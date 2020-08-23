蔡英文回應馬英九「戰爭邊緣論」：在國家內部尋找敵人沒有意義

（中央社）總統蔡英文今（23）日向前總統馬英九喊話指出，「國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義」；她籲請馬英九冷靜想想：「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」

蔡總統昨天曾針對前總統馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應指出，受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。馬英九今天則要求，蔡總統應先檢討自己。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，守護國家，不分先後，也不分族群。今天是8月23日，她到金門參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。

她說，在追思活動現場，有一位當年參戰的老伯伯看到她，站得直挺，對她說謝謝。「但我要跟他說，是國家要感謝各位。」

蔡總統認為，如果當年沒有大家不分先來後到、不分族群，展現台澎金馬命運共同體的精神，浴血奮戰，就不會有今天的民主自由。

她說，今天在金門，她也去探望了在黑鷹直升機事故中為國捐軀的洪鴻鈞中將家屬，並視察「金門守護神」240榴彈砲的操演。「和平靠的是堅實的國防，而我們都應該感念國軍的犧牲奉獻」。

蔡總統提到，最近幾年，國際與兩岸局勢變化迅速，無論是共機繞台、香港反送中、美中貿易戰，大家必須比過去更清楚了解，台灣在這個時代所扮演的關鍵角色。

蔡總統表示，她想對馬英九說，國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。「我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」

她說，身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是她決不會退縮的責任。

馬英九：執政8年從未卑躬屈膝，與陸平起平坐

（中央社）前總統馬英九今天表示，他執政8年從未卑躬屈膝，與中國大陸互動都是平等互惠、平起平坐。反觀總統蔡英文在太平島、沖之鳥礁以及ECFA等議題上，不僅卑躬屈膝，還前倨後恭，他要求蔡總統應先檢討自己。

蔡總統昨天針對馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應指出，受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。

馬英九上午出席前行政院長郝柏村追思紀念會前受訪表示，他做了8年總統，也跟中國大陸打交道8年，簽署23個協議，都是平等互惠，而他跟中國國家主席習近平在新加坡見面，也都是平起平坐，從未有卑躬屈膝的情況，外媒表示這是中國大陸對於台灣主權問題所做最大的讓步。

馬英九說，「我執政8年，從未屈膝過，蔡總統倒是非常多次，應該先檢討自己」。他指出，美國蓬佩奧（Mike Pompeo）在7月13日要台灣遵守南海仲裁的判斷，但仲裁是把太平島看做是一個礁而非島，外交部不但沒有抗議，還表示歡迎，這叫做卑躬屈膝。

馬英九表示，台灣漁民到沖之鳥礁附近捕魚被日本驅趕，蔡政府一聲都不吭，這個叫做卑躬屈膝；10年前簽ECFA（兩岸經濟合作架構協議），蔡總統說是糖衣毒藥、走向中國，會害死台灣的經濟，10年後蔡政府卻擔心大陸要終止ECFA，特別要陸委會和經濟部出來，希望大陸不要終止，這也是卑躬屈膝、前倨後恭。

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責任編輯：陳怡君

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