藝FUN券第二波來了：60萬份誰能領？超商、官網如何登記和領取？6大QA一次整理

藝FUN券第二波要來了，文化部長李永得今（24）日宣布，第二波藝FUN券將於8月31日至9月6日，開放超商或文化部無障礙官網登記註冊「紙本藝FUN券」，於9月8日公開抽出60萬名幸運得主。

這次「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份同樣也是600元，合計發行3.6億元。藝FUN券第二波，誰能領、怎麼領、如何用？一次幫你整理。

Q1：「紙本藝FUN券」登記資格？

須為前次未抽中「數位藝FUN券」者，並符合以下三點其中一項

65歲以上長輩：民國44年12月31日（含）以前出生者

18歲以下未成年：民國91年1月1日（含）以後出生者

領有身心障礙證明

Q2：「紙本藝FUN券」註冊、抽籤、領取時間？

註冊：8/31上午9點～9/6晚上9點止

抽籤：9/8中午12：00

領券及使用：2020/9/9上午9:00起；2021/2/28晚上11點59分止

Q3：「紙本藝FUN券」怎麼註冊？超商、無障礙官網操作流程教學

除了到四大超商登記註冊，「紙本藝FUN券」亦開放網頁登記。符合資格者只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可於8月31日上午9點至9月6日晚上9點止，以健保卡上網登記註冊。

考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。

文化部也提醒，此次登記註冊長達一星期，建議民眾可採身分證字號單號於星期一、三、五，雙號於星期二、四、六，星期日皆可登記的分流方式，至超商或網站登記註冊。

A.四大超商事務機登記（7-11、全家、OK、萊爾富）

登記時間：09：00～21：00

帶健保卡：符合登記資格者，到超商事務機插健保卡填寫聯繫資料

5步驟操作：點選首頁藝FUN券按鈕 → 閱讀同意個資蒐集 → 插入健保卡 → 輸入聯繫基本資料 → 仔細核對資料明細列印小白單

小提醒：（1）聯繫資訊可用自己或親人手機號碼或電子郵件，擇一輸入（2）小白單上有登記識別碼，請妥善保存以利後續查詢登記結果、抽籤結果及消費記錄。

B.「無障礙官網」登記（網頁尚未公布）

登記時間：24小時

備妥健保卡、讀卡機

5步驟操作：點按抽籤登記按鈕 → 插入健保卡 → 輸入健保卡密碼（未註冊過請先至健保署網站註冊） → 輸入聯繫基本資料 → 完成登記，取得登記識別碼

小提醒：登記識別碼可於「簡易查詢」登入查詢輸入結果、抽籤結果及消費記錄。

Q4：「紙本藝FUN券」何時抽籤？

抽籤時間：文化部將於9月8日中午12點公開抽出幸運得主。

Q5：「紙本藝FUN券」如何領？超商取票步驟教學

領取時間：9月9日起，每日上午9點至晚上9點

領取方式：憑健保卡至四大超商事務機插卡取票

取票步驟：點選首頁藝FUN券按鈕 → 插入健保卡 → 列印小白單 → 持小白單即可向超商店員領取紙本藝FUN券（線上登記、超商登記取票方式一樣）

票券張數：紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

Q6：「紙本藝FUN券」如何使用？

實體店家：出示紙本藝FUN券給店家掃描

線上購票：於訂購時輸入身分證號碼及登記識別碼

注意事項：「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（2021）年2月28日止，逾期即失效。

新聞來源：文化部

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範