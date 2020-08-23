不滿被禁：TikTok、WeChat提告川普，挑戰行政命令

TikTok要回擊了。面對川普8月6日下達行政命令，要求限期出售否則就被禁，TikTok今（23）日宣布將對川普政府提告。前兩天就傳出消息TikTok會有動作，今天正式發布消息對《路透社》、《CNN》等外媒證實，並稱將於下週提告。

綜合外媒報導，TikTok發言人加特納（Josh Gartner）指出，不滿美政府忽視事實真相、介入商業談判。聲明表示，「儘管我們強烈不認同美國政府的顧慮，但近一年仍積極尋求解決方案。」「我們卻遭受缺乏正當程序的對待，政府不重視事實、試圖介入私營企業的商業談判。」

TikTok在聲明中強調，為確保法治存在，確保我們公司及用戶獲得公正的對待，我們別無選擇，只能透過司法系統，對這道行政命令提出質疑。

川普對TikTok先後祭出兩道行政命令，先是8月6日要求美國任何企業和居民於45日後，不可與Tiktok以及母公司字節跳動進行任何交易。14日則是要求字節跳動在90天內出售TikTok美國業務或予以分拆。

川普在行政命令中提出質疑，他認為TikTok自動擷取用戶的大量訊息，這使中共將獲取美國人個人訊息，恐危及國家安全。TikTok則不斷澄清沒有向中國政府提供用戶數據。

TikTok said it plans to go to court to challenge a Trump administration executive order that seeks to ban the short-form video app from operating in the United States unless its Chinese parent company finds an American buyer. https://t.co/DA4ddYKX5b — CNN International (@cnni) August 23, 2020

WeChat用戶也不滿，告上聯邦法院

除了TikTok，另一個被川普下禁令的還有WeChat。而由一群華裔美國律師組成「美國WeChat用戶聯盟」也向舊金山聯邦法院投訴，稱川普對WeChat的限制違憲。

（中央社）美國總統川普本月6日下達行政命令，將自9月中禁止美國方面透過中國應用程式WeChat及TikTok進行交易。一群WeChat用戶已請求美國聯邦法官，阻止川普政府執行這項命令。

成立「美國WeChat用戶聯盟」（U.S. WeChat Users Alliance）的一群華裔美籍律師向舊金山聯邦法院投訴，指稱川普計畫限制WeChat違憲。

根據這些律師，這項「措辭含糊」的行政命令並未界定哪些交易不得進行，以致個人及公司無從得知，他們若不根本改變溝通與經營方式，是否就會違反川普的這項命令。

這些律師表示，川普的命令與他近數月來對中國的批評言論有關，包括他將「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情歸咎於中國。

這群律師在訴狀中指稱：「無論這項行政命令本身或白宮都未提出具體證據，來佐證在美國使用WeChat會危害國安的論點。」

「然而這項行政命令是在2020大選年下達，這段期間川普總統發表了許多反中國言論，助長並煽動了對華裔民眾的種族敵意。」

他們聲稱，川普這道命令侵犯了WeChat用戶的言論自由與合法程序權利，因為命令中並未說明遭到禁止的明確行為。

LAWSUIT: Some U.S.-based users of WeChat are suing Pres. Trump in a bid to block an executive order that they say would effectively prohibit U.S. access to the popular Chinese messaging app #8NN https://t.co/AU9d8VRZM5 — 8 News NOW (@8NewsNow) August 23, 2020

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：翁世航