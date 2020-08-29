《魔眼之匣殺人事件》小說選摘：流血的山豬、公車、人，公車上畫畫的少女預言了眼前的意外

文：今村昌弘

第一章：魔眼之匣

一

我急忙回自己公寓整理行李，跟比留子一起搭上電車，加上換乘時間大約三個小時，終於在過午時分到達Ｗ縣，從這裡再搭上路線公車前往目的地。

離開雖說是轉運站也實在說不上繁榮的市區，眼前立刻就是大片農田和空地。途中數度有乘客按鈴下車，但並沒有新的乘客。漸漸地，公車駛進單向一線道的道路，開始入山的上坡，公車發出嘎嘎的古怪軋聲，不斷繞著彎前進。

窗外可見的建築物變少，乘客也變少。車裡最熱鬧的漸漸只剩下報出下一站站名的廣播。在陡急斜度和彎道下晃呀晃，連心彷彿也跟著開始搖擺不定。

比留子說，那個偵探署名KAIDOU，漢字怎麼寫她沒有問，大約三天前這個人寄來一份關於目的地的調查報告。因為目前的線索只有那份雜誌報導，就連KAIDOU也收集不到太多資訊，據說費了一番工夫。

「只知道在Ｗ縣深山進行秘密研究，這樣的線索實在太籠統，再加上如果跟班目機關有關，資訊一定受到嚴格的管控，我早有心理準備這件事沒那麼簡單。」

確實。就算想逐步踏實去查訪，眼前的線索也實在太少。

「不過真不愧是KAIDOU，他特別注意到報導裡的一句話。」

比留子在搖晃個不停的車裡翻開那本《月刊亞特蘭提斯》。緊盯著文字容易暈車，不過她所指的似乎是自稱Ｍ機關的男人們『在村中深處建設了一座實驗所』這個部分。

「這句？」

「他並沒有往組織的方向查，而是到處去打聽有沒有可疑的設施。」

「打聽？跟誰打聽？」

比留子得意地笑了起來，好像是自己的功勞一樣。

「能夠經常性出入任何有人居住的地方，幾乎對任何建築物瞭如指掌的職業——郵務員啊。」

原來如此。郵務員每天會往來於好幾個村落，也熟知誰住在哪裡。假如有機會看到用途不明的建築物，一定會留下印象。

「也要多虧了鄉下地方特有的開放隨性，跟都會地區比起來沒那麼注重隱私。KAIDOU以郵局為主進行查訪，終於掌握了可靠的消息。但是前往現場之前忽然接到緊急委託，所以先把現階段完成的報告送來給我。我心想，既然這樣還不如自己直接來確認比較快。」

因此我們現在正在前往目的地「好見」這個地區的路上。本來也考慮過租車，但我雖有駕照卻沒上路過，還是避免無謂危險為上策，選擇搭乘公共交通工具這個安全的方法。不過考慮到公車班次相當少這個事實，又不禁懷疑起這個選擇到底正不正確。即使不習慣，是不是應該開車機動性比較高呢？

時間快到下午三點。

狹窄的道路突出於陡峭峽谷的斜面上，行駛在這條路上的公車速度始終快不起來。望著深秋已過、一片蕭瑟單調的群山，我忍不住又說出負面的想法。

「就算能平安到達目的地，萬一沒搭上回程公車就糟了。」

「我帶了好幾套換洗衣物，但是那附近沒有民宿，得回到市區才有地方住。希望快點找到目的地。」

比留子搓著雙手輕聲這麼說。空蕩的車裡開著暖氣，但除了我們之外只有一組乘客，或許也是叫人發冷的原因。

而且那組乘客感覺也不太尋常。

「來旅行的嗎？」

「來這種地方旅行？——但這話也輪不到我們來說啦。」

看來比留子也很在意。

跟我們在同一個轉運站、發車之前才衝上車的乘客。隔著肩頭往後望，可以看到兩個年輕人並肩坐在最後一排的長椅子上。兩人都比我們年輕，五官看起來應該是高中生吧。

坐在中間走道最後方中間位置的是披著褐色斗篷的少女。及肩短髮，宛如銳利鋼筆勾勒出的臉部線條看來俐落爽朗。我想起國中時代田徑部短跑王牌那女孩就是這種類型。

另一邊坐在窗邊的是高她一個頭的少年。雖然裹著黑色羽絨夾克看不太出來，不過這男孩身材偏瘦，每當公車轉彎身體就會跟著左搖右擺。和少女恰成對比的一頭雜亂長髪が給人懶散的印象。

我們坐在他們前面四排位置，耳裡不時傳來他們的對話。少年叫少女「學姊」，大概是同一所高中的學生吧。但是他們的關係看來沒有男女朋友之間的親密，不只是因為少女將背包和托特包放在兩人之間宛如架起封鎖線，更因為他們的對話總是單向通行。

「學姊，妳屁股不痛嗎？今天從一早就一直坐車耶。」

「嗯。」

「要是椅背可以傾斜還好一點，像新幹線那樣。我喜歡那種座椅。可以往後躺的那種，不覺得很讚嗎？」

「嗯。」

少女原本就只敷衍應個一兩句，但是漸漸地，似乎連回嘴都嫌麻煩，只是望著窗外，重複著比手機語音助理更冷淡的回應。比本來嗓音低八度的聲音裡透露出「別跟我說這些無謂廢話」的不耐。少年本人卻沒有察覺，又接連換了兩三個話題。

「剛剛開始這附近就都是山耶。對了，小學時不是有去過郊區校外教學嗎？」

「嗯。」

「我有不好的回憶，被老師罵得很慘，我跟妳說，當時我們在河裡抓魚來烤，其他組為了從零開始生火都搞得手忙腳亂。但是我偷偷帶了打火機去，所以馬上就能點火烤魚。」

儘管少女沉默不語望著另一邊的車窗，少年依然滔滔不絕。

「本來還覺得串燒很噁心，可是一咬下去才知道超好吃的。學姊，妳們那時候有這種活動嗎？」

話題忽然急轉往意外的方向。我面向前方不經意地聽著，卻也忍不住開始懷疑自己的耳朵，往旁邊一看，比留子同樣露出困惑的表情看著我。後排座位的少女心情似乎也跟我們一樣。

「……你說什麼？」隔了兩秒左右的空白她只發出這個聲音。

「啊？」少年的聲音顯得很狀況外。

「不是啊，你本來不是在說被老師罵的事嗎？」

「那是回宿舍之後的事啦，被老師發現我偷帶打火機。」

「……那你應該先把事情講完吧。」

少女好像深深嘆了一口氣。

該怎麼說呢，這少年說話的方式太散漫，讓聽的人很有壓力。他總是說著說著就失焦，可能在距離起點極遙遠的地方落地，或者不斷丟失重要訊息。長時間跟他一起行動的少女一定被弄得很疲憊吧。

「學姊，妳臉色不太好耶？」

「可能暈車了，你安靜一點。」

「學姊，妳會暈車啊？像我啊——」

「閉、嘴。」

就連不懂日文的外國人都應該察覺得出她的怒氣。少年的聲音這才終於停止。

「逃家嗎？」我小聲地問比留子。

「剛上車時我聽見他們在商量回程公車的事，應該不是逃家。」

看來也不像感情融洽一起外出旅行的關係，難道跟我們一樣，也是同一個社團的學姊學弟？不過今天是平日，感覺也不像一般的社團活動。

「該不會……」比留子語氣凝重。

「該不會什麼？」

「說不定是那男孩單方面在糾纏女孩？」

「被纏上？」

「這樣一來就可以解釋他們之間那種不友善的氣氛。女孩想一個人靜靜，但是他卻一直圍在旁邊死纏爛打，簡直像個跟蹤狂。」

「……」

「對，就像個跟蹤狂。」

咦？她該不會還在記恨？

為了轉移話題，我拿出手機想確認到目的地的距離。不過看到畫面才發現這裡沒有訊號。竟然這麼偏僻啊。

「目的地手機能通嗎？」

「誰知道呢。最近比起陸地裡偏僻的地方，反而是孤島或者船上設備還比較完善。還是做好電話不通的心理準備吧。」

形勢開始有點詭異。

依照計畫，再過十分鐘到達的這一站就是在KAIDOU報告中提到的「好見」地區入口。進一步的詳細地點只能靠自己找。今天能查到什麼地步呢？早知道還是該租車來的。

這時，視線再次朝向後方的比留子似乎發現了什麼，她停下動作。

我也跟著她轉過頭去，看到坐在後排座位中間的少女抱著一本素描簿。

應該是從旁邊那個托特包裡拿出來的吧。仔細看看，少女腰帶上掛著一個小袋，袋口露出了幾隻色鉛筆。好像是用這些筆正在畫畫。

在公車裡？現在？

我腦中同時浮現出好幾個疑問，少女奇妙的舉動勾起了我的興趣。

少女眼睛直盯著用左手和肚子固定住的素描簿，手開始猛烈地滑動。就好像管理她的系統發生什麼異常狀況一樣，那種衝動式的行動甚至有點讓人發毛。

剛剛還吵個不停的少年看到她這樣的舉動卻也不慌不亂，只是好奇地看著她手邊。

這兩人到底是怎麼回事？

總覺得時間過了很久，但實際上大概不到五分鐘吧。少女突然停下動作，然後像是解除了封印般重重頹下肩膀，抬起黑色的頭。

「好了嗎？學姊，讓我看看。」

少年馬上隔著行李從旁邊伸手想拿那本素描簿。從我們的位置看不到她畫了什麼。

呈現虛脫狀態的少女手上掉下一根褐色鉛筆，沿著走道滾到這裡來。

「啊！」少女正要起身，坐在靠走道的我也探出身子想替她撿。

就在這個瞬間。

整輛公車裡迴響著尖銳煞車聲和「咚！」的衝撃聲，我跌在走道上、頭撞上座位角落。更糟的是後排座位中央的少女從半空中撲倒下來。仰躺的我只有雙手能自由活動，但又不能伸手推開往我撲來的少女臉部或胸部，只能以極尷尬的姿勢接住她。

「啊！」

一聲短短的慘叫。幸虧少女體重輕我才沒被壓垮，但是一回神，她的臉跟我靠得很近，耳朵與耳朵幾乎相貼。

「等、等一下！你在幹什麼！」

慌忙出聲的是倖免於難的少年。他拿著素描簿，走向跌撞在一起的我們。雖然說是不可抗力，尷尬的接觸還是讓我膽顫心驚，不過少女本人倒是一起身就猛低頭。

「不好意思！你還好嗎？」

禮貌道歉的語氣一反跟少年對話時的態度，一看到我的臉就尖聲說道。

「啊！都變色了！有沒有可以冰敷的東西……」

她急忙要打開背包，旁邊有人出聲制止。

「不要緊，那應該是舊傷。」是比留子。

少女看到的不是我撞到的後頭部、而是太陽穴部分。那裡有我震災時受的舊傷，現在已經暗沉變色。看來是她誤會了。

「喔？那個、我⋯⋯」

少女跟比留子四目相對，結結巴巴、眼神游移。應該是被比留子的美嚇到了。她頻頻摸著自己紊亂的瀏海，挑著眼再次道歉：「那個，總之真的很不好意思！」

不知道是不是我多心，比留子看著我的視線好像有點不高興？

「非常抱歉，你們有沒有受傷？」

大約年過五十的司機，微黑的臉上寫滿緊張，連忙確認我們的平安。

知道大家都沒事後，他再次為緊急煞車道歉，望著前方氣惱地說。

「竟然跑出一隻山豬！」

我們跟著司機下了公車，車子正前方有隻橫倒在血泊中的動物。是隻體長約一公尺的壯碩山豬。

道路左邊是處處露出岩壁的陡急斜坡，山豬似乎是從這裡衝下來跳上馬路的。

「附近本來就經常有動物出沒。像鹿、山豬，有時候還會看到帶著孩子的熊橫越馬路。我已經盡量小心，但太突然了、還是沒能完全煞住車。」

司機頻頻道歉，不過這條路彎彎曲曲，本來就看不太清楚前方路況，實在也不能怪他。比留子看著馬路另一邊的峽谷，輕聲說道：「幸好沒有反射性地轉方向盤呢。」假如撞破路邊護欄，現在大家應該都沒命了。

「成功了！太厲害了，學姊！」

我轉頭望向這突如其來的歡呼聲，剛剛那個少年正在車門口亢奮地對少女這麼說。少女注意到我們的視線，連忙訓他。

「不要這麼興奮，說話太沒神經了吧。」

「可是妳看看，這太完美了啊。」

「知道啦，你安靜一點。」

少女壓低聲音訓斥少年，一邊低頭向我們道歉，回到車內。少年好像還有話想說，但還是跟著她回去了。

看著司機套上棉布手套將山豬拖到路旁，我大大伸個了懶腰，將久違的戶外新鮮空氣吸入肺中。大概是因為長時間坐在有暖氣車裡的關係，覺得這裡的空氣比山下鎮上清冷多了。

在一般道路上如果撞到野生動物，是不是需要聯絡警察或公所？不管怎麼樣，看來確定會比預定時間晚到了。

這時我才發現，比留子一直盯著公車車門。

「怎麼了嗎？」

「剛剛緊急煞車時，我瞄到一眼那女孩的畫。」

比留子壓低了聲音只讓我聽見。

「她畫了一個看起來像褐色動物的東西，流血倒地、形狀粗短，說不定就是山豬。後面還畫了輪廓方正的公車剪影，還有幾個黑色人影。」

我花了幾秒鐘嘗試了解這些話的意思。

流血的山豬、公車、人。

不就是眼前這意外現場嗎？但是那張畫是在發生意外的一、兩分鐘前畫下，我們因為緊急煞車跌倒時比留子才看到那張畫。

預言者。

腦中掠過這個重要關鍵字。比留子大概也知道了我的想法，謹慎說出她的看法。

「我不太確定。司機先生剛剛也說過，這附近經常有動物出沒，可能常常發生這類意外吧。說得更白一點，也可能是他們自導自演。」

「這怎麼可能？要怎麼樣才能故意讓山豬被公車撞？而且他們怎麼能預測到公車上還有其他乘客、還會對畫感興趣。」

我馬上否定，但比留子看來相當認真在思考這個可能性。她離開公車，仰望起進逼到路邊的崖面陡坡。

「假如有人幫忙也不是不可能。先抓一頭山豬躲在崖上，看準公車通過的時機放出來。畢竟公車應該會定時經過這裡。」

「山豬真的會乖乖聽話行動嗎？而且這麼做又是為了什麼？」

「這個誰知道呢。我只是覺得不無可能啦。」

我們交頭接耳地說著，只見那兩個人拿著行李從公車上下來，跟司機說了幾句話，然後簡單交談之後開始往前走。

「那兩個人怎麼了？」

我連忙問司機，他亮出剛剛從少女手中接過的車資。

「他們問我下一站在哪裡，我回答就在前面不遠，他們說要走過去。我說其實公車再簡單檢查一下就能開動，但他們好像很急。」

比留子急忙跳上公車。

「葉村，走！看來我們的目的地是一樣的。」

書籍介紹

本文摘錄自《魔眼之匣殺人事件》，獨步文化出版

作者：今村昌弘

譯者：詹慕如

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日本二十一世紀石破天驚推理小說

《屍人莊殺人事件》續作

【故事簡介】

「十一月最後兩日，將有兩對男女在這裡死亡——」

歷經屍人莊恐怖攻擊、倖存的比留子及助手葉村讓，決定攜手調查鑄成千人死亡災難的班目機關。這次，比留子從情報來源聽說，深山村落遺留一座稱作「魔眼之匣」的廢棄研究所，曾是班目機關主導的「預知能力」研究機構。兩人在途中偶遇一群陌生男女，眾人抵達村落時，眼前空無一人，只有一棟隔著吊橋、密閉無窗的建築物——「魔眼之匣」。室內有兩名居民及怪奇週刊記者。根據記者所言，匣中住著女性預言者，村民之所以出逃，是因她的死亡預言從未失準。

是日夜晚，吊橋起火燒毀，十一人受困此處。面對兩對男女即將葬生此處的可能性，有人嗤之以鼻、有人深信不已、有人半信半疑。然而，死亡不斷降臨，眾人陷入瘋狂，更可怕的是，其中一名幾乎不曾放下畫筆的高中少女，有如被死神附身的另一名預知者，陸續畫出人們喪生和災難降臨的畫面⋯⋯

畫下死亡畫作的少女、口吐死亡預言的老嫗。

多起死亡背後是假託預言的人類犯行，還是無從抵抗的命運巧合？

研究超能力的「魔眼之匣」，究竟藏著什麼不可告人的祕密？

以邏輯斬破幻象的少女偵探，挑戰只在這兩日生效的死亡魔法！

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀