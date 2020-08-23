《時代》雜誌：疫情爆發後首場萬人演唱會，見證台灣防疫有成

在疫情嚴峻之下，全球多數音樂產業只能靠虛擬演唱會維持與樂迷的聯繫，然而8月初歌手周興哲的2場小巨蛋演唱會，不僅成為疫情爆發後的首場萬人演唱會，還登上美國《時代》（TIME）雜誌。

《中央社》報導，美國《時代》雜誌寫到，在其他國家，室內大型音樂活動要等疫苗上市才有可能，而且不知要到何時，但台灣已率先舉辦兩場萬餘人的演唱會，這要歸功於台灣防疫有成，以及民眾極高的配合度。報導形容，周興哲演唱會的現場情況大不相同。在任何時刻，幾乎全部觀眾都戴好口罩，只有極少數人把口罩拉到下巴的位置，或露出鼻孔。觀眾高度配合防疫要求，讓周興哲可以跟粉絲近距離互動，粉絲也才能親身享受音樂會的快感。

《時代》雜誌報導中描述，周興哲在傍晚演唱會開始時，花了一些時間跟歌迷溝通，提醒大家別忘戴上口罩。周興哲告訴歌迷，「如果想唱歌，其實你們也是可以唱，不要因為戴口罩就不唱，要不然這演唱會太安靜了，我們試一個戴口罩聽尖叫聲，好不好，3、2、1，啊，可以可以。」

報導也描述了周興哲演唱會團隊，在防疫上的準備。文中提到，演唱會之前，數百位周興哲的歌迷在潮濕、陽光明媚的下午，拿著手持風扇和陽傘在外排隊。歌迷們買完周邊商品，帶著T恤和杯墊離開攤位後，必須完成防疫相關確認。除了需要戴口罩和量體溫外，所有人都要提供身分證或在政府網站中輸入其姓名和電話號碼，以便需要時方便進行聯繫追蹤。而演唱會舉辦單位訂購了超過4萬個口罩，以提供四場演出所需，其中兩場於8月8日和9日在台北，另外兩場於9月5日至6日在高雄。

《時代》雜誌的報導還提到，除了台灣之外，紐西蘭也在7月時舉行了6000人的大型音樂會，然而紐西蘭現在卻陷入疫情重燃的情況中。

而在《時代》雜誌報導露出後，周興哲也在臉書上開心地說，「媽，爸，我登上TIME了。」周興哲說自己很幸運能舉辦一場像這樣的演唱會，他表示除了看到許多戴上口罩的臉龐外，現場的尖叫聲，歌曲，以及他愛的粉絲，都和過去一樣，未來也會如此。

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責任編輯：陳怡君

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