台灣社會對於女性有著莫名的期待感，原因來自於男性的自卑

文：鬼才阿水Awater

從兒童台姊姊到藝人轉型成功的米可白（葡萄姊姊），在與「尾牙大王」的婚事底定時，獲得許多支持者的祝福與肯定，但卻傳出兩人婚變的消息後，大批民眾湧入她的臉書，有正面有反面的聲音。

但我想聊聊，何謂幸福的模樣。

台灣對於女人幸福的輪廓相當狹隘，當女孩年紀到達某個程度後，就應該擁有婚姻、不該賺太多錢以家庭為重、背負傳宗接代的責任、不該花太多時間心力在妝點自己，最重要的是，千萬不能夠離婚。

男人離婚後就叫成為黃金單身漢。

女人離婚後身價就瞬間暴跌數倍。

感情從情侶轉變成親人關係時，本身就會產生極大的質變，就像許多人對著另外一半總是輕聲細語，但對家人總是大呼小叫一般，因為親近所以忘記了分際。

我相信他們決定踏入婚姻的那一刻，一定會為對方與自己做出許多的改變來適應彼此的生活，但兩人從小在截然不同的成長背景、教育環境、工作生態中成長，有摩擦有溝通都是相當正常，如果有一天發現彼此無法再繼續生活下去，選擇離開比留下更有勇氣。

社會普遍對於女性有著莫名的期待感，而這根本的原因來自於許多男性的自卑。

例如兩人約會是否要AA制，女性如果不願AA制就是貪圖男性的錢財，就是想要蹭飯吃，但我從來不會在意這些，這一些微薄的飯錢根本不該成為問題，如果我連一頓飯都請不起，我將來要如何扛起一個家的責任。

只要願意替對方著想的心意有被感受到即可。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

今天可以大餐我出，飲料女孩出，中餐我出，晚餐她出，因為感受到彼此願意成長與付出的心情，感情自然能夠長久。

例如女性應該將性慾給隱藏起來，不能坦蕩的展現，否則就是只會賣弄肉體，只會落得蕩婦名號的惡意攻擊，但明明性慾就是兩人的共同選擇，為何女性展現就是低俗，男性就叫風流。

例如男性交往小一輪的女性就是幸福，女性交往小一輪的男性就是吃嫩草，明明在感情的世界裡，只要聊得來生活過得去，能夠包容彼此與聆聽，年齡都不該成為問題。

男人當然也有受到社會刻板印象的壓力，例如只有高富帥才是成功的樣貌，一個沒有品味沒有收入沒有外型的男人，注定在市場上受到淘汰，但相較與女性，我自認我們過得好上許多。

我常在想，何時這個社會可以開始學會祝福？

或許我們可以從此時此刻，開始學會肯定每個人都有追求幸福的權利，感情是他們之間相處的事情，至少他們也出面表示，兩人並沒有交惡，也願意關心彼此，以亦師亦友的角色互相陪伴，米可白除了自身的演藝工作外，也很願意發揮公眾人物的影響力，去收容與傳遞更多關於流浪動物的訊息。

只要對方能好，一切就值得了。

本文經鬼才阿水Awater授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航