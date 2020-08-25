花蓮縣國土計畫：因應人口老化、觀光效益不足，提出「三心三軸多亮點」

環境資訊中心 記者孫文臨報導

預計明年公告實施的「縣市國土計畫」已進入最後階段，內政部正進行全國18縣市的分批審議大會，第三批宜蘭縣、花蓮縣、台東縣已在7月21日審議完成，全數通過（點此見會議報導）。《環境資訊中心》秉持第一線採訪，除大會報導外，還將針對縣市特色、會議上的爭點與計畫全貌，為讀者帶來單一縣市的盤點和總結。

花蓮縣是全國面積最大的縣市，陸域達46萬多公頃，是新北市的兩倍以上，人口卻僅有新北市的8%，且近年少子化影響，人口持續下降，預估2036年將略減5000人，剩32.29萬人。

為解決人口老化及外移問題，花蓮縣國土計畫以「花東地區永續發展策略計畫」為核心，搭配全縣北到南33個農村再生計畫社區，打造出三軸、三心、多亮點的願景，即便人口減少仍新增68公頃的住商及產業用地，更劃出3300公頃的未來發展地區。

原先新增360公頃住商及產業用地，國土計畫審議大會砍到剩下68公頃

花蓮縣境內目前有有吉安、新城等19個都市計畫，且都市計畫總計可服務的人口達54萬人，比國土計畫目標年的32萬人高出許多，因此《花蓮縣國土計畫（草案）》原提出新增191公頃住商用地、170公頃產業用地、330公頃的觀光發展用地，於初審時遭國審委員指出，現有住宅區尚有閒置情形，請縣府考量新增住商用地及產業用地的必要性及合理性。

花蓮縣政府經過重新估算後，將新增城鄉發展用地從近700公頃大砍到68公頃，僅留下部分新增住商用地。花蓮縣府表示，目前的都市計畫區土地雖供給超量，但區域分布不均，「特別是北花蓮的吉安地區住宅面積不足，人口仍在成長。」

新增的住商用地共分四處，分別是慈濟科大周邊及七星潭地區辦理擴大「大花蓮都市計畫」，處理花蓮市和吉安鄉都市蔓延問題。而壽豐鄉的遠雄海洋公園、鳳林鄉的播種者遊憩園區屬於已經開發許可的明確重大建設，也劃入城鄉發展地區第2-3類（城鄉2-3），合計約68公頃。

《花蓮縣國土計畫（草案》）修改後又規畫出10處、3300多公頃的中長期（20年內）未來發展地區，縣府表示，因花蓮部分地區公共設施不足，有四處位於鄉鎮公所附近，為改善生活機能用地；而林田山、七星潭、花蓮溪出海口、瑞穗溫泉等五處則因應觀光發展需求，預留發展彈性。剩餘一處則位於吉安工業區周邊，預留為輔導未登工廠的空間。

國土審議委員李心平提醒，花蓮有地震帶通過又多颱風，災害風險很高需要謹慎規劃 | 孫文臨攝

國土審議委員李心平則說，花蓮地震很多，且位於颱風的迎風側，土石流等災害風險比其他縣市高出很多，特別是在海岸地區，山區邊坡都很脆弱不宜過度開發，「上次就提過遠雄的開發計畫，位於海岸山脈的坡地稜線，有很高的災害風險。」他說，花蓮確實很多遊客，觀光產業很重要，但要如何避開風險也很重要。

國土審議委員陳紫娥也說，花蓮位於地震帶上，斷層線附近的土地應該透過國土計畫做重整，配合公共建設做低度開發。

對此，花蓮縣政府建設處都市計畫科科長徐世麗就說，這些問題花蓮縣都有納入考量，在2018年花蓮大地震後，房屋倒塌、受損的建築物拆除後都留空做停車場使用。他說，地震帶有經過四個都市計畫區，縣府會透過土地使用管制，來解決地震帶經過人口集中地區的問題，斷層帶上的規劃會以低度利用為主。

花蓮縣國土計畫草案，劃出了多達10處3300公頃的中長期發展區位 | 圖片來源：會議簡報

因應人口老化、觀光旅遊效益不足，提出三心、三軸、多亮點

花蓮縣國土計畫提到，鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉及富里等鄉四鄉鎮的老化指數高達200%，10年後老年人口將再增一倍，有鄉村長照設施不足的疑慮。因產業結構改變，砂石工業區閒置，又有未登工廠散落農地，還有北區殯葬設施使用率達九成不敷使用等問題待解決。

整體來看，《花蓮縣國土計畫（草案）》以三心、三軸、多亮點作整體規劃，分別是南北向的森林綠帶軸、綠谷廊帶軸、海洋藍帶軸；北部大花蓮的政經核心、中部鳳林的多元文化慢城核心、南部玉里的健康樂活養生核心。

而觀光為花蓮重要產業之一，雖然每年到訪旅客破千萬，但南北不均，主要集中在北部，且一日遊比率偏高，觀光效益縮減。

任教於東華大學的陳紫娥則提到，西部人喜歡往花東跑，但花蓮人到了假日卻要躲觀光客，「國際觀光、適宜居住兩個同等重要，要同時改善旅遊品質與居住品質，不能只是提供住宅用地卻沒有公共設施。」他說，像是東大門夜市等重要觀光景點停車就很凌亂，旅遊地區應納入土地利用管理中。

對此，花蓮縣政府表示會改善區域性及市區交通瓶頸，以使車輛通行更順暢，且有效舒緩南北向幹道交通及市區車流，並發展假日多元使用的公共運輸，強化各觀光景點之間轉運的大眾運輸功能。

國土計畫審議委員會原則通過《花蓮縣國土計畫（草案）》，考量本計畫未訂定觀光用地總量管制，僅有多處未來發展地區，特別提醒花蓮縣府，未來若需增加城鄉2-3，應考量水電供應、廢棄物處理及公共設施容受力，並應儘量避免使用農業發展地區第一類土地。

花蓮縣國土計畫基本資料摘要表 | 圖片來源：花蓮縣國土計畫

針對花蓮縣183個原住民部落，縣政府表示，原住民人口占28%，原保地建地面積卻僅有全縣住宅用地的13%，顯示部落建築用地不足，導致原住民遷居與部落分離，造成部落瓦解。

依《原基法》21條及全國國土計畫指導，透過下階段的鄉村地區整體規劃國土計畫與土地管制，將以部落慣習為前提，制定符合當地實際需求的規劃，花蓮縣政府目前仍與各部落密切溝通，現階段馬太鞍、太巴塱等部落有機會優先做鄉村地區整體規劃。

《國土法》規定，18縣市國土計畫須於明年4月底完成公告。北部及東部九縣市均已過關，可望提早完成。接下來，就是依縣市國土計畫的規畫，劃設每一塊土地的功能分區。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航