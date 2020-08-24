彰化萬人血清檢測報告突喊卡，指揮中心：除有明確理由，否則不該取消

彰化縣武漢肺炎血清抗體萬人檢測計畫，原定明（25）日上午發表期中報告，但台大公衛學院昨天臨時喊卡取消發表會。對此，中央流行疫情指揮中心今（24）日於記者會上表示，除非有不能公布的明確理由，否則不應該取消，即便有不能公布的理由，也請台大清楚對外說明。

根據彰化縣衛生局先前資料指出，這是國內第一個大規模的血清抗體調查計畫，由台灣大學公衛學院提供試劑，進行新冠病毒血清抗體檢測，檢測對象為病毒之高危險群。包含醫療照護防疫人員、確診個案及接觸者、居家檢疫者、居家關懷者及家屬、長照據點長者及工作人員等。

篩檢目的，是了解社區中有多少已經感染過、目前體內有對付新冠抗體的人。

發表會為何突然取消？台大公衛學院教授詹長權昨向媒體表示，因行政作業來不及暫緩舉行。彰化縣政府表示，僅接收到訊息，未來公布的日期也還沒確定。指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心是經由彰化縣衛生局長葉彥伯告知才知道。但莊人祥在記者會上轉述，陳時中認為此事已受社會高度關注討論，不能公布需有明確理由，請台大清楚對外說明。

政風查彰化篩居家檢疫者，莊人祥：啟動第二階段調查

至於彰化衛生局採檢無症狀居家檢疫者，莊人祥表示，政風第一階段調查完成，主要了解民眾、醫院接到要採檢的反應。莊仁祥表示，透過這過程了解居檢者後續就醫狀況、通報系統是否需要修正，這部分都涵蓋在第一階段報告中。

莊人祥也表示，將啟動第二階段調查，主要針對衛生局的執行層面，這部分還需要5天，指揮官會擇適當時機說明。

上海又一例確診來自台灣，「聯絡上陸方但未獲詳細資料」

繼上週三（19日），台灣輸出1例武漢肺炎確診個案到上海後，傳出又一例上海確診者來自台灣。

根據《中央社》報導，中國23日新增武漢肺炎16例確診，皆為境外移入。其中5例由上海驗出，當中有1名來自台灣，15日抵達上海後被集中隔離觀察。據上海官方微信「上海發布」，這名確診人士為中華民國籍，8月15日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

莊人祥今天表示，已經聯絡上陸方，但對方還沒提供詳細個資。莊人祥說，先前上海確診一例來自台灣，他是連續採檢5天，僅中間結果是陽性，前後兩天都是陰性，但這些須由中國提供更詳細資料，才能進一步研判。

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責任編輯：陳怡君

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