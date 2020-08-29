什麼情況下該考慮動包皮手術？新式「包皮槍」又是什麼？

文：黃大千（NOW健康）

包皮過長包住龜頭時，夏天流汗加上尿液會積聚在龜頭包皮內，而這些汙垢鹽分高、混合阿摩尼亞等物質，長期刺激很容易造成龜頭內包皮的皮膚發炎。

郵政醫院泌尿科主任陳永泰表示，當包皮過長、不易清潔、不好推開，加上長期包皮內堆積尿液、汙垢，勃起時包皮無法後退露出龜頭，或包皮開口過小、龜頭卡住，嚴重甚至導致包皮腫成一圈，排尿變得困難。此時，就應該考慮透過包皮手術徹底改善。

陳永泰主任指出，男性生殖器陰莖龜頭外包覆一層皮，具有保護的作用，那層皮就是俗稱的包皮。臨床上常見因包皮過長或開口過小引起的下半身困擾，前來求助醫師。

通常男性在受刺激如性行為及夜間清晨、膀胱脹尿時會自然勃起，當包莖患者的包皮在勃起，無法輕鬆自然往後退、露出龜頭時，包皮極易裂傷；或是即便能後退翻開，但卻卡住翻不回去，使得血液循環變差，導致龜頭被緊緊勒住、紅腫發紫，就稱為嵌頓性包莖。

陳永泰曾收治一名80多歲的老翁，一來就要求割除過長包皮。患者主訴早在6、70歲時就開始因為包皮過長，常導致包皮和龜頭內紅疹、發癢，最近三不五時紅腫發癢，讓他受不了。這次顧不了面子、決定豁出去，透過包皮手術後，終於解決長久以來難以啟齒的苦惱。

另外一位近40歲的男性，因包皮開口較小，龜頭不易露出，每次性行為時，包皮都會被硬撐開造成裂傷。30歲時包皮尚有較佳彈性，一點裂開後就會復原，反覆多次裂傷癒合後，包皮開口就會逐漸纖維化、變硬，彈性變差。每次勃起時，包皮和龜頭就愈難分離，性行為時就會疼痛，無奈只好禁慾。最後進行新一代包皮環切手術後，才徹底終結每次性行為時又愛又怕受傷害的矛盾糾結。

傳統的包皮手術是用刀片、雷射刀割除，施打麻醉藥量較多，手術縫合後的線可經皮吸收，但支撐強度有限，當自然勃起時，縫線容易裂開或有些人對縫線材質過敏。

陳永泰醫師說明，第二代一次性包皮環切吻合器（又稱包皮槍），環狀切割非常平整，切除多餘包皮的同時，瞬間將釘子釘入同時進行止血縫合，出血量不到1c.c.，施打麻醉劑量少，較不易造成術後組織腫脹、瘀青，術後疼痛度低，復原快。

包皮槍是一次性使用的醫療器材，使用完後直接丟棄，無器械消毒不完全感染的風險。術後前三天不碰水、盡量保持乾燥，照護輕鬆，約三至四周可恢復性生活。

陳永泰醫師提醒，嬰兒出生包莖是正常現象，通常四歲後龜頭與包皮會慢慢分離。如果包莖仍嚴重，可以先擦藥幫助鬆弛，等到青春期後不需全身麻醉時再考慮進行手術。

若有包皮過長的問題，但不影響龜頭推開的人，在排尿時應將包皮推開，尿完後適時將龜頭與內包皮擦乾，清潔與乾燥是避免包皮發炎的兩大重點。

值得注意的是，若包皮反覆發炎感染、嵌頓性包莖、排尿困難、糖尿病患包皮裂傷難癒合或皮膚長腫瘤，就應盡速就醫，尋求正確治療。

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