他也說，總統蔡英文不願接受「九二共識」，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭。

馬英九日前曾說一旦解放軍攻台「首戰即終戰」，台灣沒有等待美軍幫助的機會。他上午在「馬英九基金會」舉辦的「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會中進一步表示，台灣不求戰、不畏戰，但除備戰之外，更要積極避戰。

他反對中共不放棄武力攻台及對台軍演，但同樣無法接受總統，選擇錯誤的國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣。

馬英九指出，避免戰爭、維護和平是任何國家元首不可推卸的責任，為什麼蔡總統寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、可以避戰的「九二共識」；有什麼必要讓台灣遭受「第一擊」的戰禍，兵凶戰危，一旦開戰，生靈塗炭，國家元首豈可不慎。

馬英九也說，蔡總統在今年520任就職演說中提到，維持台海和平穩定現狀的一貫立場是遵循「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，處理兩岸事務，4年前蔡總統就職時也說過一樣的話；但4年來蔡總統完全否定合乎憲法與兩岸人民關係條例的「九二共識」，還把它惡意扭曲為「一國兩制」。蔡總統既沒有遵循中華民國憲法，也無視兩岸關係條例，光說不做，如何維持台海和平穩定。

馬英九說，早在4年多前，他就不斷提醒即將上任的蔡總統，要維持現狀就必須承認「九二共識」，因為「九二共識」已成為台海現狀的一部分。蔡總統不必害怕「一中原則」，根據憲法一中就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認；對台灣而言，「九二共識」既捍衛中華民國，亦排除「一國兩制」；他強調，回到「九二共識」的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道。

此外，前國安會秘書長蘇起在會中表示，已有犯台能力的中共何時出手無人能預測；他認為美國大選前，中共應該不會躁進，但選後什麼事都可能。

蘇起談到，目前樂觀派認為中共會「顧全大局，重視經濟發展」，所以不會輕舉妄動，這種看法讓美台鷹派步步進逼，但何時會碰觸北京的底線，令人質疑。

他也提到，台灣為什麼表現得比美國盟約保障的日本及韓國更勇敢，這是因為民進黨反中政策是百分之百，而日韓都是既交往又對抗。

蘇起表示，美國總統川普（Donald Trump）在國際上只吵架不打架，也不至於為了保護台灣與中共硬碰硬；他認為台灣的安全繫於北京的一念之間，不在美國的手上。此外，他也提到，美海軍軍艦艦齡老化、經費不足、維修落後，援台主力雷根號核子動力航空母艦每年至少6個月停在日本橫須賀母港，媒體先前報導指出，美軍經常在台周邊「無所不在」，這離事實甚遠。

行政院：馬英九跟中國政府唱和，用戰爭威脅台灣人民

前總統馬英九今天說，無法接受蔡總統將國家推到戰爭邊緣。行政院發言人丁怡銘表示，身為前國家元首，為了推銷自己想像中的九二「共識」，竟不斷和中國政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，令人感到納悶。

馬英九基金會今天舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會。馬英九說，反對中共不放棄武力攻台，但同樣無法接受總統選擇錯誤的國家路線，將國家推到戰爭邊緣；他也說，總統蔡英文不願接受九二共識，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭。

丁怡銘表示，蔡政府執政後，持續提升軍備、精實戰力，也和周邊國家改善關係，合作維護區域和平穩定，為的就是保衛國家安全、維護台灣人民的自由民主。

丁怡銘說，中共總書記習近平已明白說九二共識就是一國兩制，這不但悖離台灣主流民意，連國民黨內部都出現檢討聲浪。身為前國家元首與前政府重要國安官員，為了推銷自己想像中的九二「共識」，竟不斷和中國政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，實在令人感到納悶。

傳黨內拱馬英九回鍋選主席，吳敦義：他年華正盛

國民黨明（2021）年將改選黨主席，傳出黨內有人在拱前總統馬英九出馬。前國民黨主席吳敦義今天表示，馬英九年華正盛、經驗豐富，他希望馬英九能為國家、全民、兩岸，繼續努力。

國民黨在高雄市長補選大敗，黨主席江啟臣明年尋求連任面臨挑戰。外傳目前可能角逐黨主席的人選，包括前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，近來頻頻在兩岸等議題槓上執政黨的馬英九，也被外界點名。

吳敦義今天上午出席「國家不安全研討會」，媒體詢問，是否認為馬英九會回鍋競選黨主席。他表示，這他不敢講，也不會做評斷。但馬英九年華正盛、經驗豐富、對黨、國家、全民、社會有很大的貢獻，不論擔任什麼角色，都不會違背初衷，就是希望台灣能夠安定，兩岸和諧。

針對馬英九在會中演說時所提的「和陸、友日、親美」，吳敦義也發表看法表示，馬英九所說的，就是要和亞洲、歐洲、美洲所有自由、民主、法治的國家，都廣結善緣。

至於為何「親美」，吳敦義解釋，因為美國是全世界自由民主法治國家的頂尖，也只有美國能夠出售台灣維護安全的防衛性武器。

吳敦義表示，他非常理解馬英九的國家策略，也非常感佩，而馬英九年華正盛，希望能為國家、全民、兩岸繼續努力。媒體追問對江啟臣的看法，吳敦義僅說，他不能批評，也都沒意見。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範