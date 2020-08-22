國民黨擬聯合14執政縣市「入境普篩」，行政院呼籲「勿煽動執政縣市各行其是」

（中央社）中國國民黨執政縣市是否實施聯合普篩，苗栗縣長徐耀昌今（22）日表示，苗栗沒資源自做普篩；宜蘭縣長林姿妙說，防疫視同作戰，將配合防疫政策守護民眾安全；花蓮衛生局表示，目前沒普篩計畫。

前國民黨前副秘書長張雅屏在社群網站臉書（Facebook）貼文，國民黨地方縣市長們不用客氣了，依法行政，入境普篩，中央政府不做地方做。

台東縣長饒慶鈴接受中央社記者電話訪問表示，下午再回應，但台東一天可篩檢能量是25人。

林姿妙說，宜蘭縣政府已成立快篩實驗室，一天內就有檢疫結果，但防疫視同作戰，將配合防疫政策，守護民眾安全。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，防疫政策遵守中央流行疫情指揮中心指示，目前沒普篩規劃。

澎湖縣政府衛生局長蕭靜蓉說，只要澎湖民眾自國外入境，都先留本島居家檢疫，不需再普篩。

徐耀昌表示，苗栗沒資源普篩，防疫是中央政策，就算苗栗做了，中央不配合也無濟於事；普篩有難度，茲事體大，要審慎面對。

台中市政府衛生局說，防疫應中央、地方一致，證據到哪做到哪，未來如果發現入境普篩比目前中央防疫規範還有利會考慮跟進，但目前仍配合中央為主。

嘉義市政府表示，台灣的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例幾乎都是境外移入，入境普篩可多一道防線，嘉義市長黃敏惠建議中央統一做，才能掌握境內安全、安定民心，降低感染機率，但非由各縣市單獨做。

雲林縣衛生局說，居家檢疫個案，如果身體不適會轉介醫院診治，由醫院判別是否篩檢，雲林不需做入境全面普篩。

新北市長侯友宜接受媒體聯訪表示，入境者如何篩檢已有很多討論，中央應重視目前發現的問題，新北市政府會與中央並肩作戰，考量國家整體量能，並從高風險國家做起，尊重專家建議與看法。

行政院：國民黨勿煽動縣市，造成防疫工作混亂

外傳國民黨執政14縣市將推動聯合入境普篩，行政院發言人丁怡銘今天表示，中央地方要防疫一條心，國民黨不應該煽動執政縣市各行其是，造成民眾不安，甚至是防疫工作的混亂。

彰化採檢無症狀居家檢疫者惹議，行政院長蘇貞昌日前在行政院會聽取中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中報告後表示，雖然全國採檢規範可以檢討、修正，但也應該維持一致性作法，避免各行其是，讓防疫出現破口。

不過，媒體披露國民黨擬聯合14個執政縣市進行入境普篩，黨副祕書長李彥秀表示已聯繫執政縣市，逐一確認普篩量能是否足夠。

對此，丁怡銘表示，目前還沒有看到地方縣市跟指揮中心說明打算聯合普篩一事。

他說，中央地方還是要防疫一條心，不然民眾對防疫措施會無所適從，台灣目前的防疫成績都是因為從中央、地方、民眾都十分配合才能達成，不希望在沒有任何協調的情況下，地方就進行額外普篩。且相關防護措施也要統一，畢竟相關篩檢、篩劑還是跟中央申請補助，公帑使用上必須謹慎。

傳擬串聯執政縣市普篩，國民黨副秘書長李彥秀：尊重地方意願

外傳國民黨正串聯執政14縣市，做聯合入境普篩，行政院今天呼籲勿煽動縣市，造成防疫工作混亂，國民黨副秘書長李彥秀表示，入境普篩是黨內共識，但會尊重地方政府意願及資源。

彰化採檢無症狀居家檢疫者惹議，媒體披露國民黨擬聯合14個執政縣市進行入境普篩，李彥秀表示已聯繫執政縣市，逐一確認普篩量能是否足夠。

新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪表示，入境者如何篩檢已有很多討論，中央應重視目前發現的問題，但新北市政府會與中央並肩作戰。

對於藍營縣市首長對聯合入境普篩態度保留，李彥秀下午表示，基於入境普篩是黨內共識，但中央政府卻遲遲沒有作為，黨內自然有討論地方政府能否多做點事。針對各種意見，當然都很歡迎，也會審慎評估，但是仍須尊重地方政府意願及資源。

李彥秀強調，彰化縣找出的案例，代表現在中央政府的防疫措施還有漏洞，因此中央政府和地方政府應該共同討論如何補破網，而不是四處指責彰化縣政府的做法有違規定。

李彥秀認為，防疫的作為應該是滾動式的檢討改進，圍堵防疫漏洞不應該分藍綠縣市，而是要中央地方共同努力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範