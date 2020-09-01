《人性越界．犯罪心理解剖書》：恐怖分屍案──殺人行為外的「積極處理」

文：陳建安

自私自利的自我中心思考

犯罪人常有著一種自私利己的想法，這促使他們著手犯罪，或降低犯後罪惡感等。

這些自利性的犯罪認知思考特徵包括：自我中心、低估對被害者之傷害、做最壞的假設，以及怪罪他人等。以上這些認為皆是以自己為核心、世界繞著自己轉的想法，也是犯罪人常會用的卸責技巧。

例如「怪罪他人」認知思考，也就是將犯罪行為的發生歸咎於外在因素，包括他人（含被害者）、心情或喝醉酒等。也就是將暴力行為之發生歸於外在不可控制的因素，或認為是對方的問題，例如，情殺案中加害人認為是被害者先對不起他。

對這類行為採取的外在控制歸因的信念，使得犯罪人不願為他們的行為負責任，而將其歸因為命運、機會與情境等因素。

這樣的自以為是、自利想法，也會低估對被害者之傷害，因為他們不僅不會對其傷害他人的行為感到愧疚、羞恥或遺憾，甚至會將其行為視為可接受或合理的，因此也會降低犯罪人行為改變動力之可能性。

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道德脫離

心理學家也想知道，為什麼有些人能做出殘忍的行為，而沒有感到明顯的內心痛苦？很多時候他們不是沒有道德感，而是將該不道德行為劃在非關道德的領域。

所以道德脫離（moral disengagement）策略手法，是最近常被關注的心理伎倆。換言之，它是指即使人們做出非道德行為，但會使用一套心理機制，以避免因違背自我內心，或社會道德規範所帶來的內疚感或自我制裁。

每個人在成長過程中，受各種社會教化的影響而形成自己一套道德判準，當行為與內在標準相互違悖時，會產生內在衝突的不舒服狀態；為解除此一狀態，個體會藉由道德脫離機制使其內疚感降低。所以有一說是犯罪人不是沒有道德是非感，而是他們有一套自己的道德標準，讓他們能巧妙規避這個道德壓力。

道德脫離的手法機制包括：道德合理化、委婉表達、有利對比、責任移轉、分散責任、曲解結果、非人化、藉口歸因等。

這套論點與佛洛伊德提出的自我防衛機轉，以及犯罪學者提出的中立化技術在概念上有某種程度的對應性。然而佛洛伊德認為自我防衛機轉在潛意識內進行，而道德脫離是存在於意識的層次中進行。

中立化理論──錯不在我，不干我事

少年犯罪時，他們往往發展出一套特有的合理化說法。此觀點認為他們並不是有一套完全不同於傳統文化的是非價值觀，但這些合理化說詞，能夠讓他們避免因違犯社會規範所受到的自我與他人譴責。犯罪學家認為少年犯不是其他論點所說的，完全沒有罪惡感，其實他們也是很欣賞，甚至崇拜誠實和守法勤奮的人。

青少年犯罪者對於什麼人可以加害、什麼人不會去傷害分辨得很清楚。多數青少年在大部分的時間裡仍從事合法行為，不會時時刻刻、每分每秒都想著犯罪。心理學普遍假設，人們的心理認知與行為有追求一致性的動機，因此他們發展出獨特的合理化手段，包含以下五種：

責任之否認 損害之否認 被害認知否認 對非難者之非難 高度效忠其團體

道德脫離機制主要在合理化自己非道德的行為、使傷害看來不起眼或最小化、歸罪外界與他人、汙名化被害人。

恐怖分屍案──殺人行為外的「積極處理」

分屍案在刑案中並不常見，但近年分屍案可說是一件接著一件，讓人看了驚恐不已外，還多了一層對犯罪行為人心理異常的臆測。不論這行為背後的心理動機為何，在人死後又惡意對屍體施以支解凌遲或碎屍萬段，動機很顯然不同於單純殺人行為。

畢竟，不論是出於故意還是過失，一般而言殺人行為的完成，便可以達到行為本身的目的；其後續對屍體的「積極處理」，明顯已超出單純致人於死行為本身的意圖。

再者，對於死者家屬而言，除了要承受親人慘遭莫名橫禍外，還無法保留個全屍，這對華人社會中「身體髮膚受之父母」的傳統價值觀，更是讓人悲痛莫名。

在中國古代刑罰中，最殘忍的手段之一莫過於「五馬分屍」。從字面上我們可以了解，就是用五匹馬或牛以繩子拴住人的四肢，加上頭頸，並驅使牠們分別跑往不同方向，藉由馬巨大的力道撕裂人體成五塊。

而中國古代對於人死後還會對屍體進行的刑罰，稱為「車裂」。漢朝許慎的《說文解字》中曾記載，這一種刑罰稱為「斬法」；另外根據《史記：秦始皇本紀》中記載，「盡得（嫪）毐等，二十人皆梟首，車裂以徇。「是秦始皇因長信侯嫪毐的叛變（史稱嫪毐之亂），而將他處以斬首後肢解之刑。可見將人體肢解背後的心理動機，乃出於極厭惡、報復及恨的理由。

近年台灣發生的分屍案多為伴侶動手或因情而殺，例如：2019年台南吳男因醋勁大發，殺害張姓女同居人後肢解棄屍荒野；2018年的三件分屍案包括，台北華山陳男因求歡不成，殺害高姓女子後分屍棄屍郊外，並將部分屍體留在家中製成標本；新北市板橋朱姓男子將黃姓女友殺害後棄屍社區花圃；桃園狠夫殺害已分居的老伴。

名神探李昌鈺曾在威斯康辛州偵辦一件碎木機案，一婦女遭外遇夫以碎木機絞碎後，棄之於河中，其動機更是先出於解決夫妻衝突，再藉由分屍掩蓋犯罪動機。

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此等駭人聽聞案件之犯罪心理，大致出於以下四種動機：

1. 毀屍滅跡型

為避免殺人案件被發現或避免留下跡證被偵查，而對被害者施以肢解以利搬運、掩藏丟棄滅屍，或讓對方有如「人間蒸發」增加偵查困難度。

根據研究，這類被害與加害者通常是屬於熟識或親密關係，因此這類行為常是殺人者為避免被發現的手段。

2. 情緒消解型

犯罪人於殺害對方後，仍難消解心中的恨、憤怒、報復或教訓懲罰等，而藉由對屍體的肢解，以達到羞辱、折磨，否則難解心頭之情緒。

在此類情殺案件中，加害者可能出於精神異常、情緒控制問題、善猜忌等之邊緣性人格問題所造成。

3. 收藏補償型

割取或保留被害者身體特殊部位（如：性器官、乳房、心臟等），以滿足加害者的性與占有對方，甚至視為戰利品等以滿足變態心理。

然而，這類型犯罪者到底是因為收藏臟器而殺人，或為殺人後留下「紀念品」則較難區辨。

4. 民間習俗、宗教或國家懲罰手段

出於某些民間習俗相信，死者被分屍後較不會來索命、利於宗教祭祀修行，以及前述所提的國家刑罰手段等。

相關書摘 ▶《人性越界．犯罪心理解剖書》：如何預防「恐怖情人」？親密關係診斷10招

書籍介紹

本文摘錄自《人性越界．犯罪心理解剖書：首部監所心理教師視角，逼近犯罪行為的起心動念》，和平出版

作者：陳建安

繪者：姜惟清

本書深入解讀台灣近年來重大刑案，包含隨機殺人、殺童、恐怖情人、性侵、縱火、青少年毒品成癮等社會問題，深入剖析其心理痕跡，揭開犯罪者的精神狀況、異常人格、成長背景以及犯罪促發動機與監禁心理歷程。

本書不是以刀光劍影、血腥殺戮的犯罪情節，來滿足我們對違法者的變態圖像，而是作者富有獨特而細膩的社會心理對話，以及逼近圍牆內受刑人生命的日常流淌。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航