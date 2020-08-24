錄音檔風波：曾玟學退出時代力量、黃國昌批惡意剪接

時代力量將於25日舉行3天的網路投票改選決策委員，然而網傳的一份黃國昌談話錄音檔卻掀苗栗縣議員曾玟學退黨風波，而前時代力量立委黃國昌今（24）日凌晨於臉書發文表示十分錯愕，希望他能留下來和黨內其他的夥伴共同繼續努力。

錄音檔及相關內容來自臉書名「莫羽靜與她的墨水故事」的網友。錄音檔指出的事件，是時代力量2019年剛組成第二屆決策會員會後，決策會討論立委提名小組成員時所發生的，當時有一份要送交決策會同意的名單。錄音檔紀錄到黃國昌曾說「曾玟學認為說靠他自己能選上決策委員，我只能笑笑的，我的配票單下去的時候，有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數。」等相關談話。

曾玟學昨於臉書上表示，「聽到錄音檔，除了錯愕，更多的是失望，想了一整天，該放下的還是要放下。我想我沒辦法在這種組織文化中繼續下去，這是非常痛苦且煎熬的決定，即日起退出我曾全心全意參與的政黨時代力量。」

曾玟學說從加入到現在，始終期許時代力量能是個開放多元、鼓勵年輕人參與的政黨，但也知道黨內確實存在派系拉扯。「不是沒有耳聞過黃國昌前主席以及許多人對於我未聽話投票的不滿與批評。但由於我從未當面聽過他對我的不滿，甚至前天在宜蘭一同擔任營隊評審時，都還互動良好，我也不相信他會是這種人，所以不以為意，直到聽到錄音檔。」

曾玟學還說，「一直都知道、也感受到黃國昌前主席對於這個政黨的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在國昌退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討。」但他認為，「在這樣氣氛下，即便時代力量對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論，往往必須是一致性的贊同。」

對於錄音檔風波，黃國昌於臉書上表示，認為被扭曲重傷，但不願隨之起舞。黃國昌說，「令人遺憾的是，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷。我相當厭惡這類的匿名放話，不願隨之起舞。」

對於曾玟學的退黨，黃國昌則表示很難過。黃國昌說，「過去這幾年，我一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標。」「我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。」

黃國昌並表示，盼紛擾到他為止。「我一直認為，玟學是一位認真的議員，希望他能留下來和黨內其他的夥伴共同繼續努力。任何的誤會與責難，到我為止。我不希望因多做解釋，而再造成進一步的紛擾。」

周偉航：民進黨是真的惹火我了

時代力量黨代表、輔大助理教授周偉航則把矛頭指向民進黨。

對於曾玟學退黨，周偉航於臉書上表示：

第一，就讓新竹那邊和他比較熟的去溝通，我這種邊緣人沒什麼立場去和他討論。

第二，人家故意挑黨內選舉階段發個去年的老梗，就中計了。我是能講什麼？

第三，不少人今天在新竹助選。很多事可以去現場溝通。

第四，民進黨是真的惹火我了。原本很多事情我是看在友情不講的，但你們這種搞法，超過了。

沈榮欽：一次次清黨分裂，產生越來越微小的時代力量

對於周偉航的發文，加拿大約克大學副教授沈榮欽則於底下留言表示，「無法自我反省一直是腐敗的催化劑，周偉航這則po文的心態具體而微地說明時代力量衰敗的原因。」

沈榮欽隨後並於臉書上針對三段錄音檔內容分別發表看法。他首先認為政黨內配票實屬正常；再則，他認為時力的組織問題比想像中更加嚴重。最後，沈榮欽表示，「在改善組織與外部環境資源問題之前，時代力量的發展仍會面臨瓶頸而無法壯大。最後只能在誤認為路線之爭是根本病因的情況下，在一次次的清黨分裂之中，產生越來越純粹、也越來越微小的時代力量。」

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範