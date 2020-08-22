有線新聞炒幾個「工程」，點解咁大反應？

有線新聞炒三個工程高層，點解要咁大反應？

有線新聞接連地震，繼前主管馮德雄被架空「升任」所謂顧問、陳興昌及李臻空降，前TVB高層許方輝亦會過檔後，最新異動是即時解僱三名工程部高層，觸發新聞超過2／3人聯署，要求管理層交代。

新聞部聯署，對上一次已經是2014年TVB新聞部聯署，反對公司「河蟹」暗角七警片段，行內自然明白今次事關重大，行外人可能會不解，炒幾個「工程」，是否要如此大反應？

要了解今次事件，先要講講「工程」人員的工作，他們負責所有新聞訊號的傳輸，日常所有大家在有線看到的Live，都是他們負責，日常訊號播放亦是他們經手，雖然內容與他們無關，但他們亦會參與編採決定，今次被解僱的主管之一，每日都會參與主管日會，就那些新聞需要直播和安排工程人手提出意見和分配資源。

所以李臻所指，解僱這幾名工程部頭目不影響新聞，只是騙小孩的把戲。

不過此不過其一，新聞部激烈反彈的遠因，是「持續」且「劇烈」的人事變動。

其實早在馮德雄回巢前，有線新聞部已經長期處於不安狀態，資金來源不明、且「往績」人所共知的「邱家」入主，已經觸發過幾輪出走潮。

到前主管趙應春退休，又接連傳出異動，據稱當時有另一個接班方案，由三名資深主管「共治」新聞部，但結果是馮德雄「回巢」，而在馮回掌新聞部之後不足一年，該三名原本的託孤老臣，其中兩個分別辭任和退休，餘下的一個亦一度提出請辭，在外界口碑不俗的《新聞刺針》主管，亦早已請辭，內部動盪可想而知。

更可怕的是後續發展：馮德雄回巢不足兩年，竟然被「明升實降」奪權，改由本身德望都不足以服眾的英文部主管謝燕娜接手，抱歉講句，英文新聞在香港所有新聞機構都被視為「附屬」，由英文部主管總管新聞部近乎史無前例，行內人普遍認為謝燕娜不過是以「內部人士」接手減低震動的幌子，之後空降的陳興昌等人才是正主，到他們空降不足一個月，又再解僱開台老臣。

一直講，新聞行業是人的行業，同一單新聞由不同的人處理經手，有天壤雲泥之別，一個新聞機構在兩年間，主管人選變了兩次，由一個變成四個，轄下的分部主管走了四個，還有一個曾請辭最終留任，這根本已經不是同一個機構。

而即使行外人都想像得到，當所有有資歷、權力和牙力的老臣相繼離去，餘下的中下層無論面對何種不合理要求甚至審查，都幾乎沒有據理力爭的渠道和能力，只能唯唯諾諾或掛冠求去，這遠非「炒個工程」這麼簡單。

好了，解釋到這，之後的是猜想。

估計有線方面對於炒人，最方便的理由莫過於「無錢」，預想一個「無錢」的新聞部會如何？

「開源」「節流」

如何「開源」？

收取「冠名贊助」制作「資訊」節目，例如大灣區、國安法、政府防疫、地產商睇樓、醫學集團講健康，之類之類。

至於「節流」，更簡單，做新聞最「燒錢」的是甚麼？外勤採訪、調查偵查，支出高、回報低。

當有了開源節流這個名份，困難的故仔，最好小做、甚至不做，花時間的梳理調查揭露，無CREW無時間無人手。

簡單易做的政府記者會簡介會，多多做大大做，能為公司搵錢的「資訊」節目，不能不做。

這樣的「新聞」會變成甚麼模樣，某台已經親身示範過一次，不贅。

一直不喜歡指名道姓講別人家事，但唇亡齒寒，行業的破滅已在眼前，更別說，那是曾經任職過深愛過的新聞室，只求讓更多人知道有線新聞行家的怒吼。

最後，引述一名仍在新聞部任職的友人的說法：

「有線新聞昔日嘅光輝永遠燦爛，名留青史；而今日搞風搞雨嘅一班人，永遠會被釘喺恥辱柱上，嘈人唾罵，遺臭萬年。」

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