《人性越界．犯罪心理解剖書》：如何預防「恐怖情人」？親密關係診斷10招

文：陳建安

如何預防恐怖情人？親密關係診斷10招

從心理學的角度來說，影響人類行為的干擾因素很多，如同犯罪三元素所談到的，需要情境、潛在動機及行為指涉客體。雖然我們無法讓別人不犯罪，但可以積極預防。

下列十點請檢視自己是否可能成為被害者：

1. 對方的生活世界只有你

當兩人世界濃情蜜意時，無不想時時刻刻黏在一起，享受分秒在一起的時光。但當一個人（尤其青壯年）的世界只有你時，他每天沒有自己的生活重心（如：學業、工作或其家人等），你等於是他的全部。

2. 他常贈送你超過他能力負荷的物品或開銷

對於他的禮物與「大方」，你可能感動得心花怒放。但你想想，當一個人不顧一切做出超乎自己經濟能力的行為，大概要麼沖昏頭，要麼凸顯出失去理智。

但要記得一句話：「不用錢的最貴！」也套一句道上的經驗話：「出來混，總有一天是要還的！」在這個關係中，若是處於獲利遠多於付出，容易置自己於危險之中。

3. 把他當工具人

人際之間除了親密家人外，很難有不以公平交換原則的關係。

一般來說，關係的維持要有來有往，必須處在一個平衡的狀況中才能長久。除了天生血緣關係外的親密關係，都可能因斷裂與破滅而回到交易的原則上互動。

一旦兩人關係生變，就可能面臨嚴峻的交易催討了。

4. 脾氣陰晴不定

情殺案加害者常有情緒控管問題，例如：極端，不是過於壓抑就是喜怒不定。情緒不穩定除會讓人感到無所適從，他自己也常會在施暴後感到懊惱，甚至急於用激烈手段尋求原諒與補償。一會兒把你捧在手心，一下子可能讓你活在地獄，真讓人不知道在演哪一齣。

實務上常遇到，恐怖情人可能在傷害你之後，接著對你痛哭流涕，演出下跪、鬧自殺或像孩子般哭鬧乞求原諒的情緒勒索／威脅戲碼。你想想，一個連情緒都管不好的人，這輩子能夠顧好你的生活，或甚至能夠做到照顧自己的基本生活嗎？

5. 不幸的兒童成長經驗

依附與愛是兒童時期重要心理的社會發展任務，否則容易產生人際不信任、不愛自己和他人，或與他人關係建立的能力薄弱。這些人容易對生命產生失落感或無意義感，以及可能過度向外尋求在家庭中無法滿足的歸屬感。因此在交往初期，可以多認識雙方的成長經驗與背景，並確認對方是否心理健康。

6. 酗酒或濫用藥物

人若要靠非自然的物質來抒解與享樂，通常是把快樂的自主能力交給外在力。程度更嚴重一點，便可能會被這些殘害物質綁架控制了心智。

當衝突加上物質濫用，不僅造成人心性與情緒不定，這種物質享樂常需耗費巨大經濟來支持，也會形成生活中的不定時炸彈。

7. 善嫉妒愛控制

嫉妒是愛情的本能，原本是演化論中一種正常的本能；但過度嫉妒也意味著他缺乏自信，以及容易對你或關係產生不滿。一旦他藉由控制你或你威脅到他的男子氣概時，他可能不會藉由提升自信，而是經由加強宰制你與關係，來維持他的自尊。

8. 愛情不該是一種施捨

不要以為自己在遭受言語或肉體的暴力後，還能得到他的一絲溫柔或愛情，就太傻、太天真以為自己仍是被愛。甚至就算一年裡有三百六十天把你當公主般呵護，但不知他何時會拿大X電鍋砸你，只讓你住院個幾天，這可不是什麼市場經濟學只有約百分之一左右機率的風險，而是會讓人隨時活在恐懼中，甚至送命，你願意嗎？

9. 有機會多認識他的朋友與家人

觀其友知其人。雖然現代年輕人談戀愛交往，只要自己喜歡就好，沒什麼不可以。但建議還是避免太過單純僅與他單線互動，而不認識他的朋友與家人。畢竟家庭連結是人最重要的關係，也是一個人品格養成最重要的養分來源。

再者，透過他的朋友也可以更真實地了解對方，並且了解對方交友類型，有更多機會深入認識他。畢竟許多案例有個共通點：這些恐怖情人與家庭及朋友的關係並不佳，且家庭無法提供一個安全依附的歸屬感。

10. 最後，讓自己消失吧！

如果真遇到了，方法也用盡後，想辦法讓自己趕快消失，確保自己的安全！

Photo Credit：和平出版

家庭暴力：權力與控制的表現

家庭暴力在台灣過去「法不入家門」的社會價值觀影響下，直到1998年公布施行「家庭暴力防治法」之後，才從家務事變成社會公眾事務，以白紙黑字形諸法律。家庭暴力是指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。

它的立法背景源自於1993年，隱身在報紙一角「謀殺親夫」標題中一則不起眼的新聞報導。當時並沒有引起大眾關注的這件「鄧如雯殺夫案」，在婦女團體的疾呼奔走下，法官最終以因長期受到先生家暴致精神耗弱而輕判。

在家暴的兩造關係中，以婚姻或同居關係之共同生活伴侶間最多。再者，是華人社會獨特的家族主義關係，因此家族內的利益恩怨糾葛，也是造成衝突暴力的原因。另外，直系關係裡對長輩的施暴或兒童虐待，近年來更是受到關注。依統計數字來看，家暴受害者以女性居多，但男性的家暴受害人數近年有上升的趨勢，所占比率已超過兩成。

過去研究認為家暴男與一般非家暴男，差別只是前者缺乏憤怒與衝動控制能力而已。但許多研究也發現，他們也有不良衝動控制、攻擊傾向態度、壓力因應不佳、暴力背景及先前的反社會行為。犯罪的近因如：酒精使用、病態性嫉妒及憤怒等。

家暴特定的支持性認知包括：對伴侶有多項且高度的期待，習慣性地將其憤怒與暴力外化及缺乏同理心。在家裡，家暴者可能會因對自己無力感產生挫折，而以暴力去維護權力、控制失去的家庭權力。並覺得暴力不只是一個工具，也是一種權力與控制的表現。

「代間傳遞」是指目睹家暴習得：暴力是可以接受的、且是關係的一部分。台語俗諺說：「有樣看（學）樣，沒樣自己想。」這裡指的便是觀察學習。此外，在暴力家庭長大者，沒有習得適當的社會能力與技巧，也缺乏個人資源去發展正向親密關係。

但這並不是說所有成長於暴力家庭者都會在成家後出現家庭暴力行為，因為許多因素並非直接影響後續的虐待行為，而是透過間接態度問題去影響家暴行為。

相關書摘 ▶《人性越界．犯罪心理解剖書》：恐怖分屍案──殺人行為外的「積極處理」

書籍介紹

本文摘錄自《人性越界．犯罪心理解剖書：首部監所心理教師視角，逼近犯罪行為的起心動念》，和平出版

作者：陳建安

繪者：姜惟清

本書深入解讀台灣近年來重大刑案，包含隨機殺人、殺童、恐怖情人、性侵、縱火、青少年毒品成癮等社會問題，深入剖析其心理痕跡，揭開犯罪者的精神狀況、異常人格、成長背景以及犯罪促發動機與監禁心理歷程。

本書不是以刀光劍影、血腥殺戮的犯罪情節，來滿足我們對違法者的變態圖像，而是作者富有獨特而細膩的社會心理對話，以及逼近圍牆內受刑人生命的日常流淌。

Photo Credit：和平出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航