愛拍爆破場面、曾被列黑名單，《天若有情》《掃毒》導演陳木勝病逝終年58歲

香港著名導演陳木勝今早因鼻咽癌離世，終年58歲。

陳木勝最近執導的一部電影為《怒火》，由甄子丹和謝霆鋒主演，據悉他於拍攝電影期間已感身體不適，之後身體檢查驗出患上鼻咽癌末期。

最近數月他一直留醫沙田威爾斯親王醫院，近幾日轉到私家養和醫院，但轉院兩天後不幸離世。陳木勝已婚，有一子一女。

《蘋果》報導，陳木勝擅於拍攝警匪片，最出名的作品莫過於劉德華、吳倩蓮主演的《天若有情》，《天若有情》贏盡口碑和票房，亦為劉德華塑造了「華弟」的一個經典角色，但電影實際上由監製杜琪峯執導大部分場面。

除了《天若有情》，陳木勝亦拍攝過不少著名港產片，有《特警新人類》、《三岔口》、《保持通話》、《五個小孩的校長》（擔當監制）、《掃毒》等等。

他曾以《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》，5度獲香港電影金像獎最佳導演獎提名，但始終與獎項擦身而過。

陳木勝1981年中學畢業後，加入麗的電視當文員助理，同時兼任場記和助理編導。翌年他加盟無綫電視，跟隨杜琪峯擔任助理編導，曾參與拍攝《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。他其後在電影圈與電視圈兩邊走，也曾替亞視拍攝《中華英雄》等劇集，直到1997年全力投身電影行業，拍下無數著名電影。

《蘋果》報導形容，陳木勝執導的動作電影必有爆破場面，又指拍得陳木勝的電影，差不多都預了會有危險，陳木勝也曾受訪說：「我拍嘅戲係會有危險，但唔係玩命，玩命係一般人誤解，唔了解我哋運作。」

他80年代末拍攝亞視的《皇家檔案》一場打劫戲時，叫「武師」戴着頭套、手持道具AK47在尖沙嘴彌敦道奔跑，「安全措施」只有找人在一頭一尾舉牌寫著「拍戲」，「如果有警察行過開槍，真係唔知點收科。」（如果有警察開槍，真的不知怎麼辦）而他拍電影《衝鋒隊怒火街頭》時，更試過在沒有申請下在鬧市「爆破」，令他多次被港府列入黑名單，不能再借用場地，他解釋：「唔係唔想做，係冇得你申請。」（不是不想申請，是沒方法讓你申請）

陳木勝電影遺作《怒火》於去年底已拍竣，正待排期上映。

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