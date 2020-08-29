《小學生年度學習行事曆》：四招開學收心操，協助孩子盡快進入規律的學校作息

文：林怡辰

開學之際，風雨欲來。

漫長的假期終於步入尾聲，隨之而來的，是緊鑼密鼓的開學備戰狀態。對教師而言，可能因新生入學、更換導師，而需要帶領新班級、接觸一批全新的學生與家長，也可能正準備帶領原班孩子進入全新的學習階段。對家長來說，開學象徵要開始煩惱該如何讓孩子收心、適應新的老師、同學和新的課業。總之，「開學」往往是師長們心目中最大的挑戰。

其實焦慮往往是因為害怕，不知道要做什麼來面對眼前的挑戰。

接下來，我們透過幾篇開學前的準備事項，詳細介紹在這個重要的時刻，師長們該如何做好準備。凡事豫則立，有好的計畫將會是成功的第一步。

電訪家長，建立良好溝通第一步

教師帶領班級，最大的挑戰都在「人」身上。不管是面對學生或是家長，只要能夠好好溝通與合作，接下來的學習之旅就會勝任愉快。有些教師會事先打電話或寄信給家長，有些則是略過這些事前準備，等到開學後再相見歡。不管選擇何者都沒有標準答案，只要教師清楚知道自己的理由即可。

我自己則是習慣在開學日前幾天晚上，親自和家長以電話聯絡，一來提醒家長即將開學，二來則是與家長建立一點熟悉感，使開學後孩子的學習更能順利推展。至於致電時機，通常我會選擇在開學週，因為若太早聯絡，孩子仍在放暑假；太晚聯絡，開學事項繁瑣，徒增教師焦慮，也無法事先做好各項準備。

一般來說，致電給家長前後，我會做以下幾件事。

備好表格

首先，我會準備一張大表格（見別冊：開學前電訪紀錄表），從之前由導師、輔導室、輔導及學籍資料的紀錄中，先大概了解孩子的基本資料。然後在大表格內填寫孩子的相關資料，例如：主要聯絡家長與接送人、家長與學生身分（低收、中低收、清寒等特殊狀況，協助申請補助用）、兄弟姊妹姓名與班級、學生身體健康及特殊狀況、父母工作職業別、課輔及安親班資訊（參加與否及聯絡電話）、參加社團等。

重要的是留意孩子的特殊身體狀況，若班上孩子患有氣喘、癲癇、蠶豆症、心臟病等疾病，教師要格外留意，也要通知各科任教師及校方相關人員共同注意。而前導師口中有特殊要求的家長，也可以透過表格掌握情況，注意聯絡時的說話方式。

但閱讀完這些資料後，教師請先放在心裡，因為每個教師對孩子的解讀不一，孩子也會隨著時間的變化而不斷成長，也許實際接觸之後發現，孩子和資料表上描述得全然不一樣。

電訪內容

一般常見的電訪方式的開頭為：

「喂，您好，請問是○○（學童名）家嗎？我是新學年的老師。請問孩子平時的作業或是簽聯絡簿主要由哪位家長負責？可以請家長接聽嗎？ 你好，我是○○的老師，即將開學，打個電話關心一下○○。請問孩子在學校有沒有需要我特別注意的地方？○○之前的老師說他的學習表現……（盡量以之前老師提及的優點為主），您有沒有要補充的？」

教師在電話中還可以詢問家長哪些內容？以下是我的建議：

平日孩子的在家表現與生活作息。例如：就寢時間、看電視或打電動習慣、回家是否先寫作業、寫作業時間等。

身體健康注意事項。除了針對過去紀錄中特別的健康狀況做詢問，也要再次向家長確認孩子目前的健康狀態。

詢問家長是否讓孩子參加安親、補習或課後輔導的考量，其間多讓家長聊聊孩子的事情，不作任何評論。

孩子以往在校需注意事項。例如：是否偏食、人際關係狀況、性格內外向、特殊才藝等。教師在資料中有任何疑問也都可趁此機會詢問。

詢問家長的工作職業別，順帶技巧性詢問家庭經濟狀況、是否具備特殊身分等，可為之後協助申請學費補助及獎學金，或是了解放學接送狀況做準備。

基本上，電訪中的詢問是以開學最緊急的事項為優先，或是孩子可能到了學校卻說不清楚、講不明白的地方（例如：家庭的經濟狀況），以及開學後馬上就要統計資訊的類別（例如：是否要參加課輔和社團）為優先考量。通常電話聊天時，家長如果感受到老師的熱情，話匣子就會停不了，此時親師彼此可視情況做延伸或結束。

最後，請家長隨時保持聯絡：

「如果有沒有注意到的地方，再麻煩您在聯絡簿上告訴我，我們隨時保持聯絡。接下來就請多多指教，相信在親師合作之下，孩子會愈來愈進步！」

等全班家長聯繫過一輪後，教師就會覺得開學事項已經做了一大半，對於學生和家長的恐懼，也從抽象的想像到有具體的形象，恐懼就自然消解一半，開學其他事項就可以在此基礎上快速進行了。

四招「開學收心操」，克服開學症候群！

度過漫漫假期，孩子的心思和作息如果已經亂七八糟，就需要先收心。家長在假期中除了為孩子安排過癮的放電，協助孩子按照計劃完成作業外，隨著假期的收尾，不妨進行以下活動，協助孩子盡快進入規律的學校作息。

1. 先回顧假期的回憶

家長不妨和孩子一同整理與回顧漫長的假期，想一想自己如何運用與規劃假期時間？留下哪些難忘的回憶？這樣的檢討正是幫助孩子反思的好時機，讓孩子不用等到下次假期來臨時，才開始思考規劃之道。

透過一次又一次不斷的調整與學習，孩子就不會掉入開學前才拚命趕作業的噩夢中，或是陷入覺得什麼都沒做、馬上又要開學的憂傷裡。

家中若有年紀較大的孩子，則建議給予孩子自主權，讓他決定下次假期想要進行的活動，或是家人共同檢討這次假期不滿意的地方，做為下次具體的改進之道。不妨由全家票選出假期中最喜歡的日子，或是假期中最想從事的活動前三名，納入下次假期的考量。

引導孩子藉由回憶與規劃開心又滿足的假期模式，再帶到學校生活令人開心的部分，引導孩子用正向情緒做好開學前的心理準備。

2. 安排靜態的活動

到了假期即將結束前，家長可以安排像是公園野餐、文藝展覽、美術館、圖書館借書、和舊同學聯絡等靜態活動，透過這類活動的安排逐步營造學習的氛圍。

3. 調整作息

全家一同調整作息，培養早睡早起的習慣。每日要規律運動及閱讀，定時定量用餐，減少因開學而要早起的抗拒感。

4. 整理作業及文具用品

開學要使用到的書包、運動鞋、制服、帽子是否已經清洗、準備？繳交的作業是否完備？如果家長行有餘力，可以準備和新學年課程相符的課外書進行預習，並添購需要的學用品（見表1），讓學用品嶄新的氣息，陪伴孩子做足開學的心理準備和期待。

Photo Credit：親子天下

在準備開學的過程中，家長要多和孩子談話，並接納孩子焦慮的情緒，讓他知道你隨時在一旁支持。當看到孩子面對開學而在心理上產生焦慮或拖延時，可善用對話進行引導：

「○○，你很擔心開學面對新老師嗎？你想跟我聊一聊、說一說嗎？」 「你需要我陪你把該做的事列下來嗎？有需要我的協助嗎？我一直都在這裡哦！」

孩子會從你的耐心陪伴中慢慢發現，其實緊張、焦慮的情緒很正常，很多事情只是想像中感覺很可怕而已。

相關書摘 ▶《小學生年度學習行事曆》：讓孩子用頭腦好好的思考一次，比起考試成績更有意義

書籍介紹

本文摘錄自《小學生年度學習行事曆：班級經營×教學備課×親師溝通（附「超實用10種教學情境表格」別冊）》，親子天下出版

作者：林怡辰

資深國小教師林怡辰，畢其十多年教學功力於一書。以「時間軸」整理出孩子學習的關鍵點，看見孩子成長的軌跡。誠心獻給每位老師與家長，一本陪伴孩子重新看待「學習」的實用寶典。

一年三百六十五天，總有那些讓老師和家長感覺晴天霹靂的日子：開學、家長日、校外教學、期中期末考、寒暑假、畢業典禮，還有準備升國中的銜接期……在孩子的學習成長路上，每個時間點都充滿各式各樣的挑戰。身為師長的我們，究竟該怎麼花時間陪伴孩子，用什麼樣的方式教養心愛的孩子呢？

全書以孩子一學年的學習時間軸脈絡做為呈現，探討孩子在每個重要學習時機點，老師與家長可認真著眼的細節，整理出真正有幫助的建議和具體做法。

Photo Credit：親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航