泰台港年輕人串聯的「奶茶聯盟」重出江湖，譴責中國在湄公河築壩殃及下游國家

由泰國、台灣和香港等地線民組成的支持民主的「奶茶聯盟」近日又活躍了起來，他們在網上譴責中國在（瀾滄江）湄公河築壩攔水的同時，也在網上支持泰國爭取民主的鬥爭，甚至從線上走到線下參與抗議示威活動，反對威權統治。

「奶茶聯盟」的成立最初始於推特。泰國偶像瓦奇拉維特·奇瓦雷（Vachirawit 「Bright」 Chivaaree）在推特轉發了一組圖片，這組圖片中將香港列為「國家」。隨後他便遭到了中國翻牆小粉紅和五毛的圍攻。泰國、香港等地的網友們組成了「奶茶聯盟」（因泰國、香港和台灣民眾喜愛奶茶而得名），在推特上反擊這些推特小粉紅，隨後聯盟也不斷壯大，為民主及更多的政治議題發聲。

湄公河水位再創新低 「奶茶聯盟」再出擊

湄公河下游流域水量近日再創新低，湄公河委員會（MRC）8月發佈了一份報告，敦促中國和東南亞國家分享更多有關水電站大壩運行的資料。

報告中說，初步顯示2020年湄公河下游流域的低流量似乎與一系列水文氣象條件有關，「自2019年以來，受厄爾尼諾天氣現象（編按：即聖嬰現象）影響，湄公河下游流域降雨量異常偏少」，此外，這種情況也可能受到了湄公河上游流域（在中國境內為瀾滄江）及支流的大壩的影響。不過委員會還表示，目前沒有官方資料和資訊來核實上游流域蓄水作業的潛在影響。

據報導，目前瀾滄江-湄公河流域共設有13個水力發電站，當中11個在中國境內，2個位於寮國。

報告還說，低水量將對洞里薩湖和湄公河三角洲產生重大影響，造成生態失衡、家庭捕魚量減少並造成社會經濟影響。

加拿大瑞爾森大學副教授基斯連科（Arne Kislenko）曾表示：「中國在瀾滄江上修建的11座大壩正在截流蓄水。實際上，中國正在『囤積』水資源，破壞其他國家的農業。例如，泰國報告其北部省份去年的水量減少了50%」。

報告建議說，「如果目前的情況持續下去，成員國也可以考慮要求中國進行『補水』（water supplement）」，報告還表示，「透明的資料和資訊共用至關重要。湄公河流域水基礎設施運行資訊的缺乏，對綜合評估和準確預測提出了重大挑戰」，「為了提高湄公河上游流域大壩運行的透明度，並展示誠意合作，中國應考慮提供更多涵蓋更多水電站的資料，包括旱季資訊」，在湄公河下游流域，委員會成員國也需要提供更多關於其幹流和主要支流大壩運行情況的資料。

一份4月中旬出爐的研究報告也曾顯示，中國在湄公河上游瀾滄江築壩攔水似乎嚴重加劇了下游國家泰國、越南、柬埔寨、寮國和緬甸的旱情。

美國國務卿蓬佩奧也就湄公河問題在推特上發聲，他在推特上寫道：「美國支持湄公河委員會（MRC）關於提高湄公河大壩運營透明度的呼籲。中國的大型水壩正在以一種不透明的方式操縱水量，損害了湄公河國家的利益。」

他還表示：「我們敦促中國以透明和協商的方式與所有湄公河國家合作，特別是當湄公河國家受到創紀錄的低水位的嚴重影響時。」

The U.S. supports the Mekong River Commission's call for transparency in dam operations on the Mekong River. The People’s Republic of China's massive dams are manipulating flows in a non-transparent manner that harms Mekong countries. https://t.co/kFVs1r4soZ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 14, 2020

隨著國務卿的發聲，「奶茶聯盟」成員也在網上集結譴責中國，他們在推特上使用了奶茶聯盟和停止湄公河大壩（#StopMekongDam）的標籤，並稱「我們必須制止中國共產黨的霸淩」。

手足們，泰國又要幫手了。呢個大壩之前有講過，啱啱pompeo twitter回應咗表示反對呢個大壩，一齊推 #StopMekongDam 呢個tag上trending！



short in English: Hongkongers stand with our Thai brothers against despicable dam plan of CCP.#MilkTeaAlliance #StopMekongDam pic.twitter.com/H1enfyP48a — 小白Little White HK? (@littlewhitehk) August 14, 2020

有網友表示，「我們需要一起努力來對抗邪惡的中共帝國」，還有網友說，「水是每個人的基本權利。中國在湄公河上修建水壩，切斷了幾個國家的水源。」

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）東南亞項目研究員波林（Gregory Poling）告訴美國之音，湄公河問題是中國無視鄰國利益、利用虛假資訊和不透明來隱藏其行動的最明顯的問題之一。

在香港城市大學攻讀博士，研究泰國問題的布坎南（James Buchanan）則表示：「像湄公河大壩這樣的問題，顯示出中國在這一地區日益擴張和自信所帶來的不安，在這個地區，中國有時被認為是在欺負較小的鄰國。事實上，這正在成為中國在全球的形象。」

泰國外交部星期五（8月21日）表示，中國願意與湄公河下游的東南亞國家分享水文資料。一位泰國外交部大使級官員對媒體表示，「中國強調可以通過明確的、確實的和透明的方式全年與我們分享資訊」，「無縫隙的資訊分享。」

「奶茶聯盟」走上街頭，醞釀泛亞洲民主聯盟？

聯盟成員除了在網上聲討中國在瀾滄江-湄公河修築大壩外，他們也在支持泰國的反政府抗議，還有一些人則從線上走到線下，走上街頭參與抗議示威活動，一個泛亞洲的民主聯盟似乎正在醞釀成形。​

泰國日前爆發近年來最大規模的抗議示威活動，抗議者們呼籲解散國會、修憲，並要求當局停止騷擾反對派。抗議者們舉著的手牌上除了印著「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）的標語，還印有泰國國旗，WTC台灣旗（世界台灣人大會，World Taiwanese Congress）以及香港民主派示威者所用的黑洋紫荊旗。

今年2月，泰國法院下令解散深受年輕選民歡迎的親民主的未來前進黨，引發了街頭抗議，但隨後由於疫情爆發，街頭抗議活動暫時平息，直到6月一位流亡柬埔寨的知名活動人士失蹤，使得事態升溫，抗議示威活動再次爆發，參加示威的人數也從幾百人擴大至上萬人。

除了泰國本土的抗議活動外，據路透社報導，在台北也有數十人聚在一起支持泰國的抗議活動，其中包括台灣學生和香港民主倡議人士等。

負責籌辦這場台北活動的泰國學生阿格拉瓦特（Akrawat Siripattanachok）表示，這是奶茶聯盟第一次走上街頭，「我們不想僅僅在網上談論。我們需要一個泛亞洲民主聯盟」。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 8月16日，泰國學生在台北聲援同一時間在曼谷舉行的反政府示威。

香港民主倡議人士黃之鋒告訴路透社，奶茶聯盟這個創新的想法將促使更多學生一起來推動全球團結。

還有一名手舉帶有奶茶聯盟標籤手牌的抗議者則向路透社表示：「香港或台灣受到中國威權政府的壓制，泰國的情況與他們沒有太大的不同。」

波林告訴美國之音，「就像網路上的大多數熱門話題一樣，奶茶聯盟這個標籤引起了共鳴，因為它既聰明，又能作為一個大社會群體共用身份的替身（stand-in）。」 奶茶聯盟「聯合了那些網路上支援公民自由和自主（self-determination）的人。因此，聯盟的火力不僅會對準中國，也會對準泰國國內的威權者」。

泰國政治學者、朱拉隆功大學安全和國際問題研究所所長提塔南•蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）認為，奶茶聯盟運動在國家鎮壓盛行的地方更具吸引力，「因為它能讓人產生友情和共同利益」。

布坎南則說：「如果說奶茶聯盟象徵著什麼，那就是它代表一場決定亞太地區未來的鬥爭。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：「奶茶聯盟」重出江湖 譴責中國湄公河攔水殃及下游

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範