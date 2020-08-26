南北極將會在20年內完全逆轉，我們人類會有任何感覺嗎？

地球的磁性，是地球內部的物理性質之一。地球是一個大磁體，在其周圍形成磁場，即表現出磁力作用的空間，稱作地磁場。它和一個置於地心的磁偶極子的磁場很近似，這是地磁場的最基本特性。地球磁場的形成原因和其它行星的磁場的形成原因是類似的，地球或其它行星由於某種原因而帶上了電荷，或者導致各個圈層間電荷分布不均勻。這些電荷由於隨行星的自轉而做圓周運動，由於運動的電荷就是電流，電流必然產生磁場。

二次世界大戰後，隨著古地磁研究的迅速發展，人們獲得了越來越多的地磁場倒轉證據。如岩漿在冷卻凝固成岩石時，會受到地磁場的磁化而保留著像磁鐵一樣的磁性，其磁場方向和成岩時的地磁場方向一致。

南北極預計20年內完全逆轉

長期以來，科學家們一直懷疑地球磁場可能會在不久的將來翻轉，改變地磁的北極和南極，最近一項新的研究表明，這種變化發生的速度可能比研究人員想像的要快得多。日前發表在《自然通訊》（Nature Communications）上的模擬預測，磁場每年可以繞地球旋轉多達10度，比以前理論上的速度快10倍，比科學家實際觀察到的速度快100倍，並且可能在不到20年的時間內將完全逆轉的機率很高。

若屆時地球磁場真的相反過來，這將會是一個巨大的混亂，地球磁場的最後一次反轉是在780,000年前。Space.com報導說，磁場本身是由熔融金屬在地球表面下旋轉產生的電流激起的，因為這些因素相互影響，所以形成了一個分佈不均且波動劇烈的領域。

慶幸的是不會影響人類

研究發現，這種在該領域產生弱點和強點的湍流可以刺激快速轉變，雖然之前的研究表示，若地球要完全翻轉需要幾百到幾千年的時間，但這已是過去的研究，今日新的研究結果可能會大大加快這一過程。

值得慶幸的是，這並不像聽起來那麼可怕。極性反轉將影響衛星和網路，但我們人類卻不會有任何感覺。從運動相對性的觀點考慮，居住在地球上的人是不會感受到地磁場的，因為人靜止於地球表面，隨地球一同轉動，所以地球上的人是無法感覺到地球自轉產生的磁場效應的，通常所說的地磁場只能算作地球表面磁場，並不是地球的全球性磁場（又稱空間磁場）。

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：翁世航