《徹底圖解世界各國政治制度》：普亭即使有強大的權力，俄羅斯仍是「半總統制」？

文：Condex情報研究所

【俄羅斯聯邦】

全國多達十一個時區的巨大國度

俄羅斯聯邦（以下簡稱「俄羅斯」）占有歐亞大陸北側的領土，國土面積遠超過第二名的加拿大（九九八五萬平方公里）居世界第一位，大約是日本的四十五倍。而且，由於國土東西遼闊，國內多達十一個時區。領土大部分氣候嚴寒，夏季短暫冷涼，酷寒的冬季漫長。首都莫斯科一、二月平均氣溫在攝氏零下十度左右，西伯利亞低到零下二十至三十五度，內陸甚至有平均氣溫在零下五十度以下的地方。

俄羅斯的宗教信仰，過半數以上是基督教（俄羅斯正教），其他則是各占少數的伊斯蘭教、佛教、猶太教。經濟方面，天然氣、石油、鎳礦等礦產資源豐富，主要以礦業、鋼鐵業為中心。雖然南北農牧業地域廣闊，卻受氣候影響生產量。

Photo Credit: 遠足文化出版

總統即使有強大的權力仍是「半總統制」

在政治體制方面，俄羅斯和法國一樣都是採行半總統制。但是，雖說是半總統制也和法國等民主自由國家不同，總統握有強大的權力。

總統由國民直選，是代表俄羅斯的國家元首。任期六年，能夠連任兩期。有任命總理及大臣組成內閣的權力，也能拒絕議會決定的法案，同時也是軍隊的最高司令官。順便一提，總統的被選舉權，是在俄羅斯居住十年以上的三十五歲以上公民。俄羅斯的總理，與其說是政府的領導人，不如說更接近總統的輔佐人員，就像是公司「副社長」般的角色。但是，由於總理是透過議會同意而選出，保有議院內閣制形式的緣故，所以基本上被歸類為採行半總統制。

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有關俄羅斯總統的權限，在俄羅斯的憲法中規定模稜兩可，不同的詮釋就能改變。同樣擁有強大權力的美國總統，總統權限在憲法中就有明確規範。美國總統無法直接干涉立法，俄羅斯總統對於議會提出的法案有否決權，還可以祭出「總統行政命令」，可以說擁有立法權。而且，俄羅斯總統也具有指定總理及大臣的任免權（任命及罷免的權力），不僅對行政權擁有巨大的影響力，也能任命法官，對司法權同樣具有影響力。

俄羅斯總統因為具有這麼大的權限，雖然是一個大國，卻能從蘇維埃聯邦社會主義共和國（以下簡稱「蘇聯」）在體制上做了這麼大的變更。但是，反過來說，正因為總統權限過於強大，也有陷於獨裁政治的危險。

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「資本主義」和「社會主義」各自的矛盾

現在的俄羅斯，是一九九一年蘇聯瓦解而誕生的國家。蘇聯雖然是大國，卻捨棄社會主義體制而走向民主化。現在的俄羅斯憲法是一九九三年國民投票而形成，宣稱再也不是過去一黨獨裁的社會主義國家，而是民主的國家。另外，因為過去的蘇聯給人印象過度強烈的緣故，或許有人會誤解，但現在的俄羅斯也同意個人擁有財產（私有權），至少在形式上已經不是社會主義國家。

這裡稍微談一下俄羅斯的歷史，蘇聯誕生以前，曾有過俄羅斯帝國。但是，俄羅斯帝國因為日俄戰爭敗北，及俄羅斯革命的緣故，於一九一七年滅亡。而後，主張自由主義的臨時政府與社會主義勢力對立，最後由社會主義勢力取勝，於一九二二年成立世界首次建立的社會主義國家蘇聯。所謂的社會主義，在於實現一個沒有貧富、階級的差異，平等社會的思想，這是從「資本主義的矛盾」衍生的思想。不要太計較語病來說明的話，所謂資本主義，是能進行自由經濟活動的經濟體制，在允許自由經濟活動的狀況下，有能力的人及努力的人，就能獲得較多的財產。

然而，資本主義剛開始雖然看似理想，但經過十年、五十年後，資本多寡產生極大的差距時，衍生而來的是只靠個人能力與努力，都無法弭平的貧富差距，這就是資本主義矛盾的一面。因此，為了改變這樣的狀況，因而產生社會主義的思考，產生「大家不會落於貧窮，共創一個平等社會！」的思考。

社會主義的基礎思想，是消弭貧富差距，土地等多數物資歸於「國家」所有並加以管理，讓國民盡可能平等工作、平均分配所得的體制。

然而，實施的結果卻造成國民勞動意願降低，經濟惡化。更糟糕的是，國家一部分的幹部獨占財富等「矛盾」。這就是「社會主義的矛盾」。

二次世界大戰後，蘇聯與美國並列成為超大強國，但除了社會主義的矛盾，經濟惡化也陷入泥淖。與資本主義國家之間的經濟差距擴大，蘇聯不得不修正國家方針。

於是，一九八五年誕生的戈巴契夫政權，推動「改革重組」（以政治、經濟為核心的改革運動）。一九八八年的憲法改革謀求政權分立，一九九○年的憲法改革則導入總統制，廢止過去推動國家運作的共產黨一黨獨裁體制。這時的「書記長」（當時共產黨的黨主席）戈巴契夫，成為蘇聯的總統。

另外，蘇聯的民主化，帶動蘇聯聯邦內的波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）尋求獨立，紛亂的結果，一九九一年十二月蘇聯解體，聯邦內的各個共和國獨立，蘇聯於一九九二年更改國名為「俄羅斯聯邦」而沿用至今。

採取聯邦院和國家杜馬的二院制

話題回到俄羅斯的政治體制，國會採取兩院制，由相當於上議院的聯邦院（聯邦會議）及相當於下議院的國家杜馬（國家會議）所組成。

聯邦院（上議院）是由俄羅斯聯邦主體各派兩名組成。簡單說就是各地方的代表。過去聯邦院的議員是由總統及地方首長直接擔任聯邦院的議員，二○○○年開始，總統及地方首長不再兼任聯邦院議員。另外，各地方的規定雖然有所差異，聯邦院議員任期大約四到五年。

至於國家杜馬（ 下議院） 的議員， 則是由國民直接選舉。人數固定為四百五十名，任期五年。二○一六年的下議院選舉，普亭總統帶領的「統一俄羅斯」黨大獲全勝，下議院的「杜馬」一詞在俄文中為「思考」之意，因而稱為「國家杜馬」。

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離譜到了極點的選舉舞弊

蘇聯解體後，俄羅斯的國會議員選舉及總統大選產生賄選等違法問題。甚至離譜到令人懷疑：「可能有這種事嗎？」根據一部分的報導，同樣的選民到好幾個投票所重複、以非法手段取得投票單進行灌票、冒充選民等舞弊行為。

實際上在二○一一年十二月舉行的國家杜馬（下議院）選舉，為了提高執政黨得票率而發生的作票行為不斷被報導出來，在野黨人士舉行大規模的抗議集會，逮捕了數百人。隔年二○一二年舉行的總統大選，以年輕市民為主，應徵監票員的人大量增加。根據俄羅斯的大報指出，「超過十五萬人自願參加監票志工活動」。雖然不知道實情如何，也有報導指出選舉管理委員會的幹部擅自塗改票數，市民對於選舉充滿了不信任感。

走向團結一致？還是走向分裂？

原本所謂的「聯邦（制）」就是好幾個國家（或是州等擁有相當於國家權限的自治政府）整合而成一個國家的意思。而國土遼闊的俄羅斯聯邦，多達二十一個共和國。

閒聊一下：二○ 一五年俄羅斯的巴爾瑙爾市， 地方社群媒體所辦的非官方線上民調中，名叫巴錫克（Barsik）的暹羅貓以近百分之九十一得票率遙遙領先其他六名人類市長候選人，顯示出市民對政治的不信任感。順便一提，巴爾瑙爾市由於貪汙的醜聞不斷，以致對政治產生強烈的不信任感。

而且，這些共和國多數都是由俄羅斯人以外的少數民族組成，潛藏著未來尋求獨立的可能性。另外，舊蘇聯雖然也是聯邦國家，當時地方的政治是遵循中央政府的決定，相對的，現在的俄羅斯在某種程度上認同地方各自的政治，也能由構成主體獨自判斷來訂定法律。各自的共和國都有其各自的民族及歷史，許多也有其文化差異。能各司其政雖然可以說是朝向民主化的一個例子，但相對的，中央政府與地方政府也有對立的可能性。今後的俄羅斯大國會走向哪一條道路，受到世界各國的注目。

閒聊一下：二○一四年，烏克蘭政治持續動亂之際，俄羅斯軍隊的眾多士兵及裝甲車開進了烏克蘭南部的克里米亞半島，以致克里米亞半島受到俄羅斯的控制，此事件被稱作克里米亞侵略事件。在克里米亞半島上，雖然居住著半數以上的俄羅斯人，但此事件是俄羅斯趁當地親俄羅斯派的居民和親歐盟派系的居民發生衝突之際，以軍事力量干預烏克蘭內政而發生的事件。

書籍介紹

本文摘錄自《徹底圖解世界各國政治制度：一次搞懂5大洲23個國家，一手掌握全球動向》，遠足文化出版

監修：串田誠一

編著：Condex情報研究所

譯者：卓惠娟

拒絕了解政治的人，會被更糟糕的人統治，

遠離政治並不會帶來安全和幸福！

政治的主角是人民，

人民的生活就是政治，

不談政治並不會讓生活變好。

台灣正積極參與世界，

身為台灣人怎能不懷疑、不了解世界政治？

要在世界的舞台找回台灣的主體，

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我們必須懂世界政治。

本書以世界政治制度為主題，

選題橫跨5大洲23個國家。

甩開老生常談，

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但是，對他們的政治角色以及如何被選舉出來的恐怕一知半解？

我們對於「世界各國」的了解，遠比想像中更加「無知」。

事實上，某些國家的政治與選舉故事不但出乎眾人意料，而且還相當有趣：

大家都知道德國總理梅克爾，但你知道德國竟然還有總統嗎？德國的總理跟總統在職權上有什麼樣的區別？

中共一黨獨裁大家都知道，但事實上他還有「八個」在野黨，其中一個還名為「台灣民主自治同盟」！這八個政黨為何甘於乖乖參政而不執政？

印度有投票權的公民達八億以上，要舉行全世界最大規模的總選舉，又不會因為排隊問題引發眾怒，靠的是什麼法寶？

世界政治是如此獨特，每一種政治制度都來自於歷史的延伸

憲法保障一黨專政的中國共產黨

沙烏地阿拉伯的絕對君主制

新加坡獨特的「文明獨裁」

全世界人都關注的美國總統選舉制

義正嚴詞宣布「不回歸資本主義」的古巴憲法

女性議員比例世界第一的國家——非洲盧安達

巴布亞紐幾內亞的選舉，投票率為何竟達200％

本書概述了與政治相關的入門知識，同時重點分析了影響世界動向的國家。在國際局勢瞬息萬變的今天，透過清晰易懂的內容，將有助台灣讀者對國際關係的了解，閱讀網路、報紙及電視新聞也不再是有聽沒有懂的事！

本書特色

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Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰