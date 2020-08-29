公務體系的「新文化運動」：談立法院「臺灣史碩士學分班」

近來有則值得注意的新聞，是立法院委託政治大學公共行政及企業管理教育中心開辦「臺灣史碩士學分班」，對公務員進行教育訓練。

先談台灣歷史，我對台灣史有種特別的情愫，年輕時常逛書店，隨著時代演進，原本佔滿三排書櫃的「中國史」或「東亞史」，開始騰出一書櫃販售「臺灣史」專書，甚至還逐步向外擴大勢力，新書新說層出不窮，在寸土寸金的書店中尤其能反映出時代的演變，也讓我真切地體會到大勢所趨。

從台灣史形塑新的政治文化

身為台灣人，我們開始更為關注家鄉，關懷腳下的土地，當然我從不否認黃河長江等大江大海的碩大無倫，以及「青海的草原，一眼望不完」之山川壯麗，抑或是三國時代的風流人物、蒙藏歷史的跌宕起伏。

不過千里之行，畢竟始於足下，了解漢唐盛世固然獲益良多，但元朝對澎湖的經營，「東寧王國」的漢人獨立政權等卻也不能偏廢。

況且從台灣史便能得知台灣文化的「多元」與「多源」，光憑「台灣人」從哪裡來？這一「大哉問」命題，便已觸及「南島語族」等奠基在考古、民族、歷史，甚至遺傳學的整合學門。

而台灣信史雖不長，卻深富特色，自有文字始，便直接進入世界近代史，如同電玩遊戲，台灣開局就是大航海時代，一上來就要「越級打怪」，面對跨越時代等級的挑戰。

不僅如此，台灣史影響層面上至國家，下達個人，還有許多能以古鑑今，如清代移墾社會的「羅漢腳」與現代社會單身的差異、移民跨海帶來的「三山國王」信仰也並非純客家守護神。

以及日本對台灣的統治有建設之利，但同樣包含二戰戰爭體制對台灣社會文化壓制之弊、國民政府的威權體制與亞洲四小龍的「台灣經濟奇蹟」之關聯，全是並行不悖的台灣史，都深刻影響迄今，若能鑽研諸多史實，更讓人能對過去、現在有新的認識，繼而恍然大悟。

通曉台灣史，讓台灣作為空間，透過不同來源的史料，呈現出台灣發展的面貌，並藉由理解歷史軌跡，瞭解所在城市的點滴，重拾對鄉土的熱情。使即便是原先習以為常的街景、廟宇、古蹟，都能從歷史中再發現其底蘊與紋理，隨後彼此相輔相成，讓台灣歷史的厚度更為扎實。

最重要的是，藉由台灣史的學習，當代很多似是而非的觀念往往能在歷史中得到澄清，讓我們成為一個更能獨立思考的公民，型塑出新的政治文化。

公務體系的「新文化運動」

再說公務體系的教育訓練，歷史的學習對中央與地方盡皆不可或缺，更能為公務員獨立判斷與擘劃經營提供助力，如中央政府公務員規劃政策，若未能知道歷史上原住民的認同實乃「部落」，而非「族」，便不會清楚知道原住民政策的複雜程度。

地方政府公務員亦復如此，對台灣史的重視與台灣的建設息息相關，以近年來迫切推廣的地方創生而言，就基隆為例，西班牙治理北台灣的歷史便足以成為基隆市政府發展「和平島」，這塊當年西班牙根據地的最大利基，無論是目前進行中的西班牙教堂考古遺跡，或是重建「聖薩爾瓦多城」的雄壯夢想，都默默地替為這塊土地增添養分。

台灣史上溯史前時代，下可近至解嚴後，挖掘其中，更能為台灣增添風采，像台劇《國際橋牌社》第一季便是取材於1990至1994年的故事，並承蒙文化部補助。名導「豐盛之城」則是以電影《臺灣三部曲》為核心，立基於台灣歷史的BOT主題園區。過去的電影《一八九五》到《賽德克・巴萊》，更處處都能見到台灣史的題材及中央、地方政府協助的身影。

台灣歷史與台灣文化、發展關聯緊密。公共政策上，無論是前期的構思審核，到後期的經營運作，無不需要公務員對台灣歷史有一定程度的了解，這也透出台灣史在公務體系的重要性。

同時，法治教育自然是常把「依法行政」掛在嘴邊的公務員所必備，但歷史素養同樣不能或缺，台灣史的進修也是對台灣民主深化的更深刻認識，是讓民主自由等價值觀內化至公務體系的「新文化運動」。

身為台灣政治運行的中流砥柱，即「文官系統」，若能熟習台灣史，就能深知歷史學家貝尼德托・克羅采（Benedetto Croce）所言：「一切歷史都是當代史」。明白時空價值在歷史敘述的重要意義，更能掌握民主自由的脈絡。好比爭論不休的「轉型正義」，從台灣史角度切入，也自有其詮釋。

總之，「身為台灣人，應知台灣事」，立法院身為民主國家國會，以身作則，值得肯定，更期待未來更多台灣人一同共襄盛舉，一起來瞭解台灣歷史、台灣文化，腳踏實地，重新認識這塊養我們、育我們的「福爾摩沙」！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航