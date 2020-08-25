【關鍵時事】Podcast市場還沒大爆發，因為我們都不是真正的「大眾」

太多人對Podcast的市場觀點是錯的，包括我。為什麼呢？因為我們其實都不是真正的「大眾」。

這讓我想起了先前INSIDE做OTT的專題報導時，試圖去理解到底在台灣是Netflix比較大還是愛奇藝？但結論其實不重要，真正理解到的一件事情是為什麼愛奇藝的成長比Netflix更快？畢竟愛奇藝可是比Netflix晚進來台灣很多，卻已經可以讓我們思考誰比較大。

事後回顧，其實Podcast的市場發展跟Netflix可能會很像。Netflix一開始只有美劇，但台灣看美劇的人相當小眾，我的確是為了紙牌屋而去訂閱Netflix，之後也就留著了，持續有新的驚喜出現，但對台灣的「大眾」來說，Netflix的觀眾絕對是另類，而這種另類，可能是學歷比較高、收入比較好的一群人（這不是自誇，就只是一種觀眾樣態描述）。這也造成了Netflix即便在愛奇藝還沒進台灣之前穩居OTT最大平台，但仍然沒有任何影響力，對有線電視市場也不具威脅。

愛奇藝走的是另一條路，從中國引入了大量的陸劇、陸綜，當然也包含了大量的台劇和日本動畫，這才是「大眾」所想要的內容，不但全家從老到小都找得到自己想要的內容，更有全家都能一起看來當談資的肥皂劇，於是就一飛沖天了。

還好的是，後來Netflix也意識到「大眾」的重要性，於是大量的韓劇就成為吸引大眾的關鍵，後來更是投資或採購相當關鍵的幾部台劇，才能與愛奇藝一搏。

Photo Credit: 中央社

Podcast現在的市場其實很像是Netflix一開始的時候，聽眾是一群學歷比較高、收入比較好的人，而今年不只聽眾，包括創作者也大量爆發，但仍然沒有大眾主流的普及現象。以目前居首的股癌來說，講的是投資，這個市場很有錢景，但絕對是小眾中的小眾，這也就意味著真正的大眾還沒出現。

那大眾要的是什麼呢？大家都知道的，台灣人不讀書、不學習，所以不要被喜歡學習的同溫層所誤導了，大眾不會去聽Podcast吸收知識，你可以給聽眾這樣的假象，但是他們要的不會是資訊。

如果參考YouTube市場，其實那些被我們這些早期愛好者所唾棄、所厭惡的那些沒營養的內容，那些感覺上只會消磨掉大多數人的寶貴時間而對台灣的社會和經濟一點幫助都沒有的垃圾，才是真正的大眾所需。

所以自以為清高其實是賺不到大錢的，因為終究只是小眾。

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