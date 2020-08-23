GAY、SEX都被禁：新制車牌剔除24組敏感字眼，同志團體呼籲開放選擇

《中央社》報導，交通部公路總局新制車牌剔除24組有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼，包含GAY、SEX等。同志團體認為，每個字對每個人有不同代表意義，公路總局應開放讓民眾可以選擇。

因應車輛成長，公路總局2012年12月推出新制車牌，將原本2碼的英文字母部分改為3碼，但剔除24組有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼。

而立法委員高虹安近日在臉書上質疑，被禁用的英文代碼組合，有些令人摸不著頭緒或隨著時代變遷而有不同改變，值得討論。高虹安指出，公路總局已在民意代表建議或民眾反映有不雅、不適用之英文代碼中，列出了24組禁用的英文代碼組合。其中包含CAT（貓）、PUP（小動物）、ANT（螞蟻）、APE（猿）等被列「不雅字眼」，令人摸不著頭緒。

另外，高虹安指出，像是NUN（尼姑）、BAD（壞）、GAY（同志）是否真的為不雅字眼，也很值得大家討論。

新式汽機車牌編碼原則為何？根據公路總局公告，新式號牌編碼原則如下：

（1）代碼為英文字母之「I」、「O」去除，因為英文I與數字1、英文Ｏ與數字0易混淆；代號（序號）全部之阿拉伯數字「4」去除不用（皆不使用「4」字）。

（2）號牌代碼另需去除不雅諧音、不適用之英文字義代碼。

而高虹安指出，以往民意代表建議或民眾反映有不雅、不適用之英文代碼包括：

不雅字：FUC、FUG、FUQ、FUT（與不雅字FU*K太接近）；

國際共識：GPU（前蘇俄特務機關）、KGB（前蘇聯祕密警察）、KKK（美國排華組織）

政黨組合：KMT（國民黨）、DPP（民進黨）

動物系列：PUG（哈巴狗）、PUP（小動物）、CAT（貓）、ANT（螞蟻）、APE（猿）

其他：MAD（瘋子）、NUN（尼姑）、SEX（性）、SLY（狡猾）、BAD（壞）、GAY（同志）、ASS（屁眼）、BUM（無賴）、BRA（胸罩）、CRY（哭泣）

她認為字母與數字本無害，合適或不合適每個人心中也有不同的喜好與定見。建議尊重人民意願及選擇權，以多元包容開放民眾選擇的自由。

《中央社》報導，台灣同志諮詢熱線企劃部主任阮美贏認為，這當中列了很多與性別有關的字眼，像是SEX、BRA、GAY等，但這些對同志或性別團體來說，都不應是有負面意涵或是有爭議的詞彙，因為當公路總局這樣列舉時，反而加深大家對詞彙的負面印象，有點本末倒置。

阮美贏也說，公路總局其實不需要替大家決定哪些英文碼有爭議，畢竟每個字對每個人來說的意義與想法都不太一樣，有些字可能有很多人想要。她認為，雖然公路總局是好意，可是這可能加深某些人的刻板印象，也剝奪大家對英文碼的詮釋。

對此，公路總局回應，會再徵詢更多外界意見。

公路總局長許鉦漳對《中央社》說，之前是因為有民眾反映某些字眼不雅，所以新車牌才事先將某些可能有爭議的車牌編碼先保留不用。現在社會上又有一些不同的看法，公路總局會再徵詢更多意見來做適當處置。

報導指出，公路總局監理組副組長吳季娟說，24組暫不列入編碼英文碼，並非一律永久不採用，而是有較多正反兩面爭議，在實際編碼時，會再檢視評估，而新式車牌編碼上路至今，目前只進行到B開頭的編碼。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：翁世航