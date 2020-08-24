奧巴馬「復出」，特朗普岌岌可危

文：三郎

前幾天是民主黨全國代表大會舉行的日子，破天荒首次以視像形式舉行，當中前任美國總統奧巴馬（Barack Obama，台譯「歐巴馬」）的演說，在YouTube，至今已破數百萬的觀看量。從影片底下的留言，不僅反映出美國人民異常掛念這位以著名演說《Yes We Can》出身的黑人總統，也說明了一個事實：特朗普（Donald Trump，台譯「川普」）正面臨內政上的一場公關災難，並且岌岌可危。

奧巴馬之所以會選擇在費城的美國革命博物館（Museum of the American Revolution）作出演說，就是想藉此提醒國民奴隸制度之所以廢除的歷史，以及憲法上各階層、種族以及性別於選舉權之一視同仁。選址上，明顯在諷刺特朗普一貫以來備受爭議的各種觀點與作風，更是為了再三強調一個他想帶出的「不選特朗普的理由」：特朗普，正損害並嘗試拆除民主的傳統基礎。

過往，一些研究美國史的學者，曾總結出一套政治版本的「三段論」：通常而言，歷任的總統，如果連任，會歷經幾個階段——第一屆，剛剛就任，會承傳過往的政策或完成交接的任務；第二屆，則開始穩定實施當初信誓旦旦的政綱；「第三屆」，便是實施過後於全盛時期漸漸回落。但特朗普卻是歷史上的異數，因為當初競選，他幾乎把奧巴馬八年所建立的政策與方向，統統都予以反對，我們都記得當初他們在白宮握手的尷尬合照。

而奧巴馬這次演說，就是要證明人民把特朗普選出來，對於向來所建立的民主傳統與國家繁榮，是「百害而無一利」的，是特朗普造成如今的局面，令國家陷入多事之秋。

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民主黨對特朗普的指責非常嚴重。因為民主黨將17萬美國人因疫情的死亡，歸咎為現任總統的辦事不力，不能為人民的基本安全負責，讓人民處於水深火熱之中。特朗普當然會繼續將源頭指向疫情最先爆發的中國，直斥中共與世衛的隱瞞與辦事不力，然而不論是紐約州長科莫（Cuomo）抑或大量挺民主黨的市民，都把矛頭直指特朗普，甚至《紐約時報》亦曾經以特朗普的Twitter紀錄作為專題，證明特朗普在處理疫情上的疏忽與胡亂放話。在大會舉行的第一天，民主黨便請了肺炎死者的家屬現身說法，謂家人誤信了特朗普才會喪生。

因此，承接疫情的爆發與大量人口的失業，奧巴馬進一步用政治現實來否定特朗普——批評他根本沒有認真對待總統此身分，甚至把總統的就任，視作一場真人秀，就如昔日的《飛黃騰達》（The Apprentice，台譯《誰是接班人》）。奧巴馬不僅引述老一輩民權領袖對特朗普心智不成熟的諷喻，更明示、暗示特朗普是一個會發放並利用陰謀論，卑鄙而其身不正的政客，因為他會利用新議案與新法則的通過，公器私用，益自己友，讓利益傾斜於社會最上層的有錢人。

我們都知道，很多時候，奧巴馬的演說背後都有寫手。但從他的紀錄片與傳記，我們亦知道他是一位會親筆回信國民的總統，極具親和力；尤其在他的妻子米雪兒（Michelle Obama）寫畢暢銷自傳《Becoming》及作出巡迴演講後，夫妻倆的在野支持度，更是遠遠蓋過其他政壇上的人物，這得到Morning Consult和Politico共同所做的民調得到認證。因此，他們的忠實支持者，包括NBA籃球巨星Lebron James以及著名歌手Beyonce等人，因著「Black Lives Matter」運動的餘波（尤其特朗普決定以軍隊鎮壓一事被媒體渲染），所凝聚出來的滲透不同階層、年齡層以及不同種族的「反侵影響力」，絕對不能忽視。

更何況，媒體其實就是輿論戰場，很多美國媒體，尤其左派的，一直得到中方資金的加持；恰巧反共凌厲的班農，近日正涉及一單眾籌興建「美墨邊境牆」案的貪污調查，與特朗普分道揚鑣後，班農與郭文貴的媒體公司，在融資交易方面，亦受到聯邦政府的質疑。

特朗普一直想方設法要將美國總統大選延期，或是為了等疫苗出來後，經濟漸漸復甦，在華的美國公司因外交決裂而逐漸回到本土以後，若能創造就業，他的民意便能逆轉——但事與願違，他建議延遲選舉的舉措，反而成了民主黨的話柄，給對方「特朗普要剝奪國民神聖投票權利」的口實。而憲法與自由，一直以來，正是美國人引以為傲的東西，正因如此，民主黨才會口風一致的說：特朗普，正損害美國由來已久的民主，他正利用尋常百姓對政治的犬儒態度尋求連任，然而，若特朗普連任，這個國家，將非常糟糕。

美國的民意似乎不是傾向拜登（Joe Biden），不少人都說拜登垂垂老矣，哪怕奧巴馬在演說刻意盛讚拜登乃是一個有義氣、具同情心，且能幹的人。美國的民意風向，其實是不想特朗普搞出來的種種問題一直延續下去，不論是特朗普過往積下的人格道德與公關災難，抑或是人們認為因前者而釀成的各種各樣的內政問題。設若拜登真的有老人癡呆，兩害，他們便取其輕。

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就筆者觀察，香港本土某些意見領袖會刻意聚焦於特朗普的對華政策，以及關於香港（甚至黎智英）的言論，從而營造特朗普於「神壇」的地位。但是，我們亦必須清楚理解美國的內政問題。因為特朗普很多的外交舉措，其實最終是以美國本土利益為依歸的。如今特朗普當然難以回應民主黨種種如「小李飛刀」的凌厲抨擊，所以他只好把中國的另一座「神壇」推倒——滅掉習近平的中國夢，讓他可成為反獨裁的新冷戰先鋒人物，順勢「四兩撥千斤」，轉移美國過往的商業利益與資金流動，使全球大洗牌，聯盟國杯葛中共。如是，則就算美國的情況搞砸了，他也可以憑新格局在外交上，打倒第二大經濟體，想像自己如雷根般，名流青史。

這是特朗普無路可走於是劍走偏鋒的思維模式。究竟他是否新一代的美國「梟雄」，端看他在九月和十月會打出什麼博弈牌。如今，他已將中美外交視為一場彼竭我盈的零和遊戲，而不是昔日的合作雙贏。香港人（或泛民陣營）或者會相信他、配合他，然而最終香港是吃粥還是吃飯，甚至乎民主會否到來，特朗普並非唯一的因素。故此天下大勢與長遠思維皆須兼顧思考，且此文目的，並不是為了分化，而是提醒諸位：凡事謀定後動，切莫跟車太貼。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex