「台灣水稻教母」余淑美：努力的時候，不要去想自己是女性，一切就是靠實力！

採訪編輯：張容瑱｜美術編輯：林洵安

余淑美院士的故事

2012年當選第29屆中研院院士的余淑美，以水稻基因研究享譽國際，成就包括：全世界利用農桿菌轉殖水稻基因的第一人、建置「台灣水稻突變種原庫」、探討植物缺糖或缺氧等抗逆境發育的分子機制……歐美日等國際專利更達20多項，讓台灣水稻研究在國際舞台綻放光采。一起來聆聽「水稻教母」余淑美院士的故事。

「這是真的植物，看不出來吧？」余淑美指著辦公桌角落生長旺盛的鱗毛蕨盆栽，自豪地說：「很多人都以為是假的，你看我養得多漂亮！」

她是中研院院士，撐起台灣水稻基因研究的一片天，讓台灣水稻研究在國際舞台上發光又發熱。但一說起自己養的植物，眼底仍閃爍如孩童般熱情光芒。

余淑美的祖父母、外祖父母都務農，童年總在稻田間奔跑嬉戲，對於水稻有一份特殊的感情：「稻田一年四季有豐富的變化，看到一片一片的稻田就非常愉快。」現在，水稻更成了她一輩子研究的對象。

圖片來源：余淑美 余淑美，中央研究院院士、分子生物研究所特聘研究員，以研究水稻基因而聞名，在學界素有「水稻教母」之譽。（圖片來源：余淑美）

父愛灌溉，成就不凡

1952年次的余淑美，出生於台中鄉間。在那個「重男輕女」的年代，傳統家庭認為女孩子沒必要接受教育，早點工作賺錢才實際。更何況她是家中的長女，打七歲起就要幫忙母親照顧弟妹，包辦所有家事，還得挑菜到街上叫賣，貼補家用。

但余淑美成績一直很好，國中畢業後，同時考上了北一女和台北商專。但顧家的她暗自打算：「如果唸商專，畢業之後很快就能找到工作吧。」一心想幫忙分擔家計的余淑美打算選擇商專，放棄高中。

圖片來源：余淑美 余淑美（右一）小學六年級與弟妹合照。她是家中的長女，打七歲起就要幫忙母親照顧弟妹，包辦所有家事。（圖片來源：余淑美）

所幸，余淑美的父親認為不管男生女生，受教育都很重要。雖然他承擔著一家七口的生活重擔，卻鼓勵她：「既然考上北一女，為什麼不去唸，將來好考大學？」

在父母親的支持下，余淑美自己也爭氣，成為全家族第一個讀大學的人，余爸爸實為台灣水稻基因研究埋下關鍵種子。

踏入分子生物新世界

但在研究水稻基因前，余淑美其實是一位植物病蟲害學家，直到博士班畢業後才毅然「轉行」。

在台灣中興大學完成大學和碩士學業之後，余淑美赴美留學，攻讀博士學位，此行為她開啟國際級的研究眼界。1984年，她博班畢業，正值分子生物學興起，余淑美洞察這是將來的主流趨勢，毅然決然從傳統植物病理學「轉行」到分子生物學。

但這一轉，她幾乎整個打掉重練。余淑美來到紐約冷泉港實驗室，以及羅徹斯特大學生物系擔任博士後研究員。從最簡單的分生技術學起，一步一腳印，緩緩走進分子生物學的新世界。

1988年，她加入康乃爾大學吳瑞教授的研究團隊，正式開始30年的水稻基因研究長征。吳瑞教授的實驗室是當時全世界水稻分生研究的第一把交椅，發展出利用基因鎗轉殖水稻的技術，啟蒙余淑美在水稻分子生物學的研究方向，直到如今。

圖片來源：余淑美 吳瑞教授（1928～2008年）是中研院第14屆院士，於1989年回台灣擔任中研院分生所籌備處主任，1998年也協助成立中研院生物農業科學研究所（現在的農業生物科技研究中心）。（照片來源：余淑美）

為什麼要研究水稻基因？世界人口急速增加，耕地不增反減，再加上氣候變遷，傳統的作物雜交育種和栽種方式已經跟不上人口的增長，只能靠基因轉殖、農業生技才能餵飽全世界。

吳瑞院士致力於以基因轉殖提升水稻抗逆境的能力、增加產量，造福家國世界，是余淑美心中的典範。對抗糧食危機，水稻基因研究成為下一代農業科學的必然之路。

因此1988年底，當余淑美返台到中研院工作，仍以水稻基因為一生懸命的研究主題。

創立台灣水稻突變種原庫

2000年左右，由日本主導的「國際水稻基因體定序計畫」已進行得差不多了（台灣負責第5條染色體的定序，主要由中研院植物暨微生物學研究所負責），接下來研究的主流便是破解水稻的基因功能。

「以一本字典來比喻，先把所有的英文單字照字母次序排列起來，知道有apple、book這些字，但是還不知道這些字是什麼意思，」余淑美解釋：「接下來就是要註解出book是書、apple是蘋果，字典才算完成。」

基因定序，就是要把所有基因在染色體上的位置及次序正確訂出，如同在一條街上每間房子的門牌，每個基因都有一組「門牌號碼」。

水稻基因定序後，接下來就要研究每個基因有什麼功能，怎麼運作，如何調控生物發育與行為。如此一來，水稻基因體這本「字典」才真正完成。

為此，余淑美說服當時的中研院院長李遠哲及副院長陳長謙，爭取經費和空間，勞心勞力整合國內各個單位，改良她與學生詹明才博士（現為中研院農生中心研究員）開發的農桿菌轉殖技術，建立「台灣水稻突變種原庫」。

這個種原庫不但成為國際水稻基因功能研究的重要資源，提升了台灣農業生物科技的國際地位，她也因此獲得蓋茲基金會的青睞，獲邀參與「國際C 4 水稻計畫」（請見研之有物另一篇好文「打造超完美稻米，餵飽全世界！余淑美與國際C 4 水稻計畫」）。

成功的祕訣

回到台灣做研究30多年以來，余淑美已找到20多種讓水稻抗逆境、提高產量的重要基因，成就斐然。說到成功的祕訣，她認為：「每個人際遇不同，適合不同的工作。除了能力之外，要有興趣，然後一定要努力，」她歸納說：「能力、興趣加上努力，一定會成功。」

在努力打拚的時候，要用心、細心、有耐心，她叮嚀說：「用心就是把心思聚焦在工作上，細心就是不能出錯，耐心就是不怕困難。」

至於「性別」是否會造成限制？尤其孩子仍小的時候，她如何兼顧家庭與事業？獲頒最佳創意女科學家獎、台灣傑出女科學家獎的余淑美認為，首先歸功於一位尊重她的專業、也能與她分工的先生──中研院分生所趙裕展研究員。余淑美笑著說：「孩子小的時候，我們常常就是輪流回家照顧，讓另一個可以進研究室工作。」

環顧四週，櫃子上還擺著全家福照片，牆上掛著女兒小學時期的畫作，抽屜裡存放著一疊女兒兒時手繪、自己影印發行的刊物。一問到孩子，余淑美的驕傲溢於言表：「兒子現在在舊金山的Google當工程師，女兒在倫敦是微電影、3D動畫導演暨美術指導，還擔任前年（2018年）台灣金鐘獎的視覺創意統籌……」過去常常在研究室晃悠的一雙兒女，如今已展翅高飛，開創自己的天地。

圖片來源：余淑美 2018年夏天，余淑美全家至加拿大與美國邊境的小鎮Niagara-on-the-Lake旅行，照片中為先生趙裕展（中）、兒子（左二）、女兒（左一）、媳婦（右一）。（圖片來源：余淑美）

從辛苦的童年、異鄉奮鬥的青年、事業與家庭兩頭燒的中年，直到如今成就斐然，箇中辛苦實難對外人盡言。最後，余淑美希望能以自己的例子來勉勵女性學者，不要自我設限，務必專注在自己的目標上：

努力的時候，不要去想自己是女性，一切就是靠實力！

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航