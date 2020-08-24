菲律賓南部發生連環爆炸，至少11人死亡、24人受傷

8月24日，菲律賓南部民答那峨穆斯林自治區的蘇祿省（ Sulu ）霍洛市（Jolo）巴蘭家寨城（ Barangay Walled City）的城鎮廣場，先後發生2場爆炸。截至下午4點，軍方表示共造成至少11人死亡，24人受傷。

菲律賓媒體《詢問者報》報導，民答那峨島西部司令部指揮官Corleto Vinluan少將指出，爆炸分別發生於上午11點54分、下午12點57分左右。第一起爆炸推測在Serrantes街上食品店及電腦店，第二次爆炸則在數百公尺附近。《ABS-CBN》報導，第二起爆炸發生地離霍洛市警局，僅有10到15公尺。

《紐約時報》報導，這場連環爆炸發生在菲律賓南方島嶼中人口繁密的地區，也是激進組織Abu Sayyaf的根據地，霍洛市位於國境遙遠的南方，長期被視為好戰份子活動和占領的地區。軍警聯合反恐小隊的發言人Rex Payot表示，「這是非常慘重的爆炸案。」

最初的爆炸造成至少5名、4名平民死亡，至少16名士兵受傷，並使得軍隊至當地市警察局增援。不久之後的第二場爆炸，發生在卡梅爾山聖母大教堂（Our Lady of Mount Carmel Cathedral）附近，導致1人喪生，2人負傷。

2019年1月，卡梅爾山聖母大教堂才發生過自殺炸彈攻擊，導致23人死亡。《路透社》報導，這是上次事件以來，這個城鎮面臨最大的攻擊事件。

根據Corleto Vinluan說法，第二場爆炸可能跟一名可疑的女性自殺炸彈客有關，她帶著IED（簡易爆炸裝置，即土製炸彈）。他的部隊追回一輛燒毀的機車，「能做到這種攻擊的，只有Mundi Sawadjaan—— Abu Sayyaf的炸彈客。」

菲律賓軍方發言人Edgard Arevalo 在聲明中指出，「第11步兵師和蘇祿聯合特遣部隊，必須對接下來可能發生的意外，保持高度警戒。」並要求大眾保持冷靜。霍洛市市長在爆炸後發布封城令，民答那峨西南部的菲律賓海巡署 （Philippine Coast Guard）也下達高度警戒的命令。

在南方活動Abu Sayyaf被指為這次攻擊的主謀，自1990年代開始，以炸彈襲擊的手段，綁架傳教士和西方遊客要求贖金。他們也和試圖在東南亞建立哈里發國（Caliphate）的武裝組織伊斯蘭國（Islamic State）有所聯繫。

這個月，菲律賓部隊才抓獲5名疑似在炸彈專家Mundi Sawadjaan手下做事的Abu Sayyaf成員，Corleto Vinluan少將指出，蘇祿省的安全部隊將追捕這名被通緝的炸彈製作專家——他同時也被認為和2019年初大教堂爆炸案件有關。

Photo Credit：AP/達志影像 今年8月13日，Abu Sayyaf的指揮官Anduljihad Susukan遭到逮捕，他曾對兩名加拿大、一名馬來西亞人質斬首。

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責任編輯：徐卉馨

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