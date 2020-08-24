許智峯私人檢控「開槍警」、「涉撞人的士司機」，律政司去信法庭成功撤銷檢控傳票

香港一名交通警去年11月在西灣河向一名「反送中」示威青年開槍，民主黨立法會議員許智峯提出私人檢控，指警員意圖造成身體嚴重傷害而射擊等罪。法庭早前向警員發出檢控傳票，在港府律政司介入後，裁判官今日決定撤銷對警員的檢控傳票。而另一「的士司機涉撞人」案，涉事司機的檢控傳票也同被撤銷。

許智峯早前透過私人檢控，分別向去年11月11日於西灣河開槍的交通部警長，以及去年10月6日，在深水埗駕駛的士，撞傷示威者的司機提控。兩案早前均獲法庭批出傳票，傳召被告審理。惟律政司本月兩次去信法庭，表明律政司長根據《裁判官條例》14條決定介入兩宗案件，並申請撤銷檢控，以及豁免被告出庭應訊。

主任裁判官羅德泉今日批准律政司撤回涉及兩案共四張傳票，原定聆訊取消。《立場新聞》報導，散庭後，不少旁聽人士不斷追鬧律政司代表，大鬧「垃圾！」、「冇人性」。

西灣河交通警開槍案

許智峯提出私人檢控，控告去年11月11日在西灣河向一名男生開槍的警員一項意圖造成身體嚴重傷害而射擊、一項發射槍彈罔顧他人安全罪及一項處理槍械可能傷害或危害他人罪。

律政司一方表示，已考慮警方獨立調查小組的報告及證據，包括被告的陳述，指出被告是為防止罪案發生、自衛而使用合理武力。

律政司提到，留意到許智峯一方不打算傳召中槍的人士作控方證人，認為會影響被告獲公平審訊的權利。另外，無足夠證據，亦無合理機會將被告定罪，認為案件的表面證據並不成立。

的士司機涉撞人案

至於的士司機鄭國泉原本被控危險駕駛罪，今亦獲豁免毋須出席聆訊。

許智峯提出的私人檢控，指被告鄭國泉涉嫌去年10月6日在深水埗駕駛的士剷上行人路撞人。

律政司一方表示，已考慮警方獨立調查小組的報告及證據，包括被告的陳述書、附近閉路電視片段等，指出被告案發時被人用武器攻擊，無證據顯示被告當時控制的士及危險駕駛，考慮各方證據後，認為無足夠證據證明被告的控罪，亦沒有合理機會將被告定罪，認為表面證據不成立。

鄭國泉今沒派代表上庭，但申請訟費。裁判官要求鄭澄清是向律政司抑或是許智峯申請、還是同時向雙方申請，並呈交書面陳詞，10月15日就訟費聆訊。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex