淘寶台灣被判定陸資：遭罰41萬，限6個月內撤資或改正

電商平台淘寶台灣是不是「假外資、真中資」？經濟部今（24）日做出了判定。經濟部調查後指出，淘寶台灣雖由英商克雷達經營，但陸資阿里巴巴集團對克雷達具有實質控制力，故依違反「兩岸條例」裁罰新台幣41萬元，限期6個月內撤資或改正。

經濟部投審會指出，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬「大陸地區人民來台投資許可辦法」所稱之投資人，但該公司未依陸資來台投資相關規定申請許可，已違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）第73條第1項規定。

經濟部投審會表示，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，雖未超過陸資許可辦法之30%持股認定標準，但經濟部調查發現，依法令或契約約定，阿里巴巴集團可操控英商克雷達之營運方針，認定對其具有控制能力。

3大理由判定，阿里巴巴可操控實質營運

如何判定阿里巴巴可操控實質營運？投審會從三方面做出解釋。一是，英商克雷達雖有三名股東，但依據其公司章程，若阿里巴巴集團不出席會議，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會之議案已具備否決之權利。

二是，投審會調查後認為，「淘寶台灣」的營運高度仰賴阿里巴巴集團之「淘寶」商標、域名及平台IT系統，欠缺獨立之經營權力與能力。

三，投審會指出，依「淘寶台灣」登入之頁面顯示，會員之註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，而該「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」卻是連結至阿里巴巴集團之「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，台灣會員如同意該隱私政策，可授權阿里巴巴集團使用用戶之個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。

有關後續店家及消費者權益，投審會指出，英商克雷達應於6個月期間內，依《消費者保護法》等相關法規，妥善處理可能衍生之交易爭議，確保國內使用者權利。

而行政院發言人丁怡銘今天說，中資長期利用轉投資方式，實質進行未經允許投資項目；政府會持續把關，裁罰違法業者。

而淘寶台灣先前曾回應相關陸資疑慮。根據《中央社》報導，淘寶台灣表示，淘寶台灣由克雷達台灣分公司運營，克雷達股權來自不同國家的外資基金投資，投資比率皆依循台灣法律。

報導提到，淘寶台灣強調，將持續尊重且配合主管機關決議，穩健經營，為台灣市場提供服務，保障消費者與商家的權益。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範