無法出國的後疫情時代，就用Google街景來回憶過去的旅行

在疫情影響國人旅遊的現在，許多想一訪再訪的景點，卻只能看著過去的照片興嘆；而分隔異地的親人或朋友，更是僅能透過訊息與照片交流；究竟能有什麼更好的方式，來排解這份相思之苦呢？台灣有個旅遊團隊突發奇想，開發出一款「照片」結合「Google街景」的APP，將玩家的旅遊照片還原在Google街景裡，藉此來重現過往的旅遊回憶 —— Adventrip。

如果只能懷念以往，為何不讓回憶更美好？

體驗360度捷克布拉格自助旅行

現在的旅遊分享大多仰賴拍照，但旅遊的魅力更多是在於當下那份情境感，僅依靠照片是很難讓他人體會的。所以Adventrip團隊為了讓大家的旅遊回憶，都能以更真實的方式重現，透過照片與Google街景結合、還原旅遊實境、最終讓每個人的回憶都能夠被分享、被體驗。

除了不支援Google街景的部分國家（如中國、北韓），在歐、美、日、韓等旅遊大國所拍的照片皆能使用Adventrip來還原旅遊回憶，而台灣人最常去的日本、泰國以及自助旅行聖地 - 歐洲更是能夠完美的運用這套軟體。

實際體驗舊地重遊，藉由360°分享創造新的回憶

為了讓讀者實際感受旅行分享的趣味，Adventrip團隊提供了西班牙聖雅各之路，也就是旅人們所稱「朝聖之旅」的照片。當照片一一還原在當時旅遊場景裡，竟有類似「Déjà vu」（法語：似曾相識）的既視感油然而生，彷彿與對方一同感受到旅行時的自由與悸動。

想參與這些旅行回顧，不妨點擊以下連結，實際體驗一下Adventrip重遊舊地的效果。

體驗360度西班牙朝聖之旅

經過實際測試，在歐洲的旅遊就連博物館、教堂等室內也有街景可以還原旅遊回憶，甚至巴黎聖母院的室內環景都能透過360實境一覽無遺。

Photo Credit：TNL Brand Studio

透過「照片 + Google街景」這樣簡單的想法，便能輕鬆地找回過去旅行時的情境感，還能一併分享給心愛的家人與朋友。在無法出國的後疫情時代之中，不妨邀請朋友一起還原旅遊回憶、分享彼此的感動，為2020的後疫情時代創造能夠共享的溫馨回憶。

目前Adventrip已在iOS平台上架，Android也有開放測試，感興趣的玩家皆能下載體驗，或到Adventrip粉絲團直接跟台灣的新創團隊互動。

Photo Credit：Adventrip

iOS：https://pse.is/SPCQ3

Android（測試版）: http://www.adventrip.net/updata/android.apk

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