不顧居民、環團反對，美國將野放7.5億隻基改蚊引爭議

（中央社）儘管美國佛羅里達島礁（Florida Keys）居民與環保倡議組織反對，一項在2021與2022年施放超過7.5億隻基因改造蚊的計畫，仍獲得地方政府最後批准。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際技術評估中心（ICTA）與食品安全中心（CFS）政策主任韓森（Jaydee Hanson）19日發表聲明說：「鑒於我們國家和佛羅里達州正面臨迫切危機－「COVID-19 」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）大流行、種族不平等與氣候變遷等，政府卻將稅款和政府資源用於一項侏儸紀公園實驗。」

韓森說：「由於環保署（EPA）非法拒絕認真分析可能造成的環境風險，而門羅郡蚊蟲控制區（Monroe County Mosquito Control District）已給了最後批准，實驗得以進行，但沒人知道可能會出什麼差錯。」

這項實驗項目5月獲得美國環境保護署批准，目的是測試基因改造蚊子是否為以殺蟲劑控制埃及斑蚊的可行替代方法。埃及斑蚊會傳播多種致命疾病，像是茲卡病毒（Zika）、登革熱、屈公病與黃熱病等。

A plan to release over 750 million genetically modified mosquitoes into the Florida Keys in 2021 and 2022 has received final approval from local authorities, against the objection of many local residents and a coalition of environmental advocacy groups https://t.co/fXidHcOqLX — CNN (@CNN) August 20, 2020

環保團體擔心，威脅瀕危物種

而名為OX5034的基因改造蚊，能繁殖在幼蟲時期就夭折的雌蚊，讓牠們來不及長大到能叮人吸血和傳播疾病。事實上，叮人的都是雌蚊，牠們吸血是為了繁衍後代，而雄蚊則是以吸取花蜜維生，不會傳播疾病。

繼7個州的機構一致批准這項計畫後，佛州於6月頒布實驗使用許可證。但已花了10多年才取得批准。

牛津昆蟲技術公司Oxitec表示，野放的成功率都很高，例如在巴西都會區的一項試驗，使埃及斑蚊減少了95%。

然而環保團體擔心，基改蚊子野放可能會潛在傷害面臨威脅或瀕危的以蚊子為主食鳥類、昆蟲和哺乳類等物種。

環保團體地球之友（Friends of the Earth）食物和科技計畫經理柏爾斯（Dana Perls）表示，在疫情大流行期間野放基改蚊子，將不必要地把佛州居民、環境和瀕危物種置於風險中。

地方深受登革熱所苦，年編3000萬預算殺蚊

根據《CNN》報導，2009、2010年，登革熱疫情在佛羅里達島礁爆發，當地一直急於尋找解方。儘管透過各種方式噴灑大量殺蟲劑，甚至引入會吃蚊子的魚，效果卻仍有限。

殺蟲的花費也很昂貴。儘管埃及斑蚊僅佔蚊子總數的1％，但佛羅里達州滅蚊控制中心通常每年會編列超過100萬美元（約合新台幣3000萬元）預算殺蚊子。

因此，當地於2012年向牛津昆蟲技術公司Oxitec求助。該公司開發了一種名為OX513A的雄性蚊子，控制埃及斑蚊的數量。第一代「OX513A」蚊，已在開曼群島，巴拿馬和巴西進行測試，根據Oxitec報告指出成功率都很高，Oxitec稱在巴西市區進行的一項試驗讓埃及斑蚊減少了95％。不過，當引進「OX513A」的消息傳開來時，佛羅里達島礁上居民卻很反彈，當時有超過10萬人連署反對。

後來牛津昆蟲技術公司取消了第一代「OX513A」，開發第二代基改蚊，並稱它為「友善蚊」（Friendly Mosquito），也就是編號OX5034的基改蚊。

美國環保署則要求Oxitec在釋放蚊子之前72小時通知地方官員，並須持續進行測試至少10週，確保狀況OK。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範