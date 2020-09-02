《麻醉之後》：麻醉術與其說是科學，不如說是藝術⋯⋯我們希望正確的劑量能讓病人失去意識

文：凱特・科爾－亞當斯（Kate Cole-Adams）

十幾年前，我第一次在網路上搜尋「麻醉醒覺」（anaesthesia awareness）之時，看見在雪梨大學網站一篇入門的麻醉研究上寫著：「我們無法確知病人是否睡著，尤其是他們已麻痺，無法移動。」

我上一次搜尋時，這篇研究已隨著近年來腦部監測的進步而稍有調整，但傳達訊息依然相同。一個人看起來無意識，並不代表真的無意識。

設備可能失靈，例如監測儀器有瑕疵，插管漏氣。此外，某些手術（例如剖腹產、心臟與外傷手術）需要的麻醉劑量相對較低，而醒覺風險會是十倍之高。一九八○年代，曾有一項研究是對動過外傷手術的病患進行訪談，發現有將近半數的人記得部分的手術過程，雖然長期下來，藥物與監測方式有進步，但整體而言，高風險外科手術病人記得手術過程的比例接近百分之一。

某些種類的麻醉（打入血液，而不是吸入式）若單獨使用，風險會提高。某些類型的人也比較可能在手術中醒來：女性、肥胖者、紅髮人，以及藥物濫用者，尤其是未提過自己有這方面問題的人。孩子們醒來的情況遠比大人頻繁，但似乎不被特別在意（或許是因為小孩不太有能力談論）。有些人的遺傳體質就是比較容易醒來，人為失誤也占一部分。

但即使扣除這些情況，麻醉依舊是不精準的科學。能讓某個強壯年輕人不省人事的劑量，應用到另一人，那人或許能照舊和外科醫師聊天。「從某種方式來說，」這篇入門報告的原版提到，「麻醉術可說是比較複雜的猜測，與其說是科學，不如說是藝術⋯⋯我們希望能給予正確的藥物和劑量，希望病人能失去意識。」

我去尋找這篇報告的作者——雪梨皇家阿弗列德王子醫院（Royal Prince Alfred Hospital）的麻醉醫師克里斯．湯普森（Chris Thompson）。那天他有手術要進行，因此我們這次見面相當短暫。我們在手術室外小小的等候室見面，他仍穿著刷手服，戴外科口罩，我的第一印象是，他那雙眼氣場強大，一時間讓我無法言語。湯普森拿下口罩之後，露出一張英俊、平易近人臉龐，而他的雙眼——我想是藍色的——比例也比較正常。

他馬上向我保證，麻醉醫師懂得如何給予正確的藥物與劑量。現今的麻醉專科醫師都經過十二、三年的訓練，在幾秒鐘就能讓你沉睡，維持這狀態幾個小時，並在幾分鐘之內讓你醒來。他們能愈來愈精準地施予特定藥物，藥物組合更加細膩。他們擁有設備可偵測你的身體反應，而在訓練過程中，也會學著觀察跡象——例如流淚、流汗、心跳或血壓增加——這些跡象代表你可能比表面上還要清醒。他說，應用麻醉是集結技術能力、同理心與科學的技藝。「經驗比光講究知識重要多了。」

湯普森散發出令人放心的氣息。他有知識，善於表達，又投入工作。不過，我兩次與他見面時都發生了怪事。我彷彿進入催眠狀態。我不認為那只因為他的眼神，或許是因為他聲音的抑揚頓挫，或說話的節奏，也可能是他說的有些內容相當技術性。他說話時，我盡量保持專注、投入、集中精神，卻發現自己被催眠。當我設法組織詞彙或句子時，它們聽起來卻像從很遠的地方傳來，或者是其他人在說話。很奇怪。每當我想到湯普森，我就認為他是麻醉先生。

無論如何，麻醉醫師受的訓練解釋了為什麼全身麻醉的死亡率在過去三十年來，從兩萬分之一降到二十萬分之一或二。不過，這並未改變麻醉在某些情況下和煉金術差距不大的情形，至少比與算術的差距還要大。「顯然，我們會給予麻醉藥，也很能控制，」另一名資深麻醉醫師在我剛開始研究時告訴我，「但從真正的哲學與生理層面來看，我們不知道麻醉如何運作。」

從那之後，事情開始有了進展（如果不從哲學思考，而是從生理學來看），但是「混合麻醉劑」似乎是種異想天開的委婉之語，代替了可能致命的安眠藥水，雖然後者可能比我們想像得更接近事實。麻醉醫師掌握了能改變心智狀態的各種藥物，有的是吸入式，有的是注射式，有些短效，有些長效，有些會催眠，有些導致幻覺——這些藥物會在不同腦區，以無人確知的方式作用。

諸如乙醚（這種揮發性液體會氣化成氣體）、笑氣（即氧化亞氮），以及更新近的氯胺酮（ketamine，又稱K他命），都被當作娛樂性用藥。（美國詩人亨利．大衛．梭羅〔Henry David Thoreau〕曾在裝假牙時吸入乙醚，於是寫道：「如果你喜歡旅遊，就用些乙醚吧！你會前往最遠的星球。」）不同的麻醉醫師會混合不同的藥劑，人人喜歡的做法不同。要加橄欖或擠檸檬，悉聽尊便，沒有標準的調劑做法。

話雖如此，今天的麻醉混合藥劑有三大要素。首先，「安眠藥」是用來讓你失去意識，且維持在沒有意識的狀態，此外還有控制疼痛的「鎮痛劑」，許多時候還會加上「肌肉鬆弛劑」（神經肌肉阻斷劑），避免你在手術臺上移動。安眠藥如乙醚、笑氣，或是藥效雷同的現代藥物，都是威力很強的藥物，且差異不大。安眠藥在阻斷我們的意識時，抑制的不只是我們的感覺，還有心血管系統，包括心率與血壓，也就是身體的引擎。

如果你送家中的老狗最後一程，獸醫就會用過量的安眠藥讓牠上天堂。每次你全身麻醉，就是往死亡的路前進，之後再回來。醫師用愈多安眠劑，你就需要愈長的時間恢復，出錯的機率也愈大。但醫師用得愈少，你愈可能醒來，也愈可能出岔子。要施打多少必須講究平衡，而麻醉醫師非常擅長拿捏。但無法改變的事實是，有些人在施打麻醉劑、睡著之後，卻在手術中醒來。

在與湯普森見面的幾年後，我前往美國的麻省總醫院（Massachusetts General Hospital），跟戴著紅帽的檔案管理人走進一棟白色建築的頂樓。這位溫文儒雅的先生是傑佛瑞．米夫林（Jeffrey Mifflin），他使用的句子結構相當曲折，說話慢條斯理，笑容可掬。他答應要帶我去「圓頂劇場」，那裡在一八二一到一八六七年曾是醫院唯一的手術室。「他們喜歡把手術室安排在頂樓，」米夫林解釋，「因為病人在麻醉之前通常會尖叫，導致其他病人惴慄不安。」

一八四六年十月十六日星期五，就是在這裡，一群抱著懷疑態度的觀眾目睹乙醚麻醉的首度公開示範。這也是今天所稱的意外術中醒覺（intraoperative awareness）的第一樁紀錄——但當時的觀眾當然不會得知。

牙醫師威廉．湯瑪斯．葛林．莫頓（William Thomas Green Morton）急急忙忙跑進來，他終於合成完氣體，正趕忙為二十二歲的病患愛德華．吉爾伯特．亞伯（Edward Gilbert Abbot）施予乙醚。這男孩乖乖昏了過去，隨後，主刀的沃倫醫師（John Collins Warren，一七七八∼一八五六，知名外科醫師，創辦《新英格蘭醫學雜誌》，擔任美國醫學會會長、哈佛醫學院院長）在他脖子左側劃下幾吋長的切口，並放進止血用的結紮線，阻止血液流向良性腫瘤，之後再為他縫合。「各位先生，」他勝利地說，「這可不是胡說八道的。」

沃倫會這樣說，是因為曾有人想示範無痛手術的可能性——那人就是莫頓之前的生意夥伴赫瑞斯．威爾斯（Horace Wells，一八一五∼一八四八）。雖然當時大家承認有人發明了手術用的麻醉劑，但這引發了世界各地許多人苦苦相爭，聲稱自己是發明人——有人愚蠢，有人貪財，也有人妄尊自大或只是空想。這些人多半沒得到什麼好結果，因此本書也不打算談。麻醉劑究竟是誰發明的，依然懸而未解。但如果命運稍微仁慈一點，那麼現代麻醉的發明者就會是威爾斯，而不是莫頓。米夫林坦白說：「老實說，莫頓這人對許多事情的知識並不太深。」

米夫林本人倒是知識淵博。隔天，我跟著他參觀附近的奧本山公墓（Mount Auburn Cemetary），行經詩人亨利．朗費羅（Henry Longfellow）之墓，他的妻子芬妮是第一個在分娩時使用乙醚的人，而隔天，亨利也找上同一名麻醉者，一位名叫納森．吉普（Nathan Keep）的牙醫，要求替他拔牙（「我的腦袋旋轉，我似乎像雲雀，盤旋往高空飛去」）。途中還經過查爾斯．傑克森（Charles Jackson）之墓，他是莫頓的導師，也是另一名聲稱自己是麻醉劑發明者的人（「一個不討喜、暴躁易怒的人．」米夫林說，「雖然我不該這麼說。」）

有些墳墓上有小羊，代表是孩子，還有斷裂的拐杖，代表年輕男子。（米夫林說，他自己的墳墓要有狗和書，「因為我喜歡狗和書。」）最後來到莫頓之墓。這座墓有高高的柱子，上面刻著「在他之前，外科手術都是巨大的痛苦」。威爾斯則安葬在有點距離之外的另一處墓園的一個紀念碑下。他兒子似乎刻意讓他和莫頓分離。

在莫頓成名之日降臨的前兩年，威爾斯曾心醉神迷，坐在康乃狄克州哈特福（Hartford）的一間廳堂，看加德納．昆西．科爾頓（Gardner Q. Colton）醫師在一群興致盎然的觀眾前面，示範笑氣的「有趣」效果。科爾頓在短暫講解氧化亞氮的特性與效果之後，就邀請幾個人上臺親身試驗，威爾斯與山繆．庫利（Samuel Cooley）也在其中。

五十年後，科爾頓回憶起這件事，「庫利先生受笑氣影響，開始跳舞，到處奔跑，撞上有靠背的長椅，雙腿動彈不得。」接下來威爾斯上場。庫利說他什麼都感覺不到。在表演過後，科爾頓回憶起威爾斯來找他，「威爾斯醫師來找我，並說：『何不在拔牙時應用笑氣，讓病患感覺不到？』我說，我不知道。『那麼，』他說，『我認為可以做得到。』」

威爾斯是個有聲望的牙醫，他提議先從他自己的蛀牙開始試驗，於是隔天科爾頓帶了一包笑氣到威爾斯的辦公室，這時他也見到另一名牙醫約翰．里格斯（John Riggs）。「我給了威爾斯醫師一些笑氣，」科爾頓回憶道，「里格斯醫師負責拔牙。威爾斯拍拍手，宣稱『這是了不起的大發現，感覺頂多像是被針刺一下。』這是第一次無痛拔牙。」

如今，緊張的病人仍找得到使用氧化亞氮（也就是笑氣）的牙醫，減輕病患壓力及拔牙的疼痛。但是對威爾斯來說，痛苦的日子正等著他。在親自嘗試拔牙實驗，且又在幾名病人身上實驗之後，他著手安排公開示範，準備在波士頓一處租來的大廳，於一群學生面前展示他的新技術。然而，這次示範是個大災難。威爾斯相當緊張，他先拔除一名學生志願者的牙，但這次他給的笑氣似乎太少，於是學生牙齒一被拔起，就哀嚎吶喊，原本就半信半疑的觀眾這下更是大聲抨擊或嘲諷：「胡說八道！」

莫頓是威爾斯的學生，也曾是他的合夥人，那天也在觀眾席，他甚至為了這次場合，出借工具給威爾斯。莫頓有創業心、說服力，以及現代藥廠唯利是圖的敏銳度，背後已進行過多樁可疑的商業交易，引來一批憤怒的債主。「他算是投機分子，」米夫林說，「缺乏良好教育，總是在找機會賺錢。」威爾斯的支持者則說，莫頓不是只從威爾斯的錯誤中學習，甚至還剽竊了點子本身，只是改用乙醚。而莫頓堅稱，他是憑自己的力量做到的，他的恩師傑克森日後則又聲稱是自己給了莫頓這觀念。

無論如何，一八四六年十月十六日星期五，莫頓在這玻璃圓頂的圓形手術室（如今稱為乙醚圓廳〔Ether Dome〕），成功地執行威爾斯曾經失敗的技術。那年十二月，倫敦與巴黎都有人採用乙醚麻醉劑。翌年一月，就連抱持懷疑態度的法國外科醫師維爾波也承認，這是「人類輝煌的勝利。」

書籍介紹

本文摘錄自《麻醉之後：揭開醫學中最奧妙難解、無人能清醒述說的感官與認知祕密》，臉譜出版

作者：凱特・科爾－亞當斯（Kate Cole-Adams）

譯者：呂奕欣

下針、倒數，然後……你就醒了。

這本書談的就是中間發生的事。

馬克與伊維特筆尖文學獎（Mark and Yvette Nib Literary Award）獲獎作品

《紐約客》、《華爾街日報》、《洛杉磯書評》、《書目》、《出版人週刊》等各大媒體盛讚

醒來之後一切都會好好的嗎？當麻醉藥讓意識斷開，那短暫消失的感官與自我又要如何尋回呢？

解讀人的心理與腦的科學，本書將帶你展開一場醫學與人文交織的意識巡禮。

麻醉，幾乎被視為與外科和牙科手術不可分割的醫療手段，使醫師執行各種駭人的手術時，能夠順利進行。然而，看似應用普遍的麻醉術，不僅發展時間不過短短一百多年，我們對它的理解甚至可能也不夠深刻。當面對醫學如何自由地掌控感官，限制痛覺，甚至暫停意識的問題時，我們真的能準確回答何謂知覺，何謂疼痛，甚至……何謂麻醉嗎？

是睡著嗎？是遺忘嗎？如同嗑藥嗎？麻醉時會做夢嗎？有聽覺嗎？被麻醉的感覺是什麼？下墜感？還是覺得接近天堂了？無意識的身體還會感受到疼痛嗎？麻醉都是成功的嗎？有多少人曾經在麻醉過程中醒來？醫療儀器能發現他們清醒嗎？醒來之後呢？如同往常？還是好似經歷創傷？那幾分鐘、幾小時的空白呢？自我到哪裡去了？

由於從小罹患先天性脊椎側彎，作者科爾－亞當斯始終面對「是否該進行全身麻醉脊椎手術？」的艱難抉擇，對麻醉的焦慮也促使她鑽研與麻醉相關的各項研究。本書即是她將焦慮轉化為優美文字的真實筆記，記錄她多年來參與學術論壇，訪問醫學專家及患者的收穫。在這些案例中，有人在全身麻醉的剖腹產時意識清醒，經歷好像被卡車來回輾過的巨大疼痛，有些人則在麻醉醒來後報告完全不記得手術中發生的事，卻能在被催眠後一字不差地重複當時醫護人員之間的對話。

此外，作者也在其中穿插與她的外科醫師與麻醉醫師的對談，分析自己的不安與恐懼。本書將感性的心靈記事、臨床軼聞與理性的歷史發展、科學研究巧妙地編織在一起，它將帶你抽絲剝繭式地重新理解麻醉，以及更重要的，重新理解與麻醉緊密相連的感官、心理狀態、認知與自我。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰