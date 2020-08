在金幣中暢泳唐老鴨舅舅——心理學談貪婪

文:香港大學學生會社會科學學會心理學學會

唐老鴨這個角色對於千禧年代出生的寶寶來說或許十分熟悉,不過他的舅舅——史高治·麥德(Scrooge McDuck)你又認識嗎?這個首次在《唐老鴨俱樂部》(DuckTales)亮相的角色,閒時喜愛在金幣中暢泳,對金錢有無比的執著和喜愛。雖說金錢欲只是貪婪的其中一種,但這執念在日常生活中屢見不鮮,令筆者想要與大家探討更多關於貪婪這個話題。

Photo Credit: Only a Poor Old Man, Carl Barks, Disney

貪婪(greed)一詞來源自古英語「græd」或「grædig」。荷蘭語和德語的貪婪均結合了「擁有」和「病態」、「熱情」、「上癮」等意思。貪婪的定義眾說紛紜,普遍而言人們對於這一詞的意見都是兩極化。Seuntjens(2015)曾嘗試分析大眾對於貪婪的定義。調查中他整合了一系列貪婪的特徵,發現每每提及貪婪,人們更易聯想到慾望強烈、追求品質和數量、物質主義等特徵。

雖然字面意思確實頗為負面,但不少人卻認為貪婪能夠作為動力,有利個人和群體發展外,更尤其能促進社會的經濟發展,推動資本主義(Ben, Tavor & Winer, 2016)。另外的調查卻顯示了貪婪的人擁有永不滿足的嫉妒心態和慾望,當擁有所擁有的,就會調高期望,渴望更多,有如在快樂水車(hedonic treadmill),永無止境地轉動著、渴望著(Diener et al., 1999; Seuntjens, 2015)。

《唐老鴨俱樂部》中,女巫瑪奇卡(Magica De Spell)和庀兄弟(The Beagle Boys)犯罪集團覬覦著史高治龐大的財富,即使失敗告終仍不惜用盡所有辦法想要偷取他的財富。或許你和我也有著同樣的困惑,為什麼已失敗多次仍然如此堅持冒險呢?倒不如腳踏實地工作?Patrick Mussel博士(2015)的研究也許能一解疑惑。由於有著貪婪特徵的人面對事情時,FRN(Feedback-related negativity)會有所減少,他們會願意冒更大風險,甚至不顧後果,期望將利益最大化。

FRN,負性反饋刺激,是當人們面對負面的結果時所誘發的腦電波,例如答錯老師問題而受到懲罰,或面對金錢損失等(Van Der Helden, Boksem & Blom, 2010)。在意料之外的情況下,負面結果較正面結果能誘發更大的FRN振幅 ,因賭博而造成的金錢損失就是其中一個負面結果的例子(Bellebaum & Daum, 2008; Liao et al., 2011)。這個FRN減少的現象也能從精神病態(psychopath)病人以及投資銀行家身上找到(Birbaumer et al., 2005)。瑪奇卡和庀兄弟很有可能是腦內的FRN振幅減少,以致很難從經驗中吸取教訓,從錯誤中學習。此外,Seuntjens(2015)的研究也指出,貪婪的人較目光短淺,集中於短期的個人利益而忽視行動對自己、社會所帶來的潛在影響。綜合以上研究我們可以推斷,為何女巫瑪奇卡和庀兄弟不斷失敗,仍不屈不撓繼續下一次的偷盜計劃。

《唐老鴨俱樂部》在2017年被重製,圍繞史高治和他三位外甥的故事齒輪再次轉動。眼見如今疫情嚴重,不少人利慾薰心,抬高口罩價格,賺取國難財,不禁令我將這些人與史高治作對比。史高治雖然貪財,但卻重視親情:一次與唐老鴨的財富冒險中,不慎令唐老鴨墮入險境,令他後悔萬分,更希望從未有過這次冒險。金銀珠寶和唐老鴨之間,這個世人眼中的貪婪角色違背了一貫作風,選擇了唐老鴨。當然,貪婪並不單指向對金錢的渴求,或許對名利,或許對物質,又甚或愛情,但人生在世,我相信定必有比自己貪念更為重要的東西,對於史高治而言,那是親情。那麼,對於你而然,那是什麼呢?

(We would like to express our gratitude to Dr. CHANG Dorita H. F. from the Department of Psychology for her very kind advice. With her guidance and support, students are given the valuable opportunity to explore Psychology in our monthly academic journal.)

