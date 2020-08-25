馬英九了提醒我們，投降主義才是「國家不安全」的真正禍根

文：黃澎孝

按照馬英九的理論，兩蔣早就該投降啦。

馬英九基金會在22日舉辦了一場名為「國家不安全」的研討會。會中馬英九及「馬英九們」連番痛批蔡英文總統不思「避戰」，反而還「聯美抗陸」，使台灣捲入「大國鬥爭」，把兩岸從僵局變成危局。

馬英九並總結說：目前是數十年來臺灣最「不安全」的時刻。所以他才要跳出來指導「台灣如何轉危為安」！

如果按照馬英九的理論：「避免戰爭、維護和平是任何國家元首不可推卸的責任」絕不能「輕率把國家推到戰爭邊緣」。那馬英九應該先去慈湖給老蔣總統「鞭屍」才是吧。

因為，老蔣總統早在1937月7月7日，竟然就「不顧」百姓兵凶戰危、生靈塗炭，而對當時強大於中國千百倍的日本展開抗戰。換言之，按照馬英九的理論，汪精衛的投降主義才是可以「促進和平」「避免戰爭」的正辦。

按照馬英九的理論，1949年，老蔣總統就應該要在金門的古寧頭放下武器「避戰」，「和平」迎接共軍登陸才對。更不應該在韓戰以及其後的「冷戰」中「聯美抗陸」，使台灣捲入「大國鬥爭」中⋯⋯⋯。

其實，馬英九最應該慶幸：當初蔣介石抗敵的意志其介如石，才能讓他這樣一個偷偷在美國拿綠卡的懦夫，還能夠有機會當上中華民國台灣的總統，不是嗎？

Photo Credit: 中央社

至於目前，會是數十年來臺灣最「不安全」的時刻嗎？馬英九及「馬英九們」是集體失憶？集體失智了嗎？

難道忘掉了1949年至韓戰爆發前，我們孤立無援地面對中共「一定要解放台灣」的危疑存亡？

難道忘掉了「八二三金門砲戰」共軍47萬發砲彈的煙硝震撼？

難道忘記了1971年10月25月聯合國大會通過的2758號決議，宣告「中華人民共和國是中國在聯合國組織的唯一合法代表 。並立即將「蔣介石的代表」從聯合國組織及其所屬一切機構中「驅逐出去」的亡國感？

難道忘記1979年元旦台美斷交，《中美共同防禦條約》也即將終止，而令我們強自鎮定「處變不驚」的恐慌？

難道忘了1982年8月17日美中簽署的《八一七公報》，宣告美國售台武器，不論在數量或質量上都將逐年減少，直至最終的解決。形同對台灣宣告「死緩」那種的徬徨無助？

以台灣目前的情況，比起上述任何一個階段都要「安全」的太多了吧？我們不但完全突破了《八一七公報》的緊箍咒，美國甚至於還主動售予我最先進的武器裝備。美國不但公開的將台灣列為印太戰略的夥伴關係，美軍的各式軍艦和軍機，更幾乎常態化的在台海和台灣週邊海域、空域活動。

但是，曾任馬英九政府國安會秘書長的蘇起，竟然說：美國的軍力分散，且航空母艦的艦齡老化，需經常維修，留在港裡的時間非常長，指控媒體報導美軍經常在台灣附近是「騙老百姓的」、「假新聞」。蘇起這番睜著眼睛說瞎話的言論，實在令人懷疑蘇起是不是只看《人民日報》或《環球時報》，怎麼會認為有關美軍在台海週邊的活動是「假新聞」呢？

總而言之，這次馬英九基金會舉辦的「國家不安全研討會」，正好提供了國人重新檢視馬英九真面目的機會，同時更提醒我們，台灣要謹防再度選出親中舔共的領導人或執政黨，他們這種居心叵測的失敗主義和投降主義，才是「國家不安全」的真正禍根所在⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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