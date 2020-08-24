【關鍵時事】驗出來有就有、沒有就沒有？普篩派這種「以為」是錯的

文：Icu醫生陳志金

指揮中心在8月22日的記者會上，用具體而且接近事實的數字來說明，非常好：

如果你看不懂什麼「偽陽性」或「偽陰性」也沒有關係，現在就用非常淺顯的話來說明（如果普篩派還不願意聽的話，就別理他們了）。

篩檢本來就不是百分之百準確的，世界上沒有100％準確這種檢驗。很多吵著要普篩的人，可能都以為「驗有就是有」、「驗沒有就是沒有」，一翻兩瞪眼，幹嘛不篩？現在就要告訴普篩派，他們這種「以為」是錯的，請睜大眼睛看下去。

指揮中心以篩檢的敏感性90％、特異性95％來舉例，這樣的篩檢能力，已經是算很厲害了。這麼厲害的檢驗，它還會犯什麼錯誤呢？請看：

（A）每100個有感染的人，它驗完會有10個被誤認為「沒有感染」

（B）每100個沒有病的人，它驗完會有5個被誤認為「有感染」

這樣10個、5個的數字，你可能還不知道它的可怕吧？如果是像普篩一樣，統統都驗的話，這個數字就很可怕了。

指揮中心以一月份至今入境25萬人來算，如果統統都驗的話，我們來看看會發生什麼事？

這裡假設盛行率是0.2％，也就是每1000位入境的人，有2人是真的有感染的。這25萬人入境的，就有500人是真正有感染的。但是重點是，你不知道是哪500人。

（A）每100個有感染的人，它驗完會有10個被誤認為「沒有感染」

所以，500個有病的人，只有450會被揪出來，還有50位有病的人會被誤判成沒病，不會被揪出來。

（B）每100個沒有病的人，它驗完會有5個被誤認為「有感染」

這件事情有多嚴重你知道嗎？24萬9500位沒病的人，有1萬2475人會被誤認為「有感染」。

好了，從A和B，你就總共會驗出1萬2925人是陽性。450個真正有病的人，是混在這1萬2925位陽性的人當中，你跟本不知道誰才是真的有病。那你是不是要把這1萬2925人，全部都收進醫院的隔離病房？

然而你知道全台灣也只有1000間隔離病房嗎？占床率一半，也就是目前只有一半的空房可以住人。

當然，這1萬2925人是分散在七個月內住院的，但是，這給台灣的醫療體系帶來多大的負荷啊。你驗出來陽性的，其實真正有病的才占3.4％（陽性預測率）而已，其餘96.4％，1萬2475人都是被誤抓的，每個人再匡列一些接觸者，這又是要花多少人力物力去做這個白工？

現在這個節骨眼，多驗並不是好事，會多花費許多人力和物力，而且大部分都是做白工。

Photo Credit：中央流行疫情指揮中心

那麼，剩下23萬7075位驗出來陰性的人，你打算怎麼做呢？

他們全部都說「我是陰性的，我要回家、我要上班、我要上學、我要自由活動！我都檢驗陰性了，你憑什麼不讓我自由活動？」這個時候你想想，那50位將來會可能會發病的感染者，偽裝成正常人混在23萬7075的人群中，你要怎麼辦？

你要是把這23萬7075人全部放回社區，正常生活的話，這50個感染者就會趴趴走，到處去傳染給別人了。你說「怎麼可以！？」好吧，那你說說看，這23萬7075人，你打算怎麼辦？

「大不了，全部都不要放出來，等安全了，再放出去社區。」

你太聰明了，指揮中心現在就是這麼做的，把他們統統限制在家裡不能趴趴走，一旦有症狀，就會被抓出來檢驗，逐一的把這些人揪出來。

萬一有感染者都沒有發病，沒有被揪出來呢？那也沒關係，居家檢疫14天，再加上自主管理7天，他即使已感染，但是沒有症狀，經過這些時間，他就已經沒有傳染力了。

所以你看，如果入境普篩的話，驗到陽性你要誤關1萬2475人，多匡列很多很多人。不只醫療系統無法負荷，也會多花很多疫調人力和財力，而且許多是做白工的。驗到陰性的23萬7075人，你又不敢全部放回社區，統統也要先居家檢疫，那你不是在「驗心酸」的嗎？

一律都不必驗，25萬人統統先居家檢疫，等有症狀了，再一一揪出來驗。如果沒有症狀的，過了14天檢疫＋7天的自主管理，即使是感染者，也不會有傳染力了。

目前的政策，可以省下普篩的錢，可以少隔離至少1萬2475人，少匡列很多人，又不會誤把50位感染者誤放出去社區。這樣做，不是比較符合經濟效益嗎？你還有更好的辦法嗎？

所以，指揮中心才會說：

目前的檢疫政策CP值較高 多做一點，並不見得是好事，是會多消耗許多資源、帶來更多的困擾，而無助於防疫

本文經Icu醫生陳志金授權轉載，原文刊載於此

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