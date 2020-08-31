少數民族如何延續？從以色列的撒馬利亞人與切爾克斯人談起

聯合國大會於1948年通過的《世界人權宣言》（Universal Declaration of Human Rights）中，提及了各種不同的人權面向，其中也包括保障個人的「文化權」，簡而言之，文化權旨在保障個人與群體，具備接觸、享受及參與自己所選定的文化生活。

在現代崇尚民主自由的國家中，憲政體制或多或少都對個人及各個族群的文化權有所保障，大環境與主流媒體論述也常宣揚尊重多元文化的重要性。

然而，在這樣的國家中，人們或多或少也期望，來自異文化的個人能相互接觸、了解、交流、甚至融合；只是，「族群融合」也意味著，各個族群的文化特色無法完整地被保留。

那麼，在尊重各個文化與追求族群融合的兩極之間，我們該如何拿捏？這樣的爭議，對現代社會中的「少數民族」來說，往往是至關重要的課題。

在以色列這個自詡為猶太人國家的社會中，除了約20％的阿拉伯裔人口，還有幾個非猶太裔、非阿拉伯裔的少數民族，以各自的方式，維護他們的「文化權」。本文聚焦在人口不到1000人、擁有悠久傳統的撒馬利亞人（Samaritans），以及人口將近5000的切爾克斯人（Circassians），一探他們如何在這個講求「族群融合」的時代，堅持自己的生活之道。

男多女少的撒馬利亞人

因基督教新約聖經中「好心的撒馬利亞人」（註1）這則比喻而著稱的撒馬利亞人，是一個古老的民族，今天他們主要居住在兩個城市：以色列境內靠近特拉維夫的霍隆（Holon），與位於西岸的基利心山（Mount Gerizim）上的基利雅特盧扎村（Kiryat Luza，註2）。

撒馬利亞人信奉撒馬利亞教（Samaritanism），使用自己的《撒馬利亞五經》（Samaritan Pentateuch），其實也就是以撒馬利亞文字寫成的摩西五經，在宗教實踐上與猶太教徒有些雷同，比如安息日不做工等戒律。

在逾越節宰殺羊隻後，撒馬利亞男人互相祝福｜Photo Credit: 以色列新聞局（Zvika Israeli）

撒馬利亞人相信他們的社群溯源到兩個以色列支派：以法蓮（Ephraim）與瑪拿西（Manasseh）。研究指出，撒馬利亞人在第4、5世紀時，人口一度高達150萬，但接下來的幾世紀，在不同帝國統治下，有些人改宗基督教與伊斯蘭教，加上經歷宗教迫害與經濟困難，導致人口銳減；20世紀初期，他們幾乎慘遭滅族；1917年，僅有147位撒馬利亞人；1919年3月，他們的人口銳減到141人（61位女性、80位男性），是史上最低。

近年來，撒馬利亞人還面臨男女比例失衡、導致婚配困難的問題，據統計，1969年共有414位撒馬利亞人，其中227人為男性、187人為女性；1990年，有544名撒馬利亞人，其中300人為男性、244人為女性，228人已婚、290人單身、26人為離婚或喪偶；也就是說，1990年，已婚狀態者的比例為41％。現在，約有將近800位撒馬利亞人，男女比例約為1比3。

基利心山空拍圖｜Photo Credit: 以色列新聞局（Milner Moshe）

撒馬利亞人向來不與異族通婚，且不歡迎皈依者，過去只接受在血統上為撒馬利亞人之間的通婚，因此，近親通婚、特別是表親之間通婚的比例並不低（註3），這就衍生了遺傳疾病方面的問題，在撒馬利亞人中，新生兒有肢體障礙或其他基因方面的問題，比例相對較高（註4）。

近年來，由於男女比例失衡嚴重，男性尋覓配偶不易，導致不少男性必須「向外」尋覓配偶。原則上，他們可以接受與願意皈依撒馬利亞教、恪守其傳統的猶太人通婚；但礙於猶太人通常比較不願意改宗，這些年來，撒馬利亞男性從其他國家尋找另一半的風氣漸盛，以解決社群中男多女少的問題。撒馬利亞大祭司也在2002年，頒布一項詔令，准許社群中的男性與願意皈依的異族女性通婚。

不過，近年來這種接納「外籍新娘」的做法（註5），實屬不得已，而且只限於撒馬利亞男性；與異族通婚、甚至因此而改宗的撒馬利亞女性，通常會遭到社群的排斥，著名的以色列歌手、模特兼演員蘇菲・薩達卡（Sofi Tsedaka）是一個比較著名的例子，她在18歲皈依猶太教、嫁給猶太人，雖然她仍與父母親保持聯繫，但與撒馬利亞社群基本上斷了關係。

時至今日，加入撒馬利亞社群的「外籍新娘」，主要是來自東歐、特別是烏克蘭的女性，不少撒馬利亞男性，會透過媒人等中介人，以結婚為前提，來結識這些女性；儘管社群內不少長者耆老認為，與異族聯姻並非最理想的婚配途徑，但面對銳減的人口與缺乏適婚年齡女性的問題，也只能接受這樣的發展。

影片說明：介紹撒馬利亞人的影片

同時，社群中的耆老也諄諄告誡與「異族」通婚的年輕人，要努力恪守傳統與宗教，以免撒馬利亞人慘遭滅族的命運。

欲皈依撒馬利亞教的外籍新嫁娘，必須經過嚴格的過程，首先，她們離鄉背井來到以色列的撒馬利亞社群，花費數月學習撒馬利亞的經典、教義、飲食規定、文化傳統、語言（希伯來語及阿拉伯語）等，直到她們獲得大祭司的批准，然後舉行宗教的結婚儀式，象徵正式加入撒馬利亞社群。

作為一個在人數上超級迷你的少數民族，撒馬利亞人在婚姻上融合嚴格的傳統與變通方式的作法，不難理解；或許這樣的堅持，解釋了這個曾經瀕臨滅族邊緣的社群，何以能在人口上呈現持續的增長。

戰鬥與跳舞的民族：切爾克斯人

為了解切爾克斯人的文化與傳統，筆者有幸與切爾克斯遺產中心主任艾貝克（Aibek Napso）透過Zoom進行訪問。艾貝克滔滔不絕地講述切爾克斯人的歷史、傳統、文化，如數家珍，看得出眼神帶有一絲驕傲。

切爾克斯人是來自高加索西北部的一個族群，早先曾信奉基督教，在17世紀時皈依伊斯蘭教。19世紀中下旬，俄羅斯帝國征服了他們居住的高加索區後，殺害150萬名切爾克斯人，在這場屠殺後倖存的150萬切爾克斯人中，有90％遭到驅逐，不少切爾克斯人就是在這個時候，即19世紀70年代晚期，遷移至當時隸屬於鄂圖曼土耳其帝國的領土，包括巴勒斯坦、也就是現今的以色列。

這段被迫流離失所的歷史，導致今天約700萬的切爾克斯人，散居在不同國家，將近90％居住在高加索以外的地區，最多在土耳其；此外，約80萬切爾克斯人居住在他們的故土（homeland），但散居在三個不同的國家，在這些國家形同少數民族；艾貝克提到，切爾克斯人是世上唯一一個多數人口散居在故土以外的民族（註6）。

以色列的切爾克斯人｜Photo Credit: Studio Adam

在以色列，這個族群居住在位於以色列北部的卡瑪村（Kfar Kama，將近3500人），以及靠近北部城市采法特（Safed）的雷哈尼亞（Rehaniya，將近1300人）。在英國託管時期的巴勒斯坦，當猶太人與阿拉伯人衝突漸增時，切爾克斯人支持猶太人。在1948年的以巴戰爭中，切爾克斯人也與猶太人並肩作戰。從1958年開始，社群中的男性會在以色列國防軍服役，這也讓他們成為唯一在以色列國防軍服義務役的穆斯林（註7）。

跳著傳統舞蹈的切爾克斯男孩｜Photo Credit: 以色列觀光局（Itamar Grinberg）

遭到俄羅斯帝國迫害、又經歷屠殺及流離失所，在切爾克斯人的文化傳統上留下特殊的印記。

艾貝克告訴筆者，過去，切爾克斯父母不會與孩子親暱地玩耍，他自己的父親就從來沒有在他小時候跟他玩過，這項「習俗」的歷史背景來自當年切爾克斯人在故土經歷與各個帝國的戰亂，為了培養每位切爾克斯人成為戰士，人們刻意不與自己的孩子太過親近，以免孩子成為自己的弱點，讓敵人有機可乘，以綁架孩子作為威脅，來達到他們的目標；相對地，當父親戰死沙場時，切爾克斯人也不希望孩子們因此而過度悲傷，而是能勇敢地起身抵抗敵人。

身著傳統服飾的切爾克斯人｜Photo Credit: 以色列觀光局 （Itamar Grinberg）

時至今日，切爾克斯人已不再是經常面臨戰亂的族群，因此，新一代的父母多屏棄這樣的習俗，比較會和自己的孩子玩在一起。

傳統的切爾克斯人婚禮，也充滿不少有趣的習俗。過去，由於年輕男性在日常生活中，不能隨便接近單身女性，婚禮中的重頭戲：舞蹈，就成了未婚年輕男女「社交」的好機會，一名男性若在這個場合接獲一位女性的暗示或邀請，便可以在婚禮過後，拜訪這位女性，甚至進一步交往（註8）。

切爾克斯舞蹈｜Photo Credit: Adam Studio

在切爾克斯人的傳統中，每種舞蹈都有其特殊的含義，人們不會純粹為了跳舞而跳舞；比如說，在婚禮的結尾，負責婚禮流程的主持人不會直白地宣布典禮到此結束；而是指揮大家組成婚禮「最後一支舞」的隊形及隊形變化，這時候，賓客們都心照不宣，知道婚禮接近尾聲，是時候散場了。

影片說明：以色列的切爾克斯婚禮

維護切爾克斯傳統的卡瑪村

流離失所且至今沒有國家的切爾克斯人，多少對被大環境的同化有著危機意識，居住在以色列卡瑪村的切爾克斯社群，可以說是防止同化（註9），及保存語言、文化、傳統的最佳範本。卡瑪村居民的母語是切爾克斯語，孩子們從小在家裡、社群、及幼稚園使用這個語言，進入小學後，除了學習以色列的官方語言希伯來語及穆斯林使用的阿拉伯語，也會繼續學習切爾克斯語，並學習各種切爾克斯傳統（註10）。

此外，卡瑪村的所有街道，都以切爾克斯名命名；年輕人在服完兵役、完成大學學業後，多數都會回到卡瑪村定居。可以說，這個村子猶如世外桃源，整個社群像是一個大家庭，居民在各種生活大小事、婚喪喜慶上相互幫忙；陌生面孔出現在村子裡時，也很難不被發現，因此家長總是放心地讓孩子單獨出門。

卡瑪村入口的歡迎標誌｜Photo Credit: Studio Adam

在維持血統的純正性上，卡瑪村的「成績」也有目共睹，切爾克斯人排斥與異族通婚，而以色列的社會文化環境，讓這個習慣更加容易維持，艾貝克提到，以色列的阿拉伯文化與切爾克斯文化在許多面向上都相當不同，因此儘管許多以色列阿拉伯人和切爾克斯民族一樣，信仰伊斯蘭教，兩個族群之間不太有什麼交集，更不太可能融合或通婚；而以色列的猶太人對自己的文化傳統延續也採取高度保護的態度，這也導致切爾克斯人在與猶太人社交時，不太會深交到論及婚嫁，因為兩造都不想要被他族同化。

艾貝克提到，卡瑪村歷年來確實有少數與異族通婚的例子（總計大約25例），在這些情況下，社群還是會接納這些夫妻，並力勸他們以切爾克斯文化傳統將孩子撫養長大；在卡瑪村的教育及環境影響下，通常這些家庭與孩子都會逐漸被同化。

宛如世外桃源的卡瑪村｜Photo Credit: Studio Adam

不像近親通婚比較常見的撒馬利亞人，切爾克斯人排斥近親通婚，在過去，為了避免近親通婚，切爾克斯人被限制只能跟來自不同部落的人結婚，現在雖然因為種種因素沒有這樣的強制規定，但青年男女在論及婚嫁時，還是會藉由確保雙方家族有不一樣的姓氏等方式，以防止近親通婚（註11）。

值得一提的是，切爾克斯人尋覓伴侶的過程，有不少兼具浪漫與冒險的元素。

艾貝克告訴我，切爾克斯人恪守婚前禁慾的模式，男女在婚前約會的階段，會避免肢體碰觸，也完全不會讓父母知道（註12），而且約會時間很長，通常會在兩、三年後，才決定結婚。

這樣的長時間約會，自有其邏輯，艾貝克表示，長時間觀察一個人，才能夠真的知道對方與自己究竟合不合適。他舉了一個例子，若男女雙方僅在冬季與春季約會，但其中一方可能很討厭夏季，且會因為這個季節的熱氣而焦躁不安，藉由約會過程認識到對方的這一面，對未來維繫婚姻，是相當重要的。

Photo Credit: Studio Adam

過去，切爾克斯人在婚姻上還有個特殊的「綁架」傳統，當男女雙方經過兩、三年的約會後，決定步入婚姻，那麼男性會夥同一些家族成員到女方家中，拜訪對方父母，與之懇談；若女方父母拒絕婚事，但女方仍執意結婚，那麼她就會請男方「綁架」自己；在這個過程中，女方家屬可以試圖攔截這場「綁架」，若女方家屬阻撓成功，那麼婚事就告吹，而這時女方也會普遍認為，還好自己的家人「證明了」這個男性是「沒有能力保護未來妻子與家人」的。

換句話說，「綁架」在很大程度上，是讓男性證明自己有能力保護未來妻子；艾貝克甚至說，有時候為了測試男性有保護未來妻子的能力，女方會在幕後親手策劃整個父母反對及綁架的橋段。

結語

儘管對切爾克斯文化引以為傲，艾貝克認為切爾克斯人並不高人一等，他還強調，自己常教育社群中的年輕人，看到一個東亞面孔的人時，不應該假定他們來自比較為人所知的國家如中國等，因為這麼做可能讓聽者感覺受到冒犯，而是應該抱持好奇心，問他們從哪裡來，以示對他們文化及根源的尊重。

艾貝克所這個關於尊重多元文化與傳統的論調，讓筆者不禁思考，或許切爾克斯人在避免同化與尊重異文化之間，算是取得了一個平衡，也為本文開頭提到有關文化權的兩難，提供了一種答案：維護少數民族的文化延續是至關重要的，因為這往往牽涉到該族群及其文化、語言、傳統的存亡；然而在此同時，一個致力於延續文化傳統的民族，仍可以對其他族群報以尊重、甚至是願意深入了解的態度。

註釋

註1：新約聖經的路加福音中，耶穌講了一個「好心的撒馬利亞人」比喻，故事大意是說，有個猶太人在旅途中遇劫受重傷，相繼路過的祭司及利未人都視而不見，接著一位撒馬利亞人路過，對這人起了憐憫之心，他不但主動照護這位受傷的猶太人，還自費把這人送進了旅店，並在臨走前叮囑旅店老闆好好照顧他。這則比喻的時代背景，是猶太人（也就是耶穌說這預言時的主要聽眾）和撒馬利亞人之間的緊張關係，由於宗教的因素，兩個族群在當時是互看不順眼的。

註2：撒馬利亞人相信，基利雅特盧扎村所在的基利心山，是神諭令他們建造聖殿之地，也是摩西接受十誡的地方，可說是撒馬利亞人的「聖山」；居住在該村的撒馬利亞人，原本居住在附近的納布盧斯（Nablus），在第一次巴勒斯坦大起義（First Intifada）於1987年爆發後，陸續遷居至該村；居住這個村子的撒馬利亞人，具有以色列與巴勒斯坦雙重國籍，有些人甚至還持有約旦護照。

註3：必須注意的是，撒馬利亞人在結婚事宜遵循類似猶太教妥拉（Torah）規定，對近親通婚仍有所限制，例如，兄弟姊妹不可結婚，不可與甥姪通婚等。

註4：由於近年來撒馬利亞人接受社群內的男性與非撒馬利亞人結婚，加上以色列醫院提供的孕期基因檢測，導致社群中帶有遺傳疾病的新生兒比例大幅下降，統計顯示，1996年至2013年間，在97名撒馬利亞新生兒中，僅4名被檢測出遺傳疾病。

註5：有些人認為「外籍新娘」是帶有貶義的詞彙，筆者在此僅取其字面上的意義，以「外籍新娘」指稱與本國人結婚的外籍女性，絕無貶義。

註6：聯合國教科文組織（UNESCO）在2009年，將切爾克斯語列為瀕危語言中「脆弱」（vulnerable）的等級。

註7：儘管身為一個「超級」少數民族，不少以色列的切爾克斯人有傑出的表現，比如以色列第一任總統魏茨曼（Chaim Weizmann）的貼身保鑣就是切爾克斯猶太人，而知名的以色列足球國手納特霍（Bibras Natkho），也是切爾克斯人。

註8：這項習俗旨在避免男女首次互動時，不清楚對方婚姻狀態的尷尬情形，若一位男性對一名女性有興趣，就貿然地上前攀談，很可能這位女性已婚、或是因為種種原因，沒有在尋找伴侶；在婚禮上的舞蹈儀式中，站在前排跳舞的女性，就表示她現在正在婚姻或約會「市場」上，可以也願意接受男性追求；此外，還有其他許多舞步細節，可以讓跳舞中的男女知道，女方是否對眼前的男性有興趣；現在，婚禮已不再是年輕男女認識異性的唯一管道，年輕的切爾克斯人可能會在學校、工作場合、甚至網路上，結識異性。

註9：在其他國家的切爾克斯社群就面臨與以色列大不相同的環境，比如在土耳其，絕大多數土耳其人都和切爾克斯人一樣信仰伊斯蘭教，且社會受到亞洲、歐洲文化、及現代自由主義等比較多元的影響，土耳其人比較沒有被他族同化的危機意識，因此當切爾克斯人與土耳其人相處時，後者相對較不排斥發展比較深入的關係，這也造成在土耳其的切爾克斯社群，比較常受到周遭社會的同化；在美國這樣強調「大熔爐」的社會中，切爾克斯人一旦接觸到周遭的社會，也相對容易受到大環境的鼓勵，傾向融入美國社會；而在俄羅斯，政府經常祭出不同法規，目的在阻止切爾克斯人保留其文化傳統，比如一項禁止人民在公共場合跳民族舞的禁令。

註10：在雷哈尼亞，由於當地有40％的阿拉伯住民，因此學校教育採用阿拉伯語。

註11：在社群人口相對少的以色列，避免近親結婚曾是一項不甚容易的目標，在鄂圖曼土耳其帝國或英國統治下，居住在巴勒斯坦的切爾克斯人，可以到阿曼、約旦或敘利亞轄下的戈蘭高地，找尋同為切爾克斯人的結婚對象；但在以色列獨立以後，以阿情勢的因素，導致切爾克斯人不再能到鄰國尋找結婚對象；現在，當以色列的切爾克斯人造訪德國等有切爾克斯社群的國家時，常會受託攜帶尋覓伴侶者的信件，從中牽紅線；此外，網路等方式，也提供至他國尋找切爾克斯伴侶的管道。

註12：傳統的作法是，獲得女性「許可」前來追求的男性，會偷偷與女方在住家陽台幽會，女方會為約會準備兩把椅子，如果女方的父母親恰好出現，那麼約會中的男性則會趕快躲起來，以避開女方父母，而女方父母看見空著的那把椅子，也會心知肚明，女兒正在和男性約會。

參考資料

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航