《十八個地理座標看世界史》：埃及和敘利亞沒有石油，但都自認為是阿拉伯世界的中心

文：艾華德．弗利（Ewald Frie）

【第十九章 開羅】

第一節 二十一世紀的超大型城市

埃及的開羅是非洲第二大城市，人口僅次於奈及利亞港都拉哥斯（Lagos）。根據二○一○年的估計，開羅居民大約在一千兩百萬人至兩千萬人之間，至於確實的人數則無從得知，因為並非所有的住宅區都是合法的，而且關於這座首都不斷移入、移出以及城市內部遷移的人口，始終缺乏統計數據。早在十四世紀，開羅便已有三十萬左右的居民，這樣的人口規模已超越那個時期所有的歐洲城市（除了拜占庭以外）。然而，開羅人口在二十世紀後半葉的成長——一九五○年，兩百五十萬人；一九八○年，七百三十萬；二○一六年，或許已高達一千八百萬人——在埃及歷史上，卻顯得極不尋常。

最近這五十年來，超大型城市的發展已影響歐洲以外許多居民的生活，而開羅人口的大幅膨脹只是這種城市現象的一部分。二○一六年，全世界有超過八％的人口生活在超過一千萬人的城市裡，其中最大的城市是日本的東京，居民總數將近三千八百萬人。其次是擁有三千一百萬人口的雅加達，這等於是把斯堪地那維亞半島和波羅的海三小國的人口全部集中在這座印尼首都裡！印度的德里以將近兩千六百萬人口，位居第三，接下來則是擁有兩千四百萬居民的南韓首爾。歐洲最大的城市是莫斯科，人口一千六百六十萬（世界排名第十五位）；其次是巴黎，人口將近一千一百萬（世界排名第三十位）。

二十一世紀一開始，全世界的城市人口已占總人口半數以上，這是人類史無前例的現象。城市的吸引力在十九世紀的歐洲和美國尤其顯著，而且被視為工業化發展的結果。一九四五年以後，人口往城市集中已成為全世界的趨勢，而且與城市的工業化程度無關。根據世界銀行的報告，二○一五年有八九％的澳洲人、八七％的加彭人（中非地區）、八六％的巴西人、八四％的芬蘭人，以及八三％的沙烏地阿拉伯居民生活在城市裡。就連那些會讓我們聯想到大自然、荒野以及土地遼闊的國家，人民也都比較喜歡住在城市裡。不過，埃及的都市化程度卻只有四三％，這是因為埃及僅擁有開羅和亞歷山卓城這兩個超過百萬人口的城市。後者位於地中海沿岸，居民人數超過四百萬人。

不過，現今居住在埃及這兩座城市以外的人們，也不一定過著荒僻的鄉間生活，非洲夜晚的衛星圖便可以證明這一點。這些衛星影像顯示，非洲大陸的東北部有一條獨特的光帶。那正是尼羅河——埃及的生存命脈！這條光帶的北端終止於一個光塊，即開羅，這座城市坐落於尼羅河尚未分岔成幾條注入地中海的支流的地方，也就是河口三角洲頂點的前方。光帶的南端則終止於尼羅河上游的亞斯文（Assuan），英國人曾於一九○○年左右在此興建小水壩，在埃及獨立建國後的一九六○年代，埃及政府基於小壩已無法抵擋尼羅河洪水漫壩，又另外興建了亞斯文大壩。

直到今天，埃及人口仍然集中於尼羅河兩岸幾公里寬的狹長地帶。越過這個地狹人稠的地帶繼續往西，便是利比亞沙漠，往東則是阿拉伯沙漠，這些沙漠都是人類難以生活的地區。雖然今天的埃及國土是德國的三倍，但人們居住的地區只占其中的四％。埃及現在的人口總共八千八百萬人，而在一九五○年，才只有兩千一百萬人。

早在古希臘羅馬時代，尼羅河的行船已可抵達上游的亞斯文。人們從前便透過這條經由尼羅河的貿易路線，而將非洲的貨物和奴隸運往歐洲和西亞。但這條河流最主要的貢獻卻是一年一度的汛期所帶來的水源，及河水夾帶的肥沃土壤，而使得埃及人得以在沙漠裡從事農耕。人們每年都專注而慎重地觀察尼羅河氾濫的狀況——早在古埃及法老王時代，便已使用測量儀來偵測尼羅河的水位——並想盡各種辦法把氾濫的洪水及其所帶來的沃土引到耕地上來灌溉和施肥。所以，屬於沙漠地帶的埃及才得以成為羅馬帝國、以及後來的鄂圖曼土耳其帝國的穀倉。

然而，當尼羅河氾濫不足時，就會造成危險的饑荒；氾濫太強時，則會摧毀灌溉設備和農地。十九世紀末期，英國人在埃及大量種植棉花，因而特別需要大量的灌溉水源。為了灌溉的穩定，他們便於一九○○年在亞斯文建造了第一座小水壩。一九六○年代，已獨立建國的埃及人由於對國家發展計畫，以及建造大型建築的狂熱，又在亞斯文舊壩的上游處興建亞斯文大壩。此後，尼羅河便不再氾濫，儘管亞斯文水庫的水位會改變，不過，尼羅河的河水卻拜終年調控之賜，而能以穩定的水位往下游的開羅流去。後來，人們便紛紛移入從前尼羅河兩岸受益於氾濫的農耕區域，並在那裡定居下來。

早在法老王時代，埃及的貿易以及灌溉的農業經濟已導致社會分工和階級制度的出現。商人與地主大部分都住在城市裡。城市不僅有富麗堂皇的神廟、宮殿和花園，還是公益機構、學校和市集的所在地。農民承負勞動和稅捐的重擔，他們既受到官方的監督者和組織領導者的掌控，也受到官方的收稅官和私人的租稅包收人的壓榨。經濟的富裕取決於農民的勞動，因此，農民會受到控制，但也會因此而群起暴動。

有鑑於此，埃及的君王經常頒布新的諭令，以阻止農民因為勞動過度，以及繳納過高的賦稅而逃跑。城市和鄉村、富裕和貧窮、權力階級和無權者之間的對立，已長久存在於埃及，不過，緩和這些對立的民間捐助、保護與人際互助網絡，也具有同樣悠久的歷史。

今日的開羅有一部分是古羅馬帝國時代所開發和建立的。從那時開始，開羅便不斷拓展新城區，並保留既有的舊城區，而不是取而代之。十九世紀六○、七○年代，開羅郊區還出現了一座供應自來水和導管瓦斯、且附有幾處別墅區的「歐式」新市鎮，而此時看來既老舊又擁擠的市中心已經衰敗沒落。

埃及人在二戰後的現代化狂熱中，不只興建尼羅河上游的亞斯文大壩，還為開羅建造了一處占地兩百五十平方公里的大型新城區：Madinat Nasr（意為「勝利之城」）。到了二○○○年，埃及政府又在舊城區以東偏遠的沙漠地帶打造「新開羅」（New Cairo）這座足以容納高達五百萬人的衛星城市。開羅就和長安、沙賈汗之城、柏林或聖彼得堡一樣，城市的歷史整體上已與統治政權的歷史彼此相連。

開羅在十九世紀後期所建造的「歐式」新市鎮不啻顯示出：開羅、埃及和阿拉伯地區已全面受到歐洲的強烈影響，雖然鄂圖曼土耳其帝國或當地酋長或國王在形式上仍擁有統治權。當時埃及雖是鄂圖曼土耳其帝國的行省，但埃及行省總督的任何行動和措施卻必須經過英國駐開羅總領事的同意。一戰結束後，英國和法國這兩個戰勝國聯手瓜分了阿拉伯世界，並在廣大地區強力鎮壓希望獨立建國的阿拉伯人民的殖民抗爭，儘管歐洲殖民國家此時應該正式接受國際聯盟（即聯合國的前身）的委託，為阿拉伯人往後的獨立建國預做準備，而施予相關的政治教育。

不過，阿拉伯菁英分子已不想相信歐洲殖民者會有如此高貴無私的動機。他們當中雖有許多人接受歐洲人的思維方式和習慣，而且都從歐洲殖民者的農業改革中獲得利益——有些人甚至還因此而變得有錢有勢——但他們此時仍期盼將未來掌握在自己的手中。既然如此，他們就必須料到歐洲人會對他們展開攻擊。至於那些小老百姓本來就較不傾向認為，歐洲文明能為他們帶來什麼好處，此外，他們基於一些慘痛的經驗，也不信任本地的菁英。

職此之故，反抗歐洲優勢地位的智識性思潮和民族運動（此二者既相互纏結，也相互影響）直到今天仍影響著阿拉伯的歷史發展：諸如伊斯蘭教、阿拉伯、國族等方面的歷史皆是如此。當我們從埃及和開羅的角度，更仔細審視這些歷史時，我們便站在一個不同凡響、具有典範性的立足點。畢竟開羅是阿拉伯世界唯一的超大型城市，因此也是個密集發生衝突並解決衝突的地方。

此外，埃及還是阿拉伯世界三大區域的交會處：一、深受歐洲殖民國家影響的北非地區，從摩洛哥到紅海；二、由於發現豐富的石油蘊藏而徹底轉變的阿拉伯半島；三、從巴勒斯坦到波斯灣之間的地帶，也就是我們在本書第三章〈巴比倫〉所認識到孕育西亞古文明的肥沃月灣。同時受到這三大地區影響的開羅，自一九四五年起，便長期是阿拉伯國家自行組成的「阿拉伯國家聯盟」（League of Arab States）的總部駐在地，也就不是偶然了。

第二節 阿拉伯世界

如果「阿拉伯世界」正確的定義為「說阿拉伯語的地區」，那麼，今日的阿拉伯世界就是從先知穆罕默德創立伊斯蘭教時代開始擴張的。這是因為用作可蘭經文本語言的阿拉伯語，隨著伊斯蘭教的傳播而廣為信徒所使用的緣故，而後阿拉伯語的通行還使得一些比較古老的語言——例如耶穌和他的門徒所交談的阿拉姆語——逐漸受到排擠。

後來阿拉伯語也出現地區性的歧異，而且各地方言差別頗大。巴格達、麥加、開羅或馬拉喀什（Marrakesch；摩洛哥西南部大城）的人在一八○○年左右，並不比南德的高地巴伐利亞人和北德北海沿岸地區的弗里斯人（Friesen）、或北義大利的威尼斯人和南義大利的拿坡里人，更能相互溝通和理解。

標準阿拉伯語是伊斯蘭教的宗教語言以及可蘭經的文本語言，故而被保存下來，但人們已幾乎不在日常生活中使用。自十九世紀開始，阿拉伯地區的知識分子才致力於推行標準阿拉伯語。與歐洲國家不同的是，阿拉伯地區的政權在這個時期還無法透過學校和行政機關，而竭力推動統一的國族語言，並壓制各地的方言。

實際上，歐洲在十九世紀之初，各地方言仍相當盛行，只有二．五％的義大利人會說類似今天的義大利語，而且只有十％的法國人能說今天的法語。隨著義大利人和法國人的國族國家的建立，中央政府才透過學校、行政機關、軍隊、政治圈和媒體來推行統一的國族語言。

然而在阿拉伯世界裡，殖民政府的語言政策卻定調於統治者語言（英語或法語）的推廣和使用，於是當地的新菁英階層便讓自己適應這種語言政策，而普通百姓則繼續在日常生活裡發展他們的方言。因此，二十世紀阿拉伯人的反殖民運動，並未把阿拉伯國族語言當成訴求的主題。

二戰過後，阿拉伯國家紛紛脫離歐洲殖民統治而獨立建國，學校教學、報紙、廣播和電視均採用標準阿拉伯語，而且自從一九八○年代伊斯蘭教勢力轉強後，「它的」標準阿拉伯語教就變得更為重要，由此可知，標準阿拉伯語現今在阿拉伯世界遠比一百年前更加普及。阿拉伯語已被理解為團結阿拉伯國家的紐帶，以及同一種文化的表現，至於相關的方言則愈來愈被視為同一種語言的變體。

如果我們把阿拉伯世界理解為「說阿拉伯語的地區」，那麼，土耳其和伊朗便不在其中。從十一世紀起，土耳其語便逐漸通行於安納托利亞高原。一四五三年，鄂圖曼土耳其帝國攻占君士坦丁堡，而稱霸東南歐和地中海東部地區後，便將疆域拓展到歐洲和北非，土耳其語也隨著帝國在一五○○年左右的強盛壯大，而成為一種強勢語言。鄂圖曼土耳其帝國在一戰戰敗後分崩離析，而被新建立的土耳其共和國取代，土耳其語便成為這個新的國族國家的官方語言。

然而，土耳其卻出現了不同於阿拉伯國家的語言政策：強調國族精神的土耳其共和國當時傾盡所有的力量，來實現「它的」國族語言。換言之，土耳其語應當去除阿拉伯語和波斯語的影響，而改採拉丁字母的拼寫方式，如此一來，才能展現這個國族語言的一致性和現代性。

反之，波斯語卻是以阿拉伯字母拼寫而成的，那是一千多年前波斯人接觸伊斯蘭教和可蘭經之後，波斯語所發生的書寫方式的改變。和阿拉姆語以及其他許多地區性語言不同的是，波斯語並沒有隨著當地的伊斯蘭化而消失。這是因為，波斯語是波斯在伊斯蘭化之前的薩珊帝國的統治語言，而薩珊帝國當時在各方面的實力已能與西方的羅馬帝國匹敵，而且本身還擁有強大的支持者，以及智識上的擁護者。

波斯語後來接受了阿拉伯文化及其文字的影響，但由於本身具有高度的包容力，所以便隨著歷史的演變，陸續把一些阿拉伯語、土耳其語、以及更晚近所接觸的歐洲語言的概念「波斯化」。波斯語因而成為伊朗和印度之間最重要的語言，而且還成為印度蒙兀兒帝國的統治語言，關於這方面，我們已在前面的〈印度的沙賈汗之城〉這一章中討論過。此外，波斯語也在伊斯蘭教的阿拉伯起源地區，和比較晚近才伊斯蘭化的南亞與東南亞地區（遠及今天的印尼）之間，扮演著溝通的橋樑。

© Verlag C.H.Beck oHG, München 2018；地圖／Peter Palm；文／Ewald Frie｜繁體中文版 © 臉譜出版 2020

阿拉伯世界持續對北邊和東邊的土耳其及波斯地區產生影響，但在西邊和南邊顯然受到海洋（大西洋、紅海、亞丁灣和波斯灣）與沙漠（撒哈拉沙漠）的阻礙。不過，我們在本書第十一章〈基爾瓦〉也看到，阿拉伯人仍對這些海域和沙漠以南的地區具有一定的影響力。

舉例來說，今天的科摩羅群島（Comoro Islands）乃是阿拉伯國家聯盟的成員國，而這個位於非洲東南沿海、介於馬達加斯加和莫三比克的群島國家，之所以隸屬於阿拉伯世界，是因為十八、九世紀的阿拉伯航海家和墾殖者對這些島嶼發揮了重大的影響。由此可見，所謂「阿拉伯世界」不論在過去或現在，地域範圍始終處於變動狀態，而且也會發生社會和文化的變遷。

歐洲人徹底改變了阿拉伯地區，正如他們也徹底改變了印度和迦納那般。他們在殖民地興建鐵路、道路、港口、運河，這些基礎建設當然可以讓他們在短期內獲得殖民的利益，然而，殖民地本身也長期受益於這些基礎建設，其中以紅海和地中海之間的蘇伊士運河發揮的效益最為深遠。

一八六九年，蘇伊士運河竣工通航後，歐洲人前往印度、中國或東南亞已毋須繞經非洲南端，大大縮短了歐亞之間的航程。由於大英帝國大部分的殖民地都位於印度洋周邊，所以這條運河簡直就是帝國的生存命脈。為了完全掌控這條運河，大英帝國用盡一切外交和軍事手段，在航道兩岸設立了港口和軍營。當時不僅沿岸各國必須屈從於大英帝國，連鄂圖曼土耳其帝國的埃及總督也不得不聽命於大英帝國。

為了以最低成本進行最有效率的統治，歐洲殖民國家便在政治上與殖民地菁英合作。在阿拉伯世界裡，只有阿爾及利亞才有大量歐洲白人移入和定居。殖民政府對殖民地的經濟政策，乃著重於農業生產，至於工業產品的生產和銷售，則保留給殖民母國的社會。因此，埃及的紡織產業便隨著英國人逐漸掌控埃及，而陷入困境——英國殖民地孟加拉也面臨相同的問題。

英國人為了取得紡織工業所需要的原料，便大力促進埃及的棉花種植和生產，而再度嘉惠了擁有土地的埃及社會菁英，就像他們嘉惠孟加拉的社會菁英那樣。埃及農民以本身的勞動，配合首座亞斯文水壩及其灌溉系統帶來的耕種技術的革新，然而，他們卻難以改變本身的貧窮以及缺乏自主性的問題。

二十世紀初，被殖民的阿拉伯世界出現了石油這種新的出口品，而改變了這個區域的情勢。化工產業是第三次工業革命的關鍵，而它所處理的原料正是石油。特別是二十世紀的交通工具均以石油作為燃料：船和汽車，以及後來的飛機。早在一戰爆發之前，英國的海軍艦隊所使用的燃料，就已從煤炭改成石油。到了二○年代，以汽油為燃料的汽車首先在美國，而後在歐洲大為風行。二戰過後，煤炭在愈來愈多領域紛紛被石油所取代。

人們首先在高加索地區和美國挖到了石油。一戰爆發前不久，伊朗南部的油田也被發現。從整體來看，阿拉伯地區在一戰過後，已逐漸顯現出豐富的石油藏量。石油對工業國家至關重要，直到今天英國和美國仍將石油的取得視為國際政策的重點部分。在石油開採的初期，英國和美國的石油集團都在榨取開採國的石油，而未確實與它們分享石油所帶來的利益。甚至當伊朗在一九五一年嘗試將油田收歸國有時，還引來英國和美國的干預，而演變成一場國際危機。

但不久之後，國際間的權力關係已發生變化，伊朗、伊拉克、沙烏地阿拉伯和科威特這四個阿拉伯國家便於一九六○年，與南美洲的委內瑞拉共同成立石油輸出國組織（OPEC），以對抗英、美主導的壟斷性石油企業聯盟。隨後，伊拉克、科威特和沙烏地阿拉伯便將國內石油產業國有化，而未再受到西方強權國家的阻撓。

由於阿拉伯世界的石油分布多寡不均，地區之間的權力關係也隨著石油的發現而發生改變。在一九○○年以前，人口稀疏的阿拉伯半島的重要性主要來自它的兩處伊斯蘭教聖地：麥加和麥地那。當時阿拉伯半島的局勢不穩定，因此埃及方面有時會派兵看守這兩處聖地。

一九○二年至一九三二年期間，伊本．沙烏地（Ibn Sa’ud，一八七五－一九五三）——來自一個勢力強大且與極端保守的伊斯蘭傳教士結盟的阿拉伯家族——以靈活的手段發動戰爭，而陸續征服了阿拉伯半島的大部分地區。隨後他建立了沙烏地阿拉伯王國，並自立為國王，建國數年後，美國加州的石油公司在沙烏地阿拉伯的地底發現了大量的石油藏量，而使得這個沙漠國家連同與其密切相關的伊斯蘭極端保守派，突然變得非常富裕且勢力龐大。這個突如其來的轉變讓埃及和波斯（即伊朗）各城市的知識圈感到既詫異又奇怪。

除了沙烏地阿拉伯以外，還有一些在阿拉伯歷史上比較不重要的地區，也因為豐富的石油藏量而迅速崛起：比如位於沙烏地阿拉伯東邊的阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林和卡達，這些國家尤其自七○年代起，陸續建造了一些嶄新的現代化城市，也往往可以藉由販售石油的收益來養活本國國民，因此，許多民眾不僅不需要就業維生，而且凡事都有來自其他阿拉伯地區或印度次大陸的外籍勞工代勞。

葉門是阿拉伯半島上的窮國，定都於富有歷史傳統的沙那（Sanaa），臨靠亞丁灣的亞丁（Aden）則是拜蘇伊士運河開通之賜而興起的港都。葉門的石油藏量極少，而且晚近的歷史發展也不同於阿拉伯半島的其他國家。葉門在十九世紀已出現分裂的北葉門和南葉門，到了一九九○年代，這兩個政治實體宣布統一，而後雙方因矛盾激化而分裂，但最後又重新統一。葉門歷經了內部的分分合合，而人民悲慘的生活條件卻始終如一。

在阿拉伯半島以外的阿拉伯世界裡，人民生活條件的優劣也同樣取決於國家石油藏量的多寡。其中以瀕臨波斯灣的產油國最先受到矚目，而這也是伊朗和伊拉克至今仍引發激烈的國際政治衝突的原因。至於利比亞和阿爾及利亞的地底也有大量的石油儲量，但埃及和敘利亞這兩個國家卻沒有挖到石油。後二者都自認為是阿拉伯世界的中心，而且分別定都於富有歷史傳統與大都會性質的開羅和大馬士革。然而，相較於阿拉伯半島富裕的產油國，這兩個國家的人民在物質上就必須過著很簡樸的生活。

書籍介紹

本文摘錄自《十八個地理座標看世界史：從文明發源、民族、政治、軍事和帝國，到殖民、貿易和全球化，探討各地的發展與交流歷程，拼出世界史的全貌》，臉譜出版

作者：艾華德．弗利（Ewald Frie）

譯者：莊仲黎

德國歷史學家、杜賓根大學近代史學者艾華德．弗利（Ewald Frie）

挑戰跳脫時間與空間侷限、西方中心論的世界史重磅力作

二十大關鍵主題，搭配全彩插圖與數十幅詳細地圖

呼應一○八課綱核心素養「多元文化與國際理解」，破除對世界史的刻板學習、理解

以真正的全球觀點重新看待各地文明如何演進，進而相互交織影響

從青少年到成人都適合的新型態世界史讀本，走一趟前所未有的世界歷史之旅！

「我既不願接受依照時間順序書寫歷史的傳統方式，也不願信任『大歷史』、或僅著手開闢一條貫穿歷史密林的通道的宏觀研究方法。我很清楚，這本世界史不宜採用適合記述全世界、且能合理化以年代先後來界定各章順序與處理範圍的編年體書寫，我也不想把這本世界史，寫成一部說明我們西方人是什麼樣子、解釋為何我們西方人是這個樣子，而只留給非西方人窄小詮釋空間的現代化歷史。」

——本書作者 艾華德．弗利（Ewald Frie）

「我們今天所處的世界，到底是怎麼來的？」所有的世界史著作，目的都是為了回答這個人人可能都曾想過、都想知道的問題。但在過去由西方史學家為主撰寫的世界史中，時常在時間、地理上以歐洲、西方文明為中心，並呈現出一種線性、規律，英雄與大人物之間互相接棒，如同「接力賽跑」般的歷史。

但對杜賓根大學近代史教授艾華德．弗利（Ewald Frie）來說，世界歷史的形成其實應該更像是世界各地人人手中都握有「布料」——無分種族、地理位置、語言、文化——不管何時何地，都同步進行著針線工作，最後縫出一大塊花樣斑斕而不規則的「世界史毛毯」。在這本《世界新史》中，他就將從這個角度出發，為讀者把這幅巨大的毛毯攤開，呈現在我們眼前，讓我們看見世界史更真實的樣貌。

從第一批人類出現，直到我們所生活的今天，作者將帶著我們來回穿梭於世界各地、不同時空，看見不同時代／地點的各個文化是如何獨自發展，卻也透過貿易與戰爭彼此交織，相互影響學習。作者的全球化史觀在看待史實上，秉持著某種「交流與影響」的視角。這些四面八方影響與互動的結果，在作者抽絲剝繭與歷歷述說下，呈現出一座當代超大國際地球村的樣貌。但過去常在世界史中心的地點、文明或世界，在本書中可能退於邊陲；而過去常被西方人忽視、掠過的文化，在本書中將找回屬於它們的一席之地。

「我們今天所處的世界，到底是怎麼來的？」這本書為我們提出了一個前所未有的嶄新解答，而且，可能更接近今日這個「全球化世界」的真相。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬